«Համասը» ծրագրել էր հարձակումներ Բեռլինում և Վիեննայում՝ հոկտեմբերի 7-ի տարելիցի կապակցությամբ

Դատախազները պնդում են, որ հիմնական թիրախների թվում էին իսրայելցի դիվանագետները, հրեական համայնքային կենտրոնները և Իսրայելին աջակցող ցույցերը։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիայի դաշնային դատախազության կողմից ներկայացված 214 էջանոց մեղադրական եզրակացության համաձայն՝ «Համասը» ծրագրել էր համակարգված ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնել Բեռլինում և Վիեննայում՝ նշելու Իսրայելում հոկտեմբերի 7-ի կոտորածի երկրորդ տարելիցը։
Հարձակումները պետք է տեղի ունենային միաժամանակ կամ իրար հաջորդող կարճ ժամանակահատվածում՝ 2025 թվականի հոկտեմբերի 7-ի շրջակայքում՝ թիրախավորելով իսրայելական և հրեական շահերը եվրոպական այս երկու մայրաքաղաքներում։ Այս մասին նշված է մեղադրական եզրակացության մեջ, որը ձեռք է բերել WELT-ը. վերջինս, Axel Springer Global Network-ի մաս է կազմում։
Ծրագրին աջակցում էր զենքի ձեռքբերման միջազգային ցանց, որը Դանիայի, Գերմանիայի և Ավստրիայի տարածքով տեղափոխում էր ատրճանակներ, ավտոմատ հրացան և հարյուրավոր փամփուշտներ։
Դաշնային դատախազները անցյալ տարի հայտնել էին, որ ձերբակալել են պաղեստինյան զինյալ խմբավորման հետ կապ ունեցող տղամարդկանց, որոնք կասկածվում էին Գերմանիայում իսրայելական և հրեական թիրախների վրա հարձակումներ ծրագրելու մեջ։ Մեղադրական եզրակացությունը, որը հրապարակային չի դարձվել, բացահայտում է, որ թիրախ էր նաև Վիեննան, և որ երկու մայրաքաղաքներում հարձակումները պետք է համակարգված լինեին։ Հիմնական թիրախների թվում էին իսրայելցի դիվանագետները, հրեական համայնքային կենտրոնները և Իսրայելին աջակցող ցույցերը։
Մեղադրական եզրակացության համաձայն՝ ծրագրի հետ կապված մեղադրանք է առաջադրվել յոթ տղամարդու, և նրանք շարունակում են մնալ նախնական կալանքի տակ։ Մեղադրյալներից մեկը աշխատում էր որպես Գերմանիայի ներքին հետախուզության գործակալության գաղտնի տեղեկատու։ Փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ տեղեկատուն շարունակում էր զեկուցել իրեն վերահսկող հետախուզության աշխատակցին՝ միաժամանակ, ըստ ենթադրությունների, չբացահայտելով խմբի համար զինամթերք ձեռք բերելու գործում իր անմիջական մասնակցության ամբող Դավադրությունը բացահայտվեց 2025 թվականի հոկտեմբերի 1-ին՝ նախատեսված հարձակումներից ընդամենը վեց օր առաջ, երբ Գերմանիայի իրավապահ մարմինները Բեռլինում ձերբակալեցին երեք կասկածյալի՝ գործողության համար նախապատրաստված զենքի պաշարի փոխանցման պահին։
Ըստ մեղադրական եզրակացության՝ Բեռլինի Մոաբիտ թաղամասի Տուրմշտրասե (Turmstrasse) փողոցում գտնվող բնակելի շենքի բակում քննիչները առգրավել են «Crvena Zastava» մակնիշի ավտոմատ հրացան, ութ «Glock 26» ատրճանակ և ավելի քան 600 փամփուշտ։ Զենքը Բեռլին էր տեղափոխվել Գերմանիայի և Դանիայի տարածքով անցնող մատակարարման շղթայի միջոցով։
Քննիչների տվյալներով՝ խումբը գործարկել է զենքի մատակարարման երկու առանձին, սակայն համակարգված ուղի։ Դրանցից մեկն ապահովում էր բեռլինյան զինանոցը, իսկ մյուսի միջոցով հինգ ատրճանակ և զինամթերք Կոպենհագենից Բեռլինի վրայով տեղափոխվել էին Վիեննա, որտեղ դրանք պահվում էին վարձակալված տարածքում՝ հագուստի և այլ պարագաների հետ միասին։
Մեղադրական եզրակացության մեջ նաև նշվում է, որ կասկածյալներից մեկը 2025 թվականի օգոստոսին՝ նախատեսված հարձակումներից շաբաթներ առաջ, Վիեննայում տեսանյութ է ձայնագրել՝ ստանձնելով պատասխանատվությունը։ Դիմակավորված և զինված լինելով «Համաս»-ի դրոշի առջև՝ նա սպառնացել է վրեժխնդրության գործողություններ իրականացնել Եվրոպայում՝ հանդես գալով «Ալ-Քասսամ» բրիգադների՝ «Համաս»-ի ռազմական թևի անունից։
Գործն այժմ քննվում է Բեռլինի բարձրագույն դատարանի պետական անվտանգության հարցերով զբաղվող բաժնում, և ակնկալվում է, որ այն կդառնա Գերմանիայում վերջին տարիների ահաբեկչությանն առնչվող ամենակարևոր դատական գործերից մեկը։
Բաց մի թողեք
Արդյոք Լը Պենը կկործանի Ֆրանսիայի տնտեսությունը. Բավական է հարցնել Էմանուել Մակրոնին
Շվեդիան պատրաստվում է լարված ընտրությունների՝ աջերի կողմից տարբերությունը կրճատելու ֆոնին
Վարչապետ Քրիստերսոնը նախազգուշացնում է. եթե ձախերը հաղթեն ընտրություններում, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Շվեդիայի առաքելությունները վտանգի տակ կհայտնվեն