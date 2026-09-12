Պորտուգալիան ցանկանում է ԵՄ միջոցներով ֆինանսավորել հրդեհների դեմ պայքարող այծերին

Բյուջետային բանակցությունների ակտիվացմանը զուգընթաց՝ մայրաքաղաքները նոր փաստարկ են որդեգրում՝ գյուղատնտեսության ոլորտի ֆինանսավորումը պահպանելու համար. դա կլիմայի փոփոխությունն է։
Պորտուգալիայի գյուղատնտեսության նախարարը մեծ ցանկություն ունի կապված ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի հետ. նա ցանկանում է ավելի շատ այծեր ներգրավել գործընթացում։
Ժոզե Մանուել Ֆերնանդեսը ցանկանում է, որ Բրյուսելն օգնի վճարել հովիվներին՝ անտառային հրդեհների բարձր ռիսկ ունեցող տարածքներում թփուտներով սնվելու համար այծեր, կովեր և ոչխարներ արածեցնելու նպատակով։ Սա ցածր տեխնոլոգիական մոտեցում է, որը, ըստ փորձագետների, ԵՄ-ն չափազանց երկար ժամանակ անտեսել է։ Պորտուգալիան և Իսպանիայի որոշ շրջաններ արդեն իսկ իրականացնում են նմանատիպ սեփական ծրագրեր։
«Մենք օգտագործում ենք մեր ազգային միջոցները, սակայն այս աշխատանքը կատարում ենք ողջ Եվրոպական միության համար», – ասել է Ֆերնանդեսը POLITICO-ին՝ Դուբլինում նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ՝ պնդելով, որ հրդեհների կանխարգելումը նպաստում է ածխածնի արտանետումների կրճատմանը։
Երբ երաշտով և անտառային հրդեհներով լի աղետալի ամառը տեղի է տալիս աշնանը, որոշ երկրներ օգտագործում են առիթը՝ համոզելու իրենց գործընկերներին շարունակել միլիարդավոր եվրոներ հատկացնել ֆերմերներին ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շրջանակում։
Թեև որոշ երկրներ կոչ են արել կրճատել ծախսերն այնպիսի «ավանդական» ոլորտների վրա, ինչպիսիք են համախմբման քաղաքականությունը և գյուղատնտեսությունը, Ֆերնանդեսի նման նախարարները պնդում են, որ խնդիրը միայն ֆերմերներին վճարելը չէ, այլ պարենային համակարգը և գյուղական տարածքները եղանակային ավելի ծայրահեղ պայմաններին հարմարեցնելը։
«Շատերը չգիտեն, որ Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականության (ԸԳՔ) միջոցների 42%-ն ուղղված է բնապահպանական նպատակներին», – ասել է Ֆերնանդեսը։ «Շրջակա միջավայրի լավագույն բարեկամները ֆերմերներն են»։
Երաշտի ամառը. Խնդիրը միայն Պորտուգալիային չի վերաբերում
Մինչ Եվրոպական հանձնաժ Իսպանիայի գյուղատնտեսության նախարար Լուիս Պլանասը նույնպես կոչ է արել ԵՄ-ից ավելի շատ միջոցներ հատկացնել ֆերմերային տնտեսությունները երաշտից պաշտպանելու համար՝ պնդելով, որ գեների նոր խմբագրման տեխնիկայով բուծված մշակաբույսերը, որոնց թույլատրման համար Եվրախորհրդարանը քվեարկել է հուլիսին, կարող են լուծման մի մասը լինել։
Ինչ վերաբերում է գումարի աղբյուրին, պորտուգալացի Ֆերնանդեսը մի գաղափար ունի. ԵՄ արտանետումների առևտրի համակարգի միջոցներն օգտագործել արածեցնող այծերին աջակցելու համար։
«Եթե ես գումար եմ տալիս տրանսպորտի ոլորտին ETS-ի միջոցով արտանետումները կրճատելու համար, ինչու՞ չտրամադրել նաև այս ֆոնդը ստեղծելու համար, որտեղ մենք նաև քաղաքացիական պաշտպանություն ունենք», – հարցրել է նա։
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը ձգտում է կնքել բացառապես անգլերենով առևտրային համաձայնագրեր՝ չնայած Ֆրանսիայի առարկություններին
ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև մրցակցությունը կենտրոնացած է արհեստական բանականության (ԱԲ) շուրջ. Եվրոպան կզգա դրա հետևանքները
ԵՄ-ն քննարկում է Ուկրաինայի կողմից ղեկավարվող Freyja հակաբալիստիկ նախագծի ֆինանսավորումը