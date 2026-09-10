«Պատերազմը» եռում է․ Բեռլինը զանգվածաբար արտաքսում է ռուս դիվանագետներին

Լայպցիգի օդանավակայանում անօդաչու թռչող սարքերի հետ կապված մի քանի միջադեպերից հետո (դրանցում Բեռլինը տեսնում է Ռուսաստանի առնչությունը-խմբ․) Գերմանիայի իշխանությունները որոշել են արտաքսել 150 ռուսների՝ մի քանի առաքելություններից դիվանագետների և նրանց ընտանիքի անդամներին։ Այս մասին հայտարարել է Բեռլինում Ռուսաստանի դեսպանատունը։
ՌԴ դեսպանատունը հայտնել է, որ Ռուսաստանում Գերմանիայի դիվանագիտական առաքելությունների դեմ Մոսկվայի գործողությունները «ոչ այլ ինչ են, քան հայելային արձագանք Բեռլինի աննախադեպ, չհրահրված գործողություններին»։ Չնայած «ոչ մի ապացույց, ոչ մի փաստարկ» չի ներկայացվել, «միայն սովորական «շատ հավանական» փաստարկներն են ուղեկցվել Լայպցիգի արտակարգ իրավիճակում Ռուսաստանի ներգրավվածության մեղադրանքներով», հավելել է դեսպանատունը։
Գերմանիայի իշխանությունները որոշել են սեպտեմբերի 18-ից փակել Բոննում գտնվող Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, իսկ 2027 թվականի հունիսից՝ Ռուսաստանի տունը։ Գերմանիան նաև խոստացել է խստացնել ռուսների մուտքի վերահսկողությունը և ընդլայնել պատժամիջոցների ցանկը։
Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտարարել է, որ տեղական իշխանությունները մերժել են գլխավոր հյուպատոսության և Ռուսաստանի տան աշխատակիցներին Բեռլինում գտնվող Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչություն տեղափոխելու առաջարկը։ Անցանկալի անձինք պետք է լքեն երկիրը սեպտեմբերի 18-ից ոչ ուշ։
Բաց մի թողեք
ՌԴ-ում Ադրբեջանի նախկին գլխավոր հյուպատոսը՝ այլևս հանցագործ է․ Լուսանկար
Մոսկվան և Անկարան անդրադարձել են նաև Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին
Լեհաստանում առնվազն 20 մարդ է վիրավորվել ուղևորատար գնացքի վթարի հետևանքով. Լուսանկար