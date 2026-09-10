ԵՄ հանձնաժողովը շտապում է համընթաց քայլել Մոլդովայի անդամակցության գործընթացին

Եվրոպական հանձնաժողովը վերաուղղորդում է ռեսուրսները՝ համընթաց քայլելու Մոլդովայի արագ բարեփոխումների գործընթացին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրա անդամակցությունը քաղաքականապես կապված է Ուկրաինայի՝ Հունգարիայի կողմից կասեցված հայտի հետ։
Եվրահանձնաժողովը վերաուղղորդում է ներքին ռեսուրսները Մոլդովայի ընդլայնման գործընթացին, այն բանից հետո, երբ Քիշնևի բարեփոխումների տեմպը գերազանցեց գերատեսչության կարողությունները՝ համընթաց քայլելու դրան, Euronews-ին հայտնել են ԵՄ պաշտոնյաները։
Մոլդովայի կառավարությունն այնքան արագ է առաջ մղել անհրաժեշտ բարեփոխումները, որ հանձնաժողովն այժմ փորձում է հասնել ետևին՝ վերաբաշխելով առկա ռեսուրսները՝ առաջընթացը հետևելու համար։
«Մոլդովայի ԵՄ բարեփոխումների տպավորիչ ցուցանիշը արդյունք է տալիս։ Ես լավ զրույց ունեցա նոր վարչապետ Վասիլե Տոֆանի հետ, որի ընթացքում քննարկեցինք Մոլդովայի ԵՄ անդամակցության ուղու հաջորդ քայլերը», – երեքշաբթի օրը X-ում գրել է ընդլայնման հանձնակատար Մարթա Կոսը։
Հանձնաժողովի ընդլայնման վարչությունը, որն արդեն իսկ ծանրաբեռնված է մի քանի թեկնածու երկրներում միաժամանակյա առաջընթացի պատճառով, ստիպված է եղել ռեսուրսները տեղափոխել լավագույն արդյունքներ ցուցաբերող երկրների վրա։
Առաջ շարժվելով
Քիշնևը մեծ ջանքեր է գործադրել ԵՄ-ի կողմից պահանջվող բարեփոխումների ուղղությամբ այն բանից հետո, երբ Մայա Սանդուի նախագահ դարձավ 2020 թվականին՝ ձևավորելով ԵՄ-ի կողմնակից կառավարություն՝ խորհրդարանական մեծամասնությամբ։
«Վերջին հինգ տարիների ընթացքում մեր կողմից իրականացվող բարեփոխումները իսկապես աննախադեպ են», – ուրբաթ օրը նախարարական հանդիպման շրջանակներում մամուլին ասաց Մոլդովայի եվրոպական ինտեգրման հարցերով փոխվարչապետ Քրիստինա Գերասիմովը։
«Այս բարեփոխումների հաջողության մեր բանաձևը մեր ժողովրդի քաղաքական կամքն ու վճռականությունն է՝ եռանդուն աշխատելու Եվրոպական Միությունում գոյություն ունեցող հնարավորությունների պատուհանի օգտին», – ասաց նա։
Իր հերթին, հանձնաժողովը պետք է ստուգի, որ թեկնածուները ճիշտ են իրականացնում բարեփոխումները, ինչը նշանակում է, որ այն պետք է համապատասխանեցնի իր փորձը այն տեմպին, որը յուրաքանչյուր երկիր կարող է իրատեսորեն պահպանել։
Կիևը նույնպես առաջ է մղում իր բարեփոխումների օրակարգը, որը նոր թափ ստացավ, երբ վարչապետ Սերգեյ Կորեցկին հուլիսին պաշտոնը ստանձնեց։ Այնուամենայնիվ, երկրի պատերազմական ջանքերը և բյուջետային լարվածությունը շարունակում են խոչընդոտել նրա անդամակցության հայտին։
Երեքշաբթի օրը Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հրապարակեց զեկույց, որը վերլուծում է ԵՄ անդամակցության հնարավոր տնտեսական օգուտները Արևմտյան Բալկանների երկրների և Մոլդովայի համար՝ բացառելով Ուկրաինան՝ նրա «շատ ավելի մեծ չափերի և շարունակվող ռազմական հակամարտության» պատճառով։
Այս արագ տեխնիկական առաջընթացը անհարմար կերպով համընկնում է ԵՄ Խորհրդի քաղաքական իրականության հետ, որտեղ Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության ուղիները մնում են կապված։
Քաղաքական կապակցում
«Կապակցում» նշանակում է երկու երկրների անդամակցության գործընթացները կապելու ոչ պաշտոնական պրակտիկա։
Երկրների խմբավորումը հատկապես օգտակար է վավերացման ժամանակ, քանի որ այն թույլ է տալիս անդամ պետություններին վավերացնել միասնական անդամակցության պայմանագիր՝ ինչպես դա եղավ, երբ Ռումինիան և Բուլղարիան միացան դաշինքին 2007 թվականին։
Ուկրաինան և Մոլդովան միասին սկսեցին իրենց անդամակցության ուղիները 2022 թվականին՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից ընդամենը մի քանի օր անց։ 2023 թվականի դեկտեմբերին ԵՄ առաջնորդները միաժամանակ սկսեցին անդամակցության բանակցությունները երկու երկրների հետ։
Կիևի գործընթացը այնուհետև երկու տարով արգելափակվեց Վիկտոր Օրբանի Հունգարիայի վետոյի պատճառով, որը հիմնված էր Ուկրաինայի արևելյան Անդրկարպատյան շրջանում հունգարական փոքրամասնության նկատմամբ վերաբերմունքի վերաբերյալ երկկողմ վեճերի վրա։
Ապրիլին Պետեր Մագյարի «Տիսա» կուսակցության կողմից Օրբանին իշխանությունից հեռացնելուց հետո թափը վերադարձավ, ինչը Բուդապեշտին և Կիևին դրդեց բանակցություններ սկսել երկկողմ վեճերը լուծելու համար: Հունիսին Հունգարիան հանեց իր վետոն առաջին բանակցային խմբի վերաբերյալ։
Վեց խմբերից երկրորդը բացվեց հուլիսին: Սակայն այդ ժամանակից ի վեր Հունգարիան կրկին դանդաղեցրել է գործընթացը, քանի որ Օրբանի օրոք ավելի քան տասնամյակ տևած հակաուկրաինական հռետորաբանությունը շատ հունգարացիների համար դժվարացնում է արագ առաջընթացի ընդունումը։
Չնայած Ուկրաինայի և Հունգարիայի միջև առկա լարվածությունը զուտ երկկողմանի հարց է, այս կապը նշանակում է, որ Մոլդովան հայտնվել է այս հոսքի մեջ։
Ակնկալվող հեռացում
Կապը պայմանավորված էր աշխարհաքաղաքական լուրջ նկատառումներով: Մոլդովան վաղուց ռուսական ռազմական ներկայություն ունի Մերձդնեստրում, ինչը նշանակում է, որ երբ 2022 թվականին պատերազմ սկսվեց, երկիրը հայտնվեց առաջնագծի հետևում՝ ռուսական զորքերով իր տարածքում։
Կապը խորապես կարևոր է նաև Կիևի համար, որը ԵՄ ապագա անդամակցության հեռանկարը համարում է կենսական օղակ, որը երկիրը կապում է Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտից դուրս։
Քանի որ Մոլդովան միացել է ընդլայնման գործընթացին Ուկրաինայի հետ միասին, փաստարկն այն է, որ Քիշնևի կողմից միայնակ առաջ շարժվելը, մինչդեռ Կիևը խրված է երկկողմ վեճերի մեջ, սխալ քաղաքական ազդանշան կուղարկի։
Ահա թե ինչու Ուկրաինայի ընդլայնման հիմնական կողմնակիցները, մասնավորապես Բալթյան երկրները, պնդել են պահպանել կապը կլաստերային բացման փուլում։
Սակայն անդամակցության տեխնիկական կողմը, բարեփոխումներն իրենք, պարտադիր չէ սպասել քաղաքական ուղու հետևից։
ԵՄ պաշտոնյաները կարծում են, որ երկու արևելաեվրոպական երկրների միացումը կպահպանվի մինչև մնացած բոլոր կլաստերների բացումը։ Այդ պահից սկսած՝ իրավիճակը կարող է արագ փոխվել, եթե Մոլդովան պահպանի իր բարեփոխումների թափը։
«Մենք ունենք հավակնոտ նպատակ՝ պատրաստ լինել բանակցություններն ավարտել մինչև 2028 թվականի սկիզբը», – ասաց Գերասիմովը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն պատրաստ է քաղաքական պայքարի՝ արտաքին քաղաքականության վերահսկողության շուրջ
Ինչպես է Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի սիրելի արհեստական ինտելեկտին բերել համաշխարհային ասպարեզ
Էնդի Բըրնհեմի նոր մեծ Brexit-ի գործարքը շուտով չի լինի