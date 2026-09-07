Եվրոպան ցանկանում է արդյունաբերություն կառուցել Ուկրաինայի հետ, կարո՞ղ է արդյոք նրա պաշտպանական արդյունաբերությունը համընթաց քայլել

Քանի որ Կիևը Եվրոպային մղում է ավելի արագ շարժվել, նրա պաշտպանական արդյունաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքանով է դեռևս հետ մնում դաշինքից։
27 միլիարդ դոլարի (23.3 միլիարդ եվրո) պաշտպանության ֆինանսավորման պակասի առջև կանգնած՝ Ուկրաինան իր եվրոպացի դաշնակիցներից խնդրում է ոչ միայն մատակարարումներ։ Այն ցանկանում է, որ Եվրոպան կառուցի իր հետ միասին։
Դա նշանակում է համատեղ ձեռնարկություններ, լիցենզավորված արտադրություն և գործարաններ սահմանի երկու կողմերում։ Բայց դա նաև նշանակում է եվրոպական գումարների և ընկերությունների միացում չորս տարվա պատերազմի հետևանքով ձևավորված արդյունաբերությանը։
Բրյուսելում պաշտպանական ծրագրերի մեկնարկը կարող է տևել տարիներ, հաճախ՝ հինգից տասը տարվա ժամանակացույցով։ Ուկրաինայում զենքի համակարգը կարող է հնանալ, նախքան թղթաբանությունը կհասնի։
Օրինակ՝ Եվրոպական պաշտպանության հիմնադրամի (EDF) նախագծերը կարող են հասնել իրենց ցիկլի ավարտին՝ «ոչ մի կերպ մոտ չլինելով» այն բանին, ինչ անհրաժեշտ է ճակատին, Euractiv-ին ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնյան, որը սերտորեն համագործակցում է Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության հետ։
«Մեր համակարգը ճկունության պակաս ունի», – բացատրում է նա։ Արտադրողը կարող է տարիներ շարունակ վաճառել նույն պատրաստի արտադրանքը։ Սակայն Ուկրաինայում, որը գործում է պատերազմական արագությամբ, Ռուսաստանի հարձակումներն ու հնարավորությունները չափազանց արագ են փոխվում դրա համար։
Պաշտոնյան հավելեց, որ ուկրաինական ընկերությունները վաղուց արդեն հայտարարել են եվրոպացի դաշնակիցներին, որ կարող են մոտավորապես կրկնակի ավելի շատ արտադրել, եթե ունենան գումար և պայմանագրեր՝ ընդլայնման համար։
Անցյալ շաբաթ Եվրոպայի պաշտպանության նախարարները ազդարարեցին ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վճարումները արագացնելու իրենց պատրաստակամության մասին, այն բանից հետո, երբ Վլադիմիր Զելենսկին խնդրեց ֆինանսավորումը շուտափույթ իրականացնել։
Ստորագրությունը գործարան չէ
Եվրոպայի ջանքերը՝ Ուկրաինայի հետ կառուցելու հարցում, բախվում են նույն արագության խնդրին։ Պաշտոնյան ասաց, որ մի քանի ոլորտներում ուկրաինական ընկերություններն այժմ առաջ են իրենց եվրոպացի գործընկերներից։
Համատեղ ձեռնարկություններն ու լիցենզավորման համաձայնագրերը բազմապատկվում են, մասնավորապես՝ անօդաչու թռչող սարքերի շուրջ։ Սակայն գործարքի ստորագրումը միայն սկիզբն է։
Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության խորհրդի (UCDI) գործադիր տնօրեն Իհոր Ֆեդիրկոն ասաց, որ լիցենզավորման համաձայնագրերը «ավելին են, քան պարզապես կորպորատիվ»։ Դրանք ցույց են տալիս, որ գործընկերները պատրաստ են համագործակցել ուկրաինական արդյունաբերության հետ, այլ ոչ թե պարզապես մատակարարել այն։
Այդ համաձայնագրերը արտադրության վերածելը, սակայն, դեռևս ամիսներ է տևում։ Ֆեդիրկոն գնահատել է, որ համեմատելի օբյեկտի գործարկման համար կպահանջվի «ոչ պակաս, քան ութ ամիս»՝ երկու երկրներում ինժեներների վերապատրաստումից և բյուրոկրատիայի հետ գործ ունենալուց հետո։
Ամենամեծ փոփոխականը «քաղաքական կամքն է», – ասել է նա։ «Ես գիտեմ, թե ինչ կարող է անել իմ երկիրը, երբ մենք ունենք քաղաքական կամք»։
Եվրոպան շարժվում է
SIPRI-ի 100 լավագույն եվրոպական ընկերությունները, որոնք ունեն ուկրաինական հանրային համատեղ ձեռնարկություններ կամ համագործակցության համաձայնագրեր, բացառությամբ Թուրքիայի։
Ուկրաինայում արտադրված զենքը արտասահմանյան շուկաներ հասցնելը կարող է նույնքան դժվար լինել։ Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Կիևը հայտարարեց պաշտպանական արտահանման բացման մասին, ընկերությունները դեռևս պայքարում են կառավարության հաստատումը ստանալու համար, ըստ հանձնաժողովի պաշտոնյայի։
Չնայած արտահանումը օրենքով սահմանափակված չէ, գործնականում հաստատում ստանալը մնում է դժվար, և գործընթացը տևում է ամիսներ։ Ավելի լարվածությունն այն է, որ վերջին կանոնների համաձայն՝ ընկերությունները կարող են ստիպված լինել վճարել պայմանագրի արժեքի 20-30%-ը միայն այն կիրառելու համար, հավելել է պաշտոնյան։
Միևնույն ժամանակ, ԵՄ-ն ունի իր սեփական պատը մյուս կողմում։ Եվրոպական շուկաներ մտնող ուկրաինական սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ԵՄ կանոնակարգերին և չափանիշներին, ասել է Եվրախորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռիհո Տերասը։
ԵՄ-ի պաշտպանական արդյունաբերությունը «չի կարողանում արագ փոփոխություններ կատարել», հավելել է Տերասը՝ արտադրելով համակարգեր, որոնք «չափազանց բարդ են, չափազանց թանկ» ժամանակակից մարտադաշտի համար։
Մեր մոդելը այլևս կայուն չէ երկարաժամկետ հեռանկարում, ասել է Տերասը։ Խնդիրը նաև քաղաքական է։ «Եվրոպացի քաղաքացիները դեռևս չեն զգում, որ սա իրենց պատերազմն է»։ Եթե նրանք դա չզգան, ասել է նա, քաղաքական գործիչները բավարար ներդրումներ չեն կատարի։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանի հակաուկրաինական շրջադարձը վերածվում է բռնության
Գերմանիան վախենում է, որ Ֆրանսիայի մրցակից Palantir-ը կարող է նոր կախվածություն ստեղծել
Նորվեգական գազակայան, որը կարող է պաշտպանել Եվրոպան Թրամփից