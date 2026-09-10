ԵՄ-ն պատրաստ է քաղաքական պայքարի՝ արտաքին քաղաքականության վերահսկողության շուրջ

Մեր կողմից ձեռք բերված փաստաթուղթը բացահայտում է, որ ԵՄ առաջնորդները տարեվերջից առաջ կայանալիք գագաթնաժողովում կբախվեն Կայա Կալլասի և նրա դիվանագիտական ծառայության ապագայի շուրջ։
Համաձայնեցված ինստիտուցիոնալ բանավեճը կբարձրանա քաղաքական օրակարգի գագաթնակետին, այն բանից հետո, երբ Գերմանիան և Ֆրանսիան պնդեցին Կալլասի գլխավորած Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության վերանայման և մինչև 2026 թվականի վերջը դրա քննարկման անհրաժեշտության մասին։
Փաստաթղթում Փարիզը և Բեռլինը ուրվագծել են իրենց տեսլականը՝ 5000 հոգանոց EEAS-ը, որոնցից յուրաքանչյուր երեքից մեկը ազգային դիվանագետ է, մեծ մասամբ միավորել Եվրոպական հանձնաժողովի հետ։
Գաղտնի դիվանագիտական առաջարկության մեջ նշվում էր, որ դա անհրաժեշտ է ԵՄ «ավելի ուժեղ, արագ և ավելի համակարգված» արտաքին քաղաքականություն իրականացնելու համար։
Օգոստոս ամսին թվագրված և անցյալ շաբաթ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից առաջ շրջանառված համատեղ նախաձեռնությունը նախ պատրաստվել է Գերմանիայի կողմից, ապա թարմացվել Ֆրանսիայից ստացված առաջարկություններից հետո։
Գերմանիան իր սեփական գաղափարները ներկայացրել է ավելի վաղ կազմված առանձին փաստաթղթում։
Երկու փաստաթղթերի համեմատությունը բացահայտում է գերմանական և ֆրանսիական դիրքորոշումների միջև որոշ նշանակալի նրբերանգներ, ինչը ենթադրում է, որ երկու մայրաքաղաքները համաձայն չեն Կալլասի դերի ծավալի հարցում։
Ֆրանկո-գերմանական փաստաթուղթը հստակորեն կոչ է անում Կալլասին դառնալ Հանձնաժողովի «գործադիր փոխնախագահ», ինչը բացակայում է գերմանական փաստաթղթում և կասկածի տակ է դնում Բեռլինը՝ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի նախագահական դերը ամրապնդելու Գերմանիայի նպատակի պատճառով։
Ֆրանկո-գերմանական փաստաթուղթը նաև ասում է. «Գերմանական փոխնախագահը վերջապես պետք է լիազորված լինի ստանձնել իր պայմանագրային պարտականությունները»։
Համատեղ փաստաթղթում նաև նշվում է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի ներքին թաքստոցի մի մասը՝ գլխավոր քարտուղարության արտաքին քաղաքականության ստորաբաժանումները, պետք է ենթարկվեն նույն ազգային աշխատակազմի քվոտային, որն արդեն ազդում է ԵՄ արտաքին քաղաքականության վրա, որի համաձայն՝ անձնակազմի առնվազն մեկ երրորդը պետք է լինի ազգային արտաքին ծառայություններից։
Դա զգալիորեն կբարձրացնի ազգային կառավարությունների կողմից ԵՄ արտաքին քաղաքականության մշակման վրա վերահսկողության չափը և կբացի Հանձնաժողովի շարժիչային սենյակը ազգային դիվանագետների համար, ինչը ֆրանսիական պահանջ է։
Քննարկումը, որն ինքնին ԵՄ Լիսաբոնի պայմանագրից ի վեր ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ բանավեճն է, կապված է 2028-2034 թվականների բյուջեի շուրջ բանակցությունների հետ, որոնք, ինչպես սպասվում է, կհասնեն գագաթնակետին դեկտեմբերյան մարաթոնյան գագաթնաժողովում։
Կայա Կալասը փորձել է վերականգնել բարեփոխումների գործընթացի վերահսկողությունը՝ քննադատելով ֆրանս-գերմանական ծրագիրը՝ այն համարելով ԵՄ երկրների շրջանում ոչ ժողովրդական։ Անցյալ շաբաթ նա պնդել է, որ Հանձնաժողովի ներսում իր դերի ցանկացած ուժեղացում, ի վերջո, անիրագործելի կլինի, քանի որ Հանձնաժողովի նախագահն է «իրականում որոշում» արտաքին քաղաքականությունը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը շտապում է համընթաց քայլել Մոլդովայի անդամակցության գործընթացին
Ինչպես է Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի սիրելի արհեստական ինտելեկտին բերել համաշխարհային ասպարեզ
Էնդի Բըրնհեմի նոր մեծ Brexit-ի գործարքը շուտով չի լինի