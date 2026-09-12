Ֆոն դեր Լեյենը քննադատության է ենթարկվել տիեզերական մեգա գործարքին աջակցելուց հետո

Եվրոպական խորհրդարանի մրցակցության վերաբերյալ առաջատար օրենսդիրը մեղադրում է հանձնաժողովի ղեկավարին միաձուլման վերանայումը կանխարգելելու մեջ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ բարձրաստիճան օրենսդիրը քննադատել է Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից մրցակցության վերաբերյալ ուսումնասիրության սպասող տիեզերական գործարքի բացահայտ հավանությունը՝ այն անվանելով «իշխանության չարաշահում»։
Հինգշաբթի օրը Փարիզում կայացած տիեզերական գագաթնաժողովում ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ ինքը դաշինքի առաջատար արբանյակային խաղացողների միջև նախատեսված 6.5 միլիարդ եվրոյի համատեղ ձեռնարկությունը համարում է հենց այն տեսակի արդյունաբերական չեմպիոն, որը դաշինքը պետք է առաջնորդի վաղվա տիեզերական տնտեսության մեջ։
Նրա խոսքերը սուր քննադատության են արժանացել Եվրախորհրդարանի լիբերալ պատգամավոր Ստեֆանի Յոն-Կուրտենի կողմից, ով գլխավորել է Եվրախորհրդարանի վերջին տարեկան մրցակցության վերաբերյալ զեկույցը։
«Միաձուլման հավանությունը լրատվամիջոցների կողմից լուսաբանված համաժողովում՝ առանց որևէ էական վերանայման, իշխանության չարաշահում և չարաշահում է», – գրել է ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի անդամը X-ում։
Ֆոն դեր Լեյենը նկատի ուներ Bromo նախագիծը՝ արբանյակային արտադրողների Airbus-ի, Leonardo-ի և Thales-ի համատեղ ձեռնարկությունը, որը նախատեսված է, գոնե մասամբ, մրցակցելու Էլոն Մասկի SpaceX-ի կողմից գործարկվող Starlink արբանյակային ինտերնետ ծառայության հետ, որը վերջերս հրապարակային դարձավ ԱՄՆ-ում և գնահատվում է մոտ 2 տրիլիոն դոլար։
«Սրանք այն տեսակի արդյունաբերական չեմպիոններն են, որոնք մեզ անհրաժեշտ են, եթե Եվրոպան ցանկանում է առաջնորդել վաղվա տիեզերական տնտեսությունը», – ասել է ֆոն դեր Լեյենը։
Նրա խոսքերը երաժշտություն կլինեին գագաթնաժողովի հյուրընկալող Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ականջների համար, որը հրապարակայնորեն աջակցել է նախագծին Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հետ միասին։
Սակայն նրանք կարմիր դրոշներ բարձրացրին Բրյուսելի հակամենաշնորհային համայնքի մոտ, որտեղ նախագիծը դեռևս պաշտոնապես չի ծանուցվել կամ գնահատվել ԵՄ գործադիր մարմնի մրցակցության վարչության կողմից՝ գործադիր փոխնախագահ Թերեզա Ռիբերայի գլխավորությամբ։
«Ի՞նչ իմաստ ունեն մրցակցության հանձնակատար Թերեզա Ռիբերան և Մրցակցության գլխավոր տնօրինությունը, եթե միակողմանիորեն որոշում է կայացնում Հանձնաժողովի նախագահը», – հարցրեց Յոն-Կուրտենը։
Հոնքեր բարձրացնող
Ֆոն դեր Լեյենի մեկնաբանությունները, որոնք հնչել են Bromo գործընկերների եռակողմ գործարքի մասին առաջին անգամ հայտարարելուց գրեթե մեկ տարի անց, նաև հոնքեր առաջացրին մրցակցության իրավաբանների և կորպորատիվ լոբբիստների շրջանում։
ԵՄ պաշտոնյաների համար խիստ անսովոր է մեկնաբանել իրական միաձուլման հարցերը. Հանձնաժողովը 2015 թվականին քննադատության արժանացավ Եվրոպական օմբուդսմենի կողմից, այն բանից հետո, երբ մրցակցության նախկին ղեկավար Խոակին Ալմունիան հրապարակավ մեկնաբանություններ արեց բանկային կարտելի վերաբերյալ ընթացիկ հետաքննության վերաբերյալ։
Սակայն գործարք կնքողները և նրանց խորհրդատուները նույնպես սկսում են հաշտվել նոր իրականության հետ. Մրցակցության գլխավոր տնօրինության լիազորությունները այլևս այնքան հեռու չեն, որքան հզոր նախկին մրցակցության հանձնակատար Մարգրետե Վեստագերի օրոք։
«Դա, անշուշտ, զարմանալի էր, մասնավորապես իրավաբանների համար, բայց կարծում եմ, որ դա միտումնավոր էր», – ասել է Ջոն Դեյվիսը, վետերան հակամենաշնորհային իրավաբան և Brunswick-ի խորհրդատու։ «Նախագահը հստակ պատկերացումներ ունի այն մասին, թե ինչպես պետք է զարգանա միաձուլումների վերահսկողությունը, և օգտվեց հնարավորությունից՝ քաղաքական նշանակություն տալու համար»։
Գերմանացի աջակողմյան կենտրոնամետ օրենսդիր Անդրեաս Շվաբը, որը նաև մրցակցության փորձագետ է, առաջարկեց նախագահի մեկնաբանությունների ավելի նրբերանգային մեկնաբանություն։ «Դա քաղաքական մեկնաբանություն էր եվրոպական արդյունաբերության ուժի վերաբերյալ, այլ ոչ թե լիազորման որոշում», – ասաց նա։
Հանձնաժողովը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ՝ նշելով, որ առաջարկվող միաձուլման մասին դեռևս պաշտոնապես չի ծանուցվել։
Բարգավաճում կամ գոյատևում
Ֆոն դեր Լեյենը փորձել է ստանձնել ԵՄ քաղաքականության պատասխանատվությունը կորպորատիվ գործարքների վերանայման հարցում՝ ի պատասխան Ֆրանսիայի և Գերմանիայի պահանջների՝ ԵՄ հակամենաշնորհային կանոնները խախտելու և «եվրոպական չեմպիոններ» ստեղծելու համար։
Մասնավորապես, նա պաշտպանել է ԵՄ միաձուլումների ուղեցույցների վերանայումը, որը ավելի մեծ կշիռ կտա այնպիսի նկատառումներին, ինչպիսին է նորարարությունը, ասելով, որ դրանք կօգնեն ընկերություններին «բարգավաճել, մասշտաբավորվել և նորարարություններ մտցնել»։
Սակայն ֆոն դեր Լեյենի վճռականությունը նրան հակասության մեջ է դրել Ռիբերայի՝ իր իսպանացի երկրորդ համարի հետ, որը պաշտպանել է ԵՄ վստահության խափանողների ավանդական դերը կորպորատիվ գերիշխանության չարաշահման դեմ պայքարում, որը վնաս է հասցնում սպառողներին։
«Ընկերությունների միավորման համար դատարկ ստուգաթերթը ցանկացած պայմաններում Եվրոպան ավելի մրցունակ չի դարձնի», – անցյալ շաբաթ Փարիզում կայացած Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) համաժողովում ասել է Ռիբերան։ «Մասշտաբն ինքնին նպատակ չէ»։
Տիեզերական համաձայնագրի կողմնակիցները, իրենց հերթին, ասում են, որ «Բրոմո» նախագիծը եվրոպական տիեզերական արդյունաբերության գոյատևման հարց է՝ ընդդեմ դաշինքից դուրս գտնվող մրցակիցների, որոնք առաջատար են տեխնոլոգիայի, մասշտաբի և ֆինանսավորման հասանելիության ոլորտում։
Երեք ընկերություններից ոչ մեկը չի կարող մենակ գործել զգուշացրել էր Airbus-ի պաշտպանության և տիեզերքի ղեկավար Մայքլ Շոլհորնը։ Եվրոպական արտադրողները դժվարանում են պայքարել ԱՄՆ խոշոր մրցակիցների դեմ, քանի որ շուկան թանկարժեք, պատվերով պատրաստված արբանյակներից անցնում է զանգվածային արտադրության համաստեղությունների և ինտեգրված տիեզերական ծառայությունների։
Bromo-ն նախատեսված է Եվրոպայի խոշորագույն խաղացողների միջև ինժեներական, արտադրական և հետազոտական աշխատանքների միավորման համար՝ ստեղծելով այնպիսի միջսահմանային արդյունաբերական չեմպիոն, որն արդեն ներկայացված է միջսահմանային եվրոպական հրթիռների արտադրող MBDA-ի միջոցով։ Սակայն այն լայնորեն չի մրցակցի SpaceX-ի հետ և կունենա համատեղ կորպորատիվ կառուցվածք՝ լիովին ուղղահայաց ինտեգրված լինելու փոխարեն։
Բաց մի թողեք
Ծանոթացեք Սամարասի հետ՝ մարդու, ով կարող է խափանել Միցոտակիսի՝ մեծամասնություն ձեռք բերելու ծրագրերը
Ֆոն դեր Լեյենը պաշտպանում է տիեզերական ոլորտի խոշոր գործարքը՝ չնայած ԵՄ-ի կողմից սպասվող հակամենաշնորհային հետաքննությանը
Բոլորը ցանկանում են, որ իրենց թեման տեղ գտնի «Եվրոպական միության վիճակի մասին» ելույթում