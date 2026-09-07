Բրյուսելի պատժամիջոցները հարվածում են դանիական փոքրիկ ափամերձ համայնքի աշխատանքային կյանքի դաժան իրականությանը
Մունկեբո, ԴԱՆԻԱ – Ռուսաստանի դեմ Եվրոպայի պատժամիջոցների ռեժիմը Դանիայում ունի NIMBY (Not in My Backyard) խնդիր։
Մինչ կառավարությունները աջակցում են Մոսկվայի պատերազմական տնտեսության ճնշմանը, նրանք դիմադրում են, երբ ծախսերը ընկնում են ներքին արդյունաբերությունների վրա։
Հունաստանը հուլիսին կանգնեցրեց ամբողջ Եվրամիությանը, քանի որ Աթենքը փորձում էր առանձնացնել իր նավագնացության արդյունաբերությունը դաշինքի կողմից Ռուսաստանի դեմ կիրառվող վերջին պատժամիջոցների փաթեթում։
Այժմ, դանիական փոքրիկ ափամերձ քաղաքում, Եվրոպայի պատժամիջոցների NIMBY-ն ստացել է հստակ տեղական բնույթ, որտեղ նավաշինարանը մրցում է ժամանակի դեմ՝ սպասարկելու ռուսական բրածո վառելիք տեղափոխող տանկերներին, նախքան տարեվերջին արգելքի ուժի մեջ մտնելը։
Կոպենհագենից, Ֆյունեն կղզում, երկու ժամվա գնացքով ճանապարհորդության հեռավորության վրա է գտնվում Մունկեբոն։ Այն, ինչ նախկինում քնկոտ գյուղական գյուղ էր, զգալիորեն ընդարձակվեց, երբ 1957 թվականին նավագնացության հսկա Mærsk-ը, որը հիմնադրվել էր 1904 թվականին Առնոլդ Պիտեր Մյոլլերի կողմից, որոշեց կառուցել Լինդյոյի հսկայական նավաշինարանը համայնքի հյուսիսում՝ աշխատողների համար նախատեսված ավելի քան 900 նոր տների հետ միասին։
Գյուղի բնակչությունը կտրուկ աճեց, երբ հազարավոր պողպատագործներ տեղափոխվեցին այնտեղ։
Նրանցից մեկը Հանս Ռայն էր, որն այժմ 75 տարեկան է։ Նա տեղափոխվել է Մունկեբո 1975 թվականին և մեկ տասնամյակ աշխատել է նավաշինարանում, որը ձևավորել է Դանիայի նավագնացության գերիշխանությունը։
«Ծեր Ա.Պ. Մյոլլերը կառուցել է և՛ աշխատավայր, և՛ քաղաք», – ասաց Ռայը։ «Մարդիկ այստեղ ապրում էին, գնումներ էին կատարում, հեծանիվներով իջնում էին Լինդյո», – ասաց նա։ «Այսօր այդպես չէ»։
Մրցակցելով արտասահմանյան մրցակիցների հետ՝ Mærsk-ը փակեց նավաշինարանը 2012 թվականին։
Նորեկ նավամատույցում
Այդ ժամանակվանից ի վեր Fayard-ը՝ մասնագիտացած նավաշինության փոխարեն սպասարկման և վերանորոգման մեջ, տեղափոխվեց այստեղ՝ ստանձնելով հսկայական չոր նավամատույցները և հին նավաշինարանը վերածելով հաջողության պատմության։
Այն հասավ այնտեղ՝ գոնե մասամբ՝ ռուսական բրածո վառելիք տեղափոխող նավերին սպասարկելով։
Երբ Euractiv-ը այցելեց Մունկեբո, մասնագիտացված արկտիկական նավը՝ «Յուրի Կուչիևը», կանգ առավ Fayard-ում՝ սպասարկման համար։ Այդ ժամանակվանից ի վեր ժամանել է մեկ այլ նավ՝ «Բորիս Դավիդովը»։ Երկուսն էլ գրանցված են Կիպրոսում և պատկանում են հույն օլիգարխ Գեորգի Պրոկոպիուին, որը քննադատում է ԵՄ պատժամիջոցները։
Նավերը Arc7 սառցահատ նավատորմի մասն են կազմում, որն օգտագործվում է ռուսական էներգիայի արտահանումը Յամալի տերմինալից հեռավոր Սիբիրյան Արկտիկայի եվրոպական նավահանգիստներ տեղափոխելու համար։ Եվրոպացի ներմուծողները այս տարվա առաջին կեսին տեղափոխել են այդ հանգույցից բեռնափոխադրումների 97%-ը՝ մոտ 6 միլիարդ եվրո արժողությամբ։
Քանի որ նման սպասարկման աշխատանքները հաջորդ տարի պատժամիջոցների են ենթարկվում, Ֆայարդը և նավատորմի օպերատորները ընդամենը չորս ամիս ունեն աշխատելու «Բորիս Դավիդով» նավարկությունից հետո։
Ապրիլին ընդունված 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի շրջանակներում ԵՄ-ն որոշեց արգելել ռուսական գազի արտահանում տեղափոխող տանկերների սպասարկումը և օգնությունը։
Այնուամենայնիվ, սահմանափակումները ուժի մեջ են մտնում միայն 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Մինչ այդ, նավաշինարանը իրավաբանորեն ազատ է մնում նավերը սպասարկելու համար, չնայած եվրոպացի օրենսդիրների կողմից դա ավելի շուտ դադարեցնելու ուժեղ ճնշմանը։
Անցյալ ամիս դանիացի Եվրախորհրդարանի անդամ և նախկին արտգործնախարար Վիլի Սյովնդալը նամակում պնդում էր, որ Ֆայարդն ունի բարոյական պարտականություն դադարեցնել Ռուսաստանին օգնելը պահպանել իր հեղուկացված բնական գազի տանկերների նավատորմը։ Այլ եվրոպական նավաշինարաններ արդեն իսկ հեռացել են առևտրից։
«Ահա թե ինչ է նշանակում բարոյականորեն գործել այս աշխարհում. երբեմն դու ընտրություն ես կատարում», – Euractiv-ին ասել է Սյովնդալը։
Ֆրանսիայի Բրեստ քաղաքում գտնվող հոլանդական «Դամեն» նավաշինարանը կամավոր հրաժարվել է սպասարկել Arc7 նավերը՝ ի պատասխան Նիդեռլանդների արտաքին գործերի նախարարության քաղաքականության ուղեցույցի։ Սակայն, հետագայում պարզվել է, որ ընկերությունը շարունակել է սպասարկել Յամալի հեղուկացված բնական գազի մատակարարման շղթային կապված նավերը։
ԵՄ պատժամիջոցները փակուղի են մտել մինչև մեկ հույն օլիգարխ
Հազվագյուտ հաջողություն. Ուկրաինայի աջակցությունը խորն է այս փոքրիկ սկանդինավյան երկրում, որտեղ դանիացիների ավելի քան 90%-ը կողմ է Ուկրաինային ֆինանսական օգնությանը և Կրեմլի ու ռուսական ընկերությունների դեմ պատժամիջոցներին, իսկ Դանիան Ուկրաինայի ամենամեծ աջակիցն է ՀՆԱ-ի համեմատ, ըստ Կիլի ինստիտուտի տվյալների։
Այնուամենայնիվ, Մունկեբոյի բնակիչները մեծ համակրանք ունեն Ֆայարդի նկատմամբ՝ տարածաշրջանի քիչ տնտեսական հաջողության պատմություններից մեկի։
«Կարծում եմ, որ, ըստ էության, սա կամ ԵՄ-ի խնդիր է, որը պետք է լուծվի, կամ ազգային», – ասել է Մունկեբոյի և տարածաշրջանի երկու այլ քաղաքների քաղաքապետ Մայքլ Նիլսենը։ «Դա, անշուշտ, քաղաքային խնդիր չէ»։
Հանս Անդերսենը հյուրանոցի սեփականատեր և ղեկավարում է հարևան Կերտեմինդեում։ Ավտոկայանատեղիի վրա ծածանվում են երեք դրոշ՝ ԵՄ-ի, Դանիայի և Ուկրաինայի։
«Դանիան աջակցում է, բայց Եվրոպան բավարար չափով չի անում», – ասաց Անդերսենը։ «Մեղավորը Մունկեբոյի նավաշինարանը չէ», – ավելացրեց նա։ «Դա մեղքի փոխանցում է ուրիշի վրա»։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանի հակաուկրաինական շրջադարձը վերածվում է բռնության
Ռուսաստանը մտել է Շվեդիայի ընտրարշավ, զգուշացնում է կենտրոնամետ ձախակողմյան առաջատար թեկնածուն
Ռուսաստանի «Ռոսատոմը» Հունգարիայի ատոմակայանի շինարարության հետագա ուշացումներ է կանխատեսում, ցույց է տալիս փաստաթուղթը