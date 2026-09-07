Շվեյցարիայի չեզոքությունը փորձության է ենթարկվում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների պատճառով

Հանրաքվեի մասնակիցներից մեկը պնդում է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները Շվեյցարիային դարձնում են «ռազմատենչ Ռուսաստանի դեմ»։
Եվրոպայում խորացող աշխարհաքաղաքական խզումները մարտահրավեր են նետում նույնիսկ Շվեյցարիայի երկարատև չեզոքությանը։
Չնայած չեզոքությունը նույնքան շվեյցարական է, որքան շոկոլադը, ժամացույցները և լեռները, Բեռնը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո ընդունեց ԵՄ պատժամիջոցներ Մոսկվայի դեմ։ Այժմ այդ փոփոխությունը փորձարկվում է քիչ հայտնի հանրաքվեով, որը մեծ ուշադրություն է գրավել Կրեմլի կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցներում։
Շվեյցարացի ընտրողները սեպտեմբերի 27-ին կորոշեն, թե արդյոք սահմանադրության մեջ ամրագրել չեզոքության «ավելի խիստ սահմանում», հանրաքվեով, որը կարող է հետևանքներ ունենալ արտաքին քաղաքականությունից շատ ավելի հեռու։
Նախաձեռնությունը նպատակ ունի ամրապնդել մշտական և զինված չեզոքության սկզբունքը և սահմանափակել Շվեյցարիայի մասնակցության հնարավորությունը՝ միջազգային միջոցառումներին, ինչպիսիք են պատժամիջոցները, զինված հակամարտություններում ներգրավված պետությունների դեմ։
Չնայած պաշտոնապես չեզոքության վերաբերյալ քվեարկություն լինելուն, հանրաքվեն ավելի ու ավելի է դիտվում որպես փորձություն այն մասին, թե արդյոք Շվեյցարիան պետք է պահպանի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները՝ Մոսկվային իր պատասխանը դարձնելով քարոզարշավի կենտրոնական կետերից մեկը։
Շվեյցարիայի ժողովրդական կուսակցության (UDC) 85-ամյա պահպանողական վետերան և նախկին դաշնային խորհրդական Քրիստոֆ Բլոխերի համար, ով առաջ է մղում նախաձեռնությունը, բաժանարար գիծը հստակ է։
«Պատժամիջոցները, ինչպես ռազմական գործողությունները, պայքարի միջոց են», – Euractiv-ին ասել է Բլոխերը։ «Մենք այժմ Ռուսաստանի դեմ կռվող կողմ ենք»։
Նա պնդում է, որ չեզոքությունը պետք է ներառի ոչ միայն ռազմական գործողությունները, այլև տնտեսական և դիվանագիտական միջոցառումները, կամ այն ամենը, ինչը կարող է վտանգել Շվեյցարիայի անվտանգությունը։
Քննարկումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Եվրոպայի չեզոք ընտանիքի մի մասը կազմող այլ երկրներ այլ ուղի են ընտրել։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան հրաժարվել են իրենց երկարատև չեզոքությունից և միացել են ՆԱՏՕ-ին՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո։
ՆԱՏՕ-ն ստորագրում է անդամակցության արձանագրությունները Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի հետ, սկսվում է վավերացման գործընթացը
Սակայն շատերի համար նախաձեռնությունը վտանգում է չեզոքությունը միջազգային իրավունքի հարգանքից բաժանելը։
«Չեզոքությունը հարգելը ենթադրում է միջազգային իրավունքի հարգում», – Euractiv-ին ասել է Թիլ Բուրկհարդտը, Եվրոպական քաղաքականության փորձագետ «Օպերացիա Լիբերո»-ում, որը քարոզարշավ է անցկացնում հանրաքվեի դեմ։
«Չեզոքությունը դատարկ պատյան է, եթե այն չի ճանաչվում և հարգվում ռազմական գերտերությունների կողմից», – հավելել է Բուրկհարդտը։ «Եթե Շվեյցարիան ցանկանում է տեսնել իր սեփական չեզոքության հարգանքը, ապա այն պետք է միավորի ջանքերը՝ դատապարտելու և պատժելու անօրինական ագրեսիվ պատերազմները, ինչպիսին է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը»։
«Օպերացիա Լիբերո»-ն նաև կապում է բանավեճը Եվրոպայի ավելի լայն անվտանգության միջավայրի հետ՝ պնդելով, որ «Պուտինի կողմից ՄԱԿ-ի կանոնադրության ամենահիմնական սկզբունքների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը, զուգորդված Թրամփի՝ Եվրոպայից դուրս գալու գայթակղության հետ, վտանգի տակ է դնում բոլոր եվրոպական երկրները, այդ թվում՝ Շվեյցարիան»։
Բանավեճը նաև գրավել է Ռուսաստանի ուշադրությունը։
Շվեյցարիայի անվտանգության քաղաքականության պետական քարտուղարությունը՝ SEPOS-ը, Euractiv-ին տեղեկացրել է, որ «նկատել է «Չեզոքության նախաձեռնության» լուսաբանման աճը ռուսական լրատվամիջոցներում»։
Քարտուղարության համար ուշադրությունը ռուսական ազդեցության գործունեության ավելի լայն օրինաչափության մի մասն է։
«2022 թվականին Շվեյցարիայի կողմից Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցների ընդունման պահից ի վեր Ռուսաստանը պնդում է, որ Շվեյցարիան այլևս չեզոք չէ։ Դա անում է կառավարության պաշտոնական հաղորդագրությունների և քարոզչական հարթակների, ինչպիսին է RT-ն, միջոցով, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերում գաղտնի ապատեղեկատվական արշավների միջոցով», – ասել է SEPOS-ը։
Շվեյցարիան հրապարակում է որոշ սառեցված ռուսական ակտիվներ
SEPOS-ը, սակայն, հավելել է, որ մինչ այժմ «ոչ մի ապացույց» չկա, որ Ռուսաստանը վճռականորեն ազդել է Շվեյցարիայի ընտրությունների կամ հանրաքվեների վրա լայնածավալ արշավների միջոցով՝ շվեյցարական քաղաքական համակարգը նկարագրելով որպես «դիմացկուն» նման հարձակումների նկատմամբ։
Բուրկհարդտն ասել է, որ հետախուզական զեկույցների հիման վրա Շվեյցարիային ուղղված կիբերհարձակումների և ապատեղեկատվական արշավների ռիսկերը համարվում են բարձր։
Նա նաև նախաձեռնությունը նկարագրել է որպես «աջակողմյան պոպուլիստների կողմից այս դիսկուրսիվ մանիպուլյացիայի կարևորագույն օրինակ՝ ուժեղացված ռուսական ապատեղեկատվական ռազմավարությունների միջոցով»։
Շվեյցարական լրատվամիջոցները նույնպես ուշադրության կենտրոնում են պահել Բլոխերի ընտանեկան բիզնես շահերը Ռուսաստանում: «Republik»-ը հաղորդել է, որ Բլոխեր ընտանիքի կողմից վերահսկվող EMS-Chemie-ն ներխուժումից հետո պահպանել է Ռուսաստանում գործող երկու դուստր ձեռնարկություն, որոնցից մեկը մինչև 2026 թվականի հունիսը որպես հաճախորդներ նշել է չորս ռուսական ընկերություններ, այդ թվում՝ պաշտպանական արտադրողներ Կամազը, ՈւԱԶ-ը և ԳԱԶ-ը։
Հետաքննությունը նշել է, որ ապացույցները «հստակ ցուցումներ» են տալիս ռուսական պաշտպանական ընկերությունների հետ գործարար կապերի մասին, բայց չեն ապացուցում, որ EMS-ը մատակարարել է դրանք: EMS-ը հերքել է դա։
Բլոխերը նույնպես կտրականապես մերժել է իր կողմից քարոզարշավին Ռուսաստանի անմիջական ներգրավվածության մասին ենթադրությունները։
«Մենք դա չենք նկատում», – ասել է նա ռուսական միջամտության մասին: «Մենք որևէ շփում չունենք Ռուսաստանի և պարոն Պուտինի հետ», – պնդել է նա։
Միևնույն ժամանակ, Բլոխերը այդքան էլ լավատես չէ իր օգտին արդյունքի հարցում։
«Մեզ համար շատ դժվար է», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին ԱՄՆ դեսպանների հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, որ պատերազմը, հավանաբար, կշարունակվի մինչև ձմեռ
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ցանկանում են՝ վերացնելու Հունգարիայի դեմ 7-րդ հոդվածի «միջուկային տարբերակը»
Էքզիթ-փոլեր. Գերմանիայի ծայրահեղ աջ AfD-ն հստակ առաջատար է Սաքսոնիա-Անհալթի ընտրություններում