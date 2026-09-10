10/09/2026

EU – Armenia

«Պատերազմը» եռում է․ Բեռլինը զանգվածաբար արտաքսում է ռուս դիվանագետներին

infomitk@gmail.com 10/09/2026 1 min read

Լայպցիգի օդանավակայանում անօդաչու թռչող սարքերի հետ կապված մի քանի միջադեպերից հետո (դրանցում Բեռլինը տեսնում է Ռուսաստանի առնչությունը-խմբ․) Գերմանիայի իշխանությունները որոշել են արտաքսել 150 ռուսների՝ մի քանի առաքելություններից դիվանագետների և նրանց ընտանիքի անդամներին։ Այս մասին հայտարարել է Բեռլինում Ռուսաստանի դեսպանատունը։

ՌԴ դեսպանատունը հայտնել է, որ Ռուսաստանում Գերմանիայի դիվանագիտական ​​առաքելությունների դեմ Մոսկվայի գործողությունները «ոչ այլ ինչ են, քան հայելային արձագանք Բեռլինի աննախադեպ, չհրահրված գործողություններին»։ Չնայած «ոչ մի ապացույց, ոչ մի փաստարկ» չի ներկայացվել, «միայն սովորական «շատ հավանական» փաստարկներն են ուղեկցվել Լայպցիգի արտակարգ իրավիճակում Ռուսաստանի ներգրավվածության մեղադրանքներով», հավելել է դեսպանատունը։

Գերմանիայի իշխանությունները որոշել են սեպտեմբերի 18-ից փակել Բոննում գտնվող Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, իսկ 2027 թվականի հունիսից՝ Ռուսաստանի տունը։ Գերմանիան նաև խոստացել է խստացնել ռուսների մուտքի վերահսկողությունը և ընդլայնել պատժամիջոցների ցանկը։

Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտարարել է, որ տեղական իշխանությունները մերժել են գլխավոր հյուպատոսության և Ռուսաստանի տան աշխատակիցներին Բեռլինում գտնվող Ռուսաստանի դիվանագիտական ​​​​ներկայացուցչություն տեղափոխելու առաջարկը։ Անցանկալի անձինք պետք է լքեն երկիրը սեպտեմբերի 18-ից ոչ ուշ։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՌԴ-ում Ադրբեջանի նախկին գլխավոր հյուպատոսը՝ այլևս հանցագործ է․ Լուսանկար

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան և Անկարան անդրադարձել են նաև Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանում առնվազն 20 մարդ է վիրավորվել ուղևորատար գնացքի վթարի հետևանքով. Լուսանկար

09/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական խորհրդարանը սեպտեմբերի 15-ին կքվեարկի Հայաստանի համար մաքսային արտոնություններ սահմանելու հարցով

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը մտադիր է գործարկել առնվազն 3 արբանյակ․ Փաշինյանը մասնակցել է Միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովին, հանդիպումներ ունեցել․ Լուսանկարներ

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևյան կամրջի տակ հայտնաբերվել է Իրանի 36-ամյա քաղաքացու մարմին

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աբովյանում 37-ամյա վարորդը «Chevrolet»-ով վրաերթի է ենթարկել 18-ամյա հետիոտնի

10/09/2026 infomitk@gmail.com