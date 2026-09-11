Ֆոն դեր Լայենը դիտարկում է ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ ԵՄ նոր օրենքի ընդունման հնարավորությունը՝ երաշտից հետո

Ֆոն դեր Լայենը կարող է օգտագործել հաջորդ շաբաթ կայանալիք ելույթը՝ նոր օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայացնելու համար:
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը դիտարկում է ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ ԵՄ նոր օրենսդրություն առաջարկելու հարցը՝ այս ամառ տեղի ունեցած խոշոր երաշտից հետո։ Այս մասին Euractiv-ին հայտնել են նախագահի աշխատակազմի կողմից տեղեկացված աղբյուրները, որոնք տեղյակ են «Եվրոպական միության վիճակի մասին» (SOTEU) նրա առաջիկա ելույթի նախապատրաստական աշխատանքներից։
ԵՄ գործադիր մարմնի ղեկավարն օգտագործում է SOTEU-ի ամենամյա ելույթը՝ սահմանելու քաղաքական օրակարգը գալիք տարվա և դրանից հետո ընկած ժամանակահատվածի համար, ընդ որում՝ տարբեր շահագրգիռ խմբեր ակտիվորեն լոբբինգ են իրականացնում՝ իրենց հարցերն այդ ելույթում ներառելու նպատակով։
Հնարավոր նոր «Ջրային օրենքը» կունենա ավելի լայն շրջանակ, քան գործող «Ջրային ռեսուրսների մասին շրջանակային հրահանգը» (Water Framework Directive), մինչդեռ դրա նախատեսված «թիրախային վերանայումը» կչեղարկվի. այս մասին հայտնել են նախագահի աշխատակազմից տեղեկացված երկու աղբյուրներ։ Այնուամենայնիվ, նոր օրենսդրության հիմնական դրույթները դեռևս հստակեցված չեն։
Հանձնաժողովի պաշտոնյաները հրաժարվել են հաստատել կամ հերքել տեղեկությունը Euractiv-ի հարցմանն ի պատասխան, թեև նրանցից մեկը խոստովանել է, որ ամառային ծայրահեղ եղանակային պայմաններն ընդգծել են ջրային քաղաքականության կարևորությունը ԵՄ գործադիր մարմնի համար։
Հստակություն՝ հաջորդ շաբաթ
Զգալի հետաքրքրություն կա առ այն, թե ինչպես է Հանձնաժողովի նախագահն անդրադառնալու երաշտի թեմային սեպտեմբերի 16-ին կայանալիք իր ելույթում, սակայն որոշ կարծիքներով՝ նա չի կարող անտեսել այն։ «Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ստիպված կլինի անդրադառնալ այս ամառ տեղի ունեցած իրադարձություններին», – Euractiv-ին հայտնել է երրորդ աղբյուրը։
Բացի ամբողջ մայրցամաքում բերքի կորստից՝ Դանուբ և Հռինոս գետերում ջրի Այնուամենայնիվ, Ռոսվոլը վճռորոշ դեր է խաղացել Ջրային շրջանակային դիրեկտիվի (WFD) նպատակային վերանայմանն ուղղված ջանքերում, թեև դրա փոփոխման գործընթացի մեկնարկը կարող է հանգեցնել ավելի լայն շրջանակներում վերաբանակցությունների, որոնք դուրս կլինեն ԵՄ գործադիր մարմնի վերահսկողությունից։
Սեպտեմբերի 8-ին Բրյուսելում կայացած՝ թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգերին նվիրված խորհրդաժողովի ընթացքում Պերնիլ Վայս-Էլերը, ով Ռոսվոլի աշխատակազմում զբաղվում է ջրային ոլորտի հարցերով, պնդել է, որ դիրեկտիվը դեռևս որոշակի շտկումների կարիք ունի։
Բաց մի թողեք
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները պնդում են Ուկրաինային աջակցելու համար օգտագործել Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները
Գիորգոս Մազոնակիս. Ձերբակալություններ և նոր ապացույցներ հույն աստղի մահվան հետաքննության շրջանակներում
ԵՄ-ն տիեզերքում. համարձակորեն ուղղվելով այնտեղ, ուր շատերն արդեն եղել են