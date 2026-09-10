Ինչպես է Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի սիրելի արհեստական ​​ինտելեկտին բերել համաշխարհային ասպարեզ

«Միստրալը» անգերազանցելի կապեր է հաստատել Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Այժմ Էմանուել Մակրոնը հեռանում է։
Ոչ բոլոր արհեստական ինտելեկտի ընկերություններն են, որոնք կարող են Ֆրանսիայի նախագահին համարել իրենց լավագույն վաճառողը։
2025 թվականի հունիսի 11-ին ֆրանսիական «Միստրալ» արհեստական ինտելեկտի ընկերության հիմնադիրը բեմ բարձրացավ չիպերի հսկա Nvidia-ի հզոր գործադիր տնօրեն Յենսեն Հուանգի հետ՝ հայտարարելու երկու ընկերությունների միջև գործընկերության մասին։ Երբ նախագահ Էմանուել Մակրոնը միացավ նրանց, թայվանա-ամերիկացի գործադիր տնօրենը դիմեց «Միստրալի» երիտասարդ գործադիր տնօրեն Արթուր Մենշին և ասաց մի բան, որը լսելի էր Փարիզի տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետների և պետական պաշտոնյաների լսարանի համար. «Ձեր նախագահը շատ աշխատեց ձեզ համար»։
Nvidia-ի ղեկավարը նկատի ուներ այն գործարքը, որը իր ընկերությունը հենց նոր կնքել էր «Միստրալի» հետ՝ Եվրոպայում արհեստական ինտելեկտի ենթակառուցվածքներ տարածելու համար։ «Ես նախագահին ասացի, որ Արթուրին և «Միստրալին» անհրաժեշտ է Ֆրանսիայի ամենամեծ ընկերությունների աջակցությունը։ Պարոն նախագահն ինձ ասաց. «Ո՞ր ընկերություններն են։ Թույլ տվեք զանգահարել նրանց», – ասաց Հուանգը։
Մինչև գործարքի պաշտոնական դառնալը, ընկերությունները կարող էին հայտարարել, որ BNP Paribas-ը, Orange-ը, SNCF-ը և Thales-ը հետաքրքրություն են հայտնել գործընկերության նկատմամբ՝ խթանելով Mistral-ի պաշտոնական մուտքը հաշվողական հզորության համաշխարհային մրցավազք։
Նույնիսկ աշխարհի ամենաարժեքավոր ընկերության՝ Nvidia-ի ղեկավարի համար, նման նախագահական նախաձեռնողականությունը ուշագրավ էր, որը ցույց էր տալիս Ֆրանսիայի կառավարության նվիրվածությունը իր տեղական ստարտափը պաշտպանելուն և ցույց էր տալիս, թե ինչպես է Mistral-ը օգտագործել Փարիզի գործադիր իշխանության հետ կապերը՝ փորձելով հասնել ամենամեծ գեներատիվ արհեստական բանականության ընկերությունների մակարդակին։
Տասնյակ պետական պաշտոնյաների և Ֆրանսիայի տեխնոլոգիական էկոհամակարգի ներկայացուցիչների կարծիքով, Mistral-ի վերելքը վերջին երեք տարիների ընթացքում մեծապես պայմանավորված է Մակրոնի հետ կառուցված արտոնյալ հարաբերություններով, որոնք թույլ են տվել ընկերությանը ապահովել ինչպես ամուր կապեր ֆրանսիական պետության հետ, այնպես էլ սեղանի շուրջ տեղ աշխարհի առաջատար արհեստական բանականության ընկերությունների հետ։
Այժմ, երբ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունները ավարտում են Մակրոնի երկժամկետ կառավարումը, այդ հարաբերությունների խորության մանրամասները, որոնցից շատերը այստեղ առաջին անգամ են հաղորդվում, նաև հարցեր են առաջացնում Mistral-ի ապագայի վերաբերյալ՝ այլ նախագահի ղեկավարության ներքո։
Երեքշաբթի օրը ընկերությունը հայտարարեց 3 միլիարդ եվրոյի նոր ֆինանսավորման փուլի մասին, որը ներառում է ներդրումներ Եվրոպական Միությունից և Հարավային Կորեայի էլեկտրոնիկայի հսկա Samsung-ից, գնահատելով Mistral-ը ավելի քան 21 միլիարդ եվրո։ Չնայած դա զգալիորեն ցածր է Anthropic-ի և OpenAI-ի գնահատականներից, լուրը հաստատում է, որ ֆրանսիական ստարտափը միակ լուրջ եվրոպական խաղացողն է արհեստական բանականության մրցավազքում։
Քանի որ Եվրոպան կասկածի տակ է դնում չինական և ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաներին մարտահրավեր նետելու իր կարողությունը, Մենշը և նրա թիմը պետք է պլանավորեն Մակրոնից հետո կյանքը։
«Փերի կնքամայրեր օրորոցի շուրջ»
2023 թվականին երեք համահիմնադիրների՝ Mensch-ի, Գիլյոմ Լամպլի և Թիմոթի Լակրուայի կողմից գործարկված Mistral AI-ը նպատակ ուներ կառուցել լիարժեք մեծալեզու մոդել՝ OpenAI-ի և Anthropic-ի նման ընկերությունների հետ մրցելու համար։ Դրա համար Փարիզում գործող ստարտափը առաջին օրվանից առաջ քաշեց հստակ ռազմավարություն՝ զարգացնել հարաբերություններ Ֆրանսիայի գործադիր իշխանության, մասնավորապես՝ Մակրոնի հետ։
Իր առաջին ֆինանսավորման փուլից ստարտափը, որը հրաժարվեց պատասխանել այս հոդվածի հարցերին, կարևորեց պետական հատվածի հետ կապերի հաստատումը։ Դրանցից առաջինը Bpifrance-ն էր՝ Ֆրանսիայի պետական ներդրումային բանկը և դրա առաջին ներդրողներից մեկը։
«Մենք տեղյակ էինք արհեստական բանականության հետ կապված ինքնիշխանության խնդիրների մասին», – հիշում է Bpifrance-ի փոխտնօրեն Արնո Կոդուն։ «Մենք լավ պատկերացում ունեինք ոլորտի մի քանի՝ այդ ժամանակ աշխարհում մի քանի հարյուր՝ հավաստի փորձագետների մասին, որոնց թվում էին նաև Mistral-ի հիմնադիրները»։
BPI ներդրումը ֆրանսիական նախնական փուլի համար նախատեսված ռեկորդային 105 միլիոն եվրոյի մաս էր կազմում։ Սակայն Կոդուն նշեց. «Օրորոցում շատ փերի-կնքամայրեր կային»։
Ստարտափի համար հետաքրքրվողները ֆրանսիական բիզնեսի և տեխնոլոգիաների կրեմից էին՝ կարևոր դեր խաղալով որպես համախոհներ, հովանավորներ և դրամահավաքներ։ Նրանց թվում էին հեռահաղորդակցության ոլորտի միլիարդատեր Քսավիե Նիլը, ինչպես նաև ապահովագրական Alan ստարտափի համահիմնադիրներ Ժան-Շառլ Սամուելյան-Վերվեն և Չարլզ Գորանտենը։
Նրանց առաջնորդում էր նույն նպատակը՝ օգնել եվրոպական արհեստական բանականության հսկայի ի հայտ գալուն։ Նրանք օգտագործեցին իրենց ցանցերը՝ ֆրանսիացի ամենախոստումնալից արհեստական բանականության հետազոտողներին բացահայտելու համար։ Այս երեք գործարարներն էին, ովքեր խաղացին որպես միջնորդ՝ միավորելով Մենշին, Լակրուային և Լամպլին։
Երբ Alan-ի թիմը գործարք կնքեց երեք երիտասարդ համահիմնադիրների հետ, ապահովեց ռազմավարական նորեկ՝ պետական հատվածի հետ կապեր հաստատելու համար. Սեդրիկ Օ-ն՝ նախկին թվային գործերի պետքարտուղարը և Մակրոնի վաղ կողմնակիցը, կարևոր դեր կխաղար ստարտափի գործարկման գործում։
Հենց Օ-ն էր, որ Բրյուսելում պայքարի մեջ մտավ՝ փորձելով ապահովել ավելի մեղմ կանոններ Եվրոպական Միության արհեստական բանականության մասին օրենքի շրջանակներում, որն առաջին անգամ առաջարկվել էր 2021 թվականի ապրիլին: «Միստրալի» համար ծաղկող օրենսդրությունը սպառնալիք էր ներկայացնում. ինչպե՞ս կարող էր Եվրոպան ստեղծել իր սեփական հսկան, եթե այն խեղդում էր նորարարությունը։
2023 թվականին Օ-ն միջամտեց «Միստրալի» անունից ԵՄ բանակցություններին՝ փորձելով ազդել բանակցությունների վրա՝ մինչև այն աստիճան, որ որոշ օրենսդիրներ նրան մեղադրեցին շահերի բախման մեջ: Նա նաև նկատողություն ստացավ այն ժամանակվա ներքին շուկայի հարցերով եվրահանձնակատար Թիերի Բրետոնից։
«Միստրալը լոբբինգ է անում, դա նորմալ է», – ասաց Ֆրանսիայում ծնված Բրետոնը «Արհեստական բանականության մասին» օրենքի շուրջ բանակցությունների վերջին շաբաթների ընթացքում: «Բայց մեզ ոչնչով չեն խաբում: Այն այսօր պաշտպանում է իր բիզնեսը, այլ ոչ թե ընդհանուր շահը»։
«Սեդրիկ Օ-ի դերը, որոշ առումով, կայծակնային ձողի դեր էր», – ասաց մասնավոր հատվածի մի պաշտոնյա, որը հետևել էր «Միստրալին» դրա վաղ օրերին: Հարվածներ կրելով՝ Օ-ն թույլ տվեց Մենշին «աճել և զարգանալ որպես գործադիր տնօրեն»։
Կուլիսներում
Սկզբից Mistral-ը խաղաց ֆրանսիական և եվրոպական խաղաքարտերը։ Երեք համահիմնադիրները կարող էին իրենց կարիերան կառուցել ԱՄՆ-ում գտնվող արհեստական ինտելեկտի լաբորատորիաներում՝ Google DeepMind-ում՝ Mensch-ի համար և Facebook AI-ում՝ Lample-ի և Lacroix-ի համար, բայց ստարտափի գործարկման համար կազմված առաջին հայեցակարգային նոտաները տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը դրեցին նախագծի կենտրոնում։
Այդ ժամանակ Mensch-ը 30-ամյա զուսպ ինժեներ էր, որը պետք է վերափոխվեր Mistral-ի հանրային դեմքի՝ միջազգային ասպարեզում։ Ստարտափի գործարկումից ընդամենը մի քանի ամիս անց հեղինակավոր École Polytechnique-ի շրջանավարտը իր առաջին հրապարակային ելույթը ունեցավ VivaTech 2023-ում՝ Եվրոպայի ամենամեծ ամենամյա տեխնոլոգիական միջոցառմանը՝ Մակրոնի հետ միասին, ով արդեն սկսել էր կոչ անել եվրոպական տեխնոլոգիական ինքնավարության համար։
Երկուսն էլ ակնհայտորեն համահունչ էին։ «Ինչպե՞ս են Ֆրանսիան և Եվրոպան մտադիր եվրոպական չեմպիոններին հնարավորություն տալ ի հայտ գալ, և ինչպե՞ս ենք մենք համոզվելու, որ արհեստական ինտելեկտի կարգավորումը չի խոչընդոտի նորարարությանը», – հարցրեց սպորտային կոշիկներ կրող երիտասարդ ձեռնարկատերը Ֆրանսիայի նախագահին գլխավոր բեմում։
Մենշը ինքը պետք է օգներ գտնել պատասխանները: Մի քանի ամիս անց վարչապետի գրասենյակը ստեղծեց փորձագետների հանձնաժողով՝ ֆրանսիական արհեստական ինտելեկտի ռազմավարություն մշակելու համար: Մենշի և O-ի հետ մեկտեղ, դրա անդամների թվում էին Ֆրանսիայի ազգային թվային հետազոտությունների ինստիտուտի առաջատար հետազոտող և Մենշի նախկին դոկտորական ղեկավար Գաել Վարոկոն, ինչպես նաև ապագա Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ֆիլիպ Ագիոնը և Meta հետազոտող և Թյուրինգի մրցանակի դափնեկիր Յան Լեկունը:
2024 թվականին հանձնաժողովը ներկայացրեց իր զեկույցը, և Mistral-ը ներկայացրեց Le Chat-ը՝ OpenAI-ի ChatGPT-ի իր մրցակիցը: Սակայն արհեստական ինտելեկտի լանդշաֆտն արդեն արագ փոխվում էր, և Եվրոպան երկրորդ միտքն ուներ:
Գերմանացի մրցակից Aleph Alpha-ն՝ մայրցամաքի մյուս մեծ հույսը գեներատիվ արհեստական ինտելեկտի ոլորտում, հայտարարեց, որ հրաժարվում է սեփական մոդելների մշակումից: Դրա գործադիր տնօրեն Յոնաս Անդրուլիսը մռայլ գնահատական տվեց. «Պարզապես եվրոպական իրավունքի մագիստրոսի կոչում ունենալը բավարար չէ որպես բիզնես մոդել: Այն չի արդարացնում ներդրումը»:
Mistral-ը չխուսափեց այդ կասկածներից: Շատ դիտորդներ վախենում էին, որ դրա տեխնոլոգիան կարող է հետ մնալ ամերիկյան կամ չինական մրցակիցներից՝ նույնիսկ մտահոգություններ առաջացնելով, որ ստարտափը կարող է ձեռք բերվել արտասահմանից։
2025 թվականին Apple-ի հետ բանակցությունների մասին հաղորդագրությունները խուճապ առաջացրին ֆրանսիական պետության ամենաբարձր մակարդակներում։ Երկու խորհրդականների խոսքով՝ ԱՄՆ-ում Ֆրանսիայի դեսպանատունը և Ելիսեյան նախագահական պալատը հարցրել են Mistral-ին, թե արդյոք հաղորդագրությունները ճիշտ են։ Ընկերությունը, ի վերջո, հանգստացրել է նրանց. «Ամենաբարձր մակարդակում» քննարկումներ չեն եղել։
Ֆրանսիական չեմպիոնը փոխարենը դիմել է իր հայրենիքին ավելի մոտ գտնվող գործընկերոջը, որը Եվրոպայի տեխնոլոգիական ինքնիշխանության ձգտման կենտրոնում է՝ Նիդեռլանդների միկրոչիպերի տպագրության հսկա ASML-ին։ Չիպերի մատակարարման շղթայի հոլանդացի առաջատարը 2025 թվականի սեպտեմբերին Mistral-ում ներդրել է 1.3 միլիարդ եվրոյի նոր ներդրում՝ արդյունաբերական արհեստական բանականության զարգացումը արագացնելու և Mistral-ի գիտելիքները եվրոպական ձեռքերում պահելու նպատակով։
Գործարքը բարիք էր քաղաքական գործիչների, այդ թվում՝ Մակրոնի համար, որոնք ձգտում էին Միացյալ Նահանգներին հեռու պահել Եվրոպայի ամենաարժեքավոր կարևոր տեխնոլոգիական խաղացողներից։
Ռազմավարական գործընկեր
Ընկերության գոյության երեք տարի անց Ֆրանսիայի կառավարությունը այլևս պարզապես չի խթանում խոստումնալից երիտասարդ ստարտափ։ Պետությունն այժմ պատրաստ է զիջումների գնալ՝ պահպանելու այն ընկերությունը, որի տեխնոլոգիաները ինտեգրվում են կառավարության բոլոր մակարդակներում։
2025 թվականի սկզբին Ֆրանսիայի ազգային զբաղվածության գործակալության հետ ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր կնքելուց հետո «Միստրալը» պայմանագիր կնքեց Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարության հետ՝ պաշտպանության համար արհեստական ինտելեկտ մշակելու համար։ 2025 թվականից ի վեր «Լը Շատը» նաև 10,000 պետական ծառայողների շրջանում ներդրման գործընթացում է։
Հրապարակային մակարդակով Մենշը նվազեցրել է պետական սուբսիդիաների և կառավարության աջակցության կարևորությունը իր ընկերության համար։ Սակայն «Միստրալի» թիմերը մասնավոր զրույցներում հեշտությամբ ընդունում են, որ այս արտոնյալ հարաբերությունները մեծ ակտիվ են։
Մակրոնի օգնությամբ ֆրանսիական ընկերությունը նաև բացել է աշխարհի ամենամեծ միջազգային գագաթնաժողովների դռները՝ մինչև G7։
Վերջին երկու տարիների ընթացքում Մենշը իր հետ է բերել գրեթե բոլոր նախագահական արտասահմանյան ուղևորություններին, ինչը նրան բազմիցս հնարավորություն է տվել սրել և տարածել իր արհեստական բանականության հակադրությունը՝ հակադրվելով Սիլիկոնյան հովտի ամենակարող տեսլականին։
Մի քանի ամիս շարունակ Միստրալի ղեկավարը, որը հեշտությամբ յուրացնում է Պոլիտեխնիկական համալսարանի «Ազգի, գիտության և փառքի համար» կարգախոսը, ամրապնդել է Մակրոնի դիրքորոշմանը համահունչ դիրքորոշում. Եվրոպան պետք է խթանի տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը և մնացած աշխարհին առաջարկի մոդել, որն ավելի զգայուն է մշակութային և լեզվական նրբերանգների նկատմամբ, քան ամերիկացի և չինացի մրցակիցները։
Փետրվարին, Նյու Դելիի արհեստական բանականության գագաթնաժողովի բեմում, որին մասնակցել են Anthropic-ի Դարիո Ամոդեյը, Google DeepMind-ի Դեմիս Հասաբիսը և OpenAI-ի Սեմ Ալտմանը, Մենշը պաշտպանել է արհեստական բանականությունը որպես «հզորացման, այլ ոչ թե գերիշխանության գործիք»։ Նա խոսել է արհեստական բանականության տեղակայումը վերահսկող, դրանից օգուտ քաղող և այն ապահովելու կարևորության մասին, որ այն ծառայում է ընդհանուր շահերին, այլ ոչ թե մի քանի հզոր խաղացողների։
Սա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ աշխարհի տարբեր երկրներ փորձում էին ԱՄՆ ընկերություններից և Թրամփի վարչակազմից տեղեկություններ ստանալ այն մասին, թե ինչպես են նոր արհեստական ինտելեկտի մոդելները ստեղծում հաքերային խոշոր նոր ռիսկեր։
Եվ հունիսին, Ժնև լճի ափին գտնվող Էվիան-լե-Բենում, Մենշը ճաշեց G7-ի առաջնորդների և արհեստական ինտելեկտի ղեկավարների, այդ թվում՝ Ալտմանի հետ։ Նա կրկին ստանձնեց անջատողականի դերը՝ դիմակայելու իր ամերիկացի մրցակիցներին, որոնք կոչ էին անում մշակել տեխնոլոգիական ստանդարտներ ԱՄՆ ղեկավարության ներքո։
«Մենք դեռ պետք է շատ զգույշ լինենք», – ասել է Մենշը հանդիպումից հետո տված հարցազրույցում։ «Ճիշտ է, որ ամերիկացի գործիչները հակված են առաջ քաշել այս փաստարկը, այն է՝ «Վստահեք մեզ. մենք այստեղ կսահմանենք ստանդարտներ, ապա դրանք կարտահանենք ձեզ»»։
Հաջորդականության պլանավորում
Քանի որ «Միստրալը» անցնում է ենթակառուցվածքների՝ կառուցելով տվյալների կենտրոններ և շարունակում է իր լուծումները ներդնել խոշոր ընկերություններում, ոմանք սկսում են կասկածել, թե արդյոք այն կարող է մնալ «սահմանային» մոդելներ՝ առկա ամենահզոր մոդելները արտադրելու մրցավազքում։
Մակրոնի համար հունիսին կայացած G7 հանդիպումը վերջին հնարավորություններից մեկն էր՝ իր հետքը թողնելու համաշխարհային արհեստական բանականության վերաբերյալ բանավեճում՝ մինչև իր նախագահության ավարտը հաջորդ գարնանը: Միստրալի համար Մակրոնի իրավահաջորդի հետ հարաբերությունները դեռևս չեն կառուցվել։
Գաբրիել Աթալը՝ նախկին վարչապետը և Մակրոնի բիզնես-աջ դաշինքի նախագահի թեկնածուն, հեշտությամբ ցուցադրում է իր կապերը Միստրալի հետ և արհեստական բանականությունը դրել է իր քարոզարշավի հիմքում՝ նույնիսկ ներառելով Լե Շատը իր հաղորդակցման գործիքակազմում: Աթալի կենտրոնամետ մրցակից Էդուարդ Ֆիլիպը նույնպես գրեթե անկասկած կշարունակի աջակցել Մենշին։
Չնայած Միստրալը հրապարակայնորեն չի կապվում Մարին Լե Պենի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորման» հետ, ազգայնական կուսակցությունը ընկերությունը համարում է ինքնիշխան ակտիվ: Ձախ կողմում կուսակցությունները միաձայն աջակցել են ընկերությանը՝ և կոչ են արել ինքնիշխան արհեստական բանականության՝ ի պատասխան ամերիկյան մոդելների եվրոպական երկրների դեմ զենք դառնալու ռիսկի։
Այնուամենայնիվ, Միստրալը հույսը դնում է միջազգային ֆինանսավորման և ամերիկյան հսկաների, այդ թվում՝ Amazon-ի, Nvidia-ի և Microsoft-ի հետ խոշոր գործընկերությունների վրա։ Չնայած ASML-ի որպես հիմնական ներդրողի ներգրավումը նշանակում էր, որ Mistral-ը կմնա ամուր արմատավորված Եվրոպայում, այն նաև որոշ լիազորություններ տեղափոխեց ASML-ի գլխավոր գրասենյակ՝ Վելդհովենում, Նիդեռլանդներ։
Այս մանրամասնությունը կարող է խաթարել ֆրանսիական կոնսենսուսը Mistral-ի օգտին, հենց այն ժամանակ, երբ արհեստական բանականությունը դառնում է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի հիմնական հարցը։
«Մենք պետք է սպանենք այս բարային սենյակի գաղափարը, որ հնարավոր կլինի տիրապետել կապիտալին և, հետևաբար, մեր սեփական ուժերով, ֆրանսիական կամ եվրոպական մակարդակով ֆինանսավորել արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների համար անհրաժեշտ հարյուրավոր միլիարդները։ Դա պարզապես անհնար է», – ասաց Բրունո Բոնելը, ֆրանսիացի գործարար, որը ղեկավարում է վարչապետի աշխատակազմի ներքո գործող «Ֆրանսիա 2030» խոշոր պետական ներդրումային ծրագիրը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն պատրաստ է քաղաքական պայքարի՝ արտաքին քաղաքականության վերահսկողության շուրջ
Էնդի Բըրնհեմի նոր մեծ Brexit-ի գործարքը շուտով չի լինի
Ինչպես է «Made in Israel»-ը հզորացնում եվրոպական անվտանգությունը