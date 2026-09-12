Վարչապետ Քրիստերսոնը նախազգուշացնում է. եթե ձախերը հաղթեն ընտրություններում, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Շվեդիայի առաքելությունները վտանգի տակ կհայտնվեն

Կենտրոնամետ-աջակողմյան ուժերի առաջնորդը հայտնել է, որ պաշտպանության ոլորտում չի կարելի վստահել Մագդալենա Անդերսոնի քաղաքական գործընկերներին։
ՍՏՈԿՀՈԼՄ — Շվեդիայում սպասվող չափազանց լարված ընթացք ունեցող համընդհանուր ընտրություններին ընդամենը երկու օր մնացած՝ վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը նախազգուշացում է հղում Եվրոպային. մի՛ վստահեք ձախերին պաշտպանության հարցերում։
Նրա երկիրը գրեթե միասնական է եղել Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցության և երկու տարի առաջ՝ տասնամյակներ տևած չեզոքությունից հետո, ՆԱՏՕ-ին միանալու որոշման հարցում։ Սակայն մայրաքաղաք Ստոկհոլմում կենտրոնամետ-աջակողմյան «Չափավորների» կուսակցության առաջնորդը պնդել է, որ Եվրոպան պետք է գիտակցի անվտանգության այն ռիսկերը, որոնք կառաջանան, եթե իշխանության գա մրցակից ձախակողմյան դաշինքը, ինչը, ըստ հարցումների, հնարավոր է։
Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչն է դրված խաղասեղանին Եվրոպայի համար կիրակի օրը կայանալիք քվեարկության արդյունքում՝ Քրիստերսոնն ասել է. «Ես կասեի՝ անվտանգության քաղաքականությունը։ Եթե հաղթեն ձախերը… չէ՞ որ երեք կուսակցությունից երկուսը կամ չորսից երկուսը դեմ են քվեարկել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությանը։ Նկատի ունեմ՝ սա իրական, շատ լուրջ խնդիր է»։
Նա շարունակել է. «Դա նշանակում է կառավարություն, որն ի վիճակի չի լինի ընդունել ներքին որոշումներ, որոնք անհրաժեշտ են ՆԱՏՕ-ի առջև մեր պարտավորությունները կատարելու համար, օրինակ՝ ծախսերի կամ տարբեր առաքելությունների մասով»։
Շվեդիան ՆԱՏՕ-ի ամենանոր անդամը դարձավ 2024 թվականին, երբ հասարակական տրամադրությունները փոխվեցին՝ հօգուտ կողմ ընտրելու՝ Եվրոպայում Վլադիմիր Պուտինի տարածքային ագրեսիայի ֆոնին։ Այդ որոշումը «մեծ իրադարձություն» էր 10,6 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի համար, որը չեզոքություն էր պահպանել ինչպես երկու համաշխարհային պատերազմների, այնպես էլ «սառը պատերազմի» ողջ ընթացքում, նշել է Քրիստերսոնը։
«Բայց անդամ դառնալուց հետ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը նույնպես կարող է հարցականի տակ դրվել, Կրիստերսոնն ասել է. «Հուսով եմ՝ ոչ, քանի որ մենք միասնական ենք եղել Ուկրաինայի հարցում՝ մեկ բացառությամբ։ Ձախ կուսակցությունը դեմ քվեարկեց Ուկրաինային ուղղված աջակցության ամենաառաջին փաթեթին։ Այդ պահից ի վեր ութ կուսակցություններից ութն էլ միասնական են եղել»։
Կրիստերսոնի այս մեկնաբանությունները հաջորդել են ընդդիմադիր Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Մագդալենա Անդերսոնի կոշտ հայտարարությանը. վերջինս տված և այս շաբաթ հրապարակված հարցազրույցում պահանջել էր, որ վարչապետը հստակություն մտցնի իր դաշնակիցների՝ Ռուսաստանի հետ ունեցած կապերի վերաբերյալ։
Մինչև վերջերս թվում էր, թե կիրակի օրը կայանալիք ընտրություններում Անդերսոնի սոցիալ-դեմոկրատներն ու ձախ թևի փոքր կուսակցություններից կազմված նրանց դաշնակիցները հեշտ հաղթանակ կտանեն։ Սակայն վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում հարցումներում նրանց առավելությունը կտրուկ նվազել է՝ հասնելով ընդամենը 2,6%-ի, ինչը տեղավորվում է վիճակագրական սխալի թույլատրելի սահմաններում։
Ծայրահեղ աջ դաշնակիցներ
Կրիստերսոնի կենտրոնամետ-աջ կոալիցիան վերջին չորս տարիների ընթացքում կառավարել է՝ վայելելով ծայրահեղ աջ «Շվեդիայի դեմոկրատներ» կուսակցության աջակցությունը։ Նա պաշտպանել է այդ կուսակցության հետ համագործակցելու իր որոշումը՝ չնայած ընդդիմախոսների պնդումներին, թե կուսակցությունը չափազանց ծայրահեղական է (թեև այն ներքին ջանքեր է գործադրում՝ հեռու մնալու իր նախկին նեոնացիստական կապերից)։
«Ես լիովին հարգում եմ այն փաստը, որ Շվեդիայի խորհրդարանում կա ութ կուսակցություն», – ասել է Կրիստերսոնը։ «Այդ կուսակցություններից ոչ մեկը նույնիսկ մոտ չէ ինքնուրույն մեծամասնություն կազմելուն։ Եթե չես կարողանում միավորել կուսակցություններին որոշակի թեմաների և նպատակների շուրջ, ապա պարզապես ոչինչ չես կարողանա իրականացնել»։
Կուսակցության առաջնորդ Ջիմի Օկեսոնի գլխավորությամբ «Շվեդիայի դեմոկրատները «Շվեդիայում կառավարության ներսում որոշումների կայացման գործընթացը հավաքական բնույթ է կրում,- ասաց նա։ – Ես երբեք չէի ասի, թե որևէ նախարար կարևոր չէ, սակայն յուրաքանչյուր նախարար մի թիմի մաս է կազմում, որը համատեղ է կայացնում բոլոր որոշումները, ուստի անհատական դերակատարման հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են։
Քանի որ հենց ես եմ ձևավորելու այդ կառավարությունը և նշանակելու դրա յուրաքանչյուր անդամին, կարող եմ երաշխավորել, որ իմ կառավարության կազմում կընդգրկվեն բացառապես բարձր որակավորում և փորձ ունեցող, ինչպես նաև ողջամիտ դատողությամբ օժտված անձինք»։
Բաց մի թողեք
Արդյոք Լը Պենը կկործանի Ֆրանսիայի տնտեսությունը. Բավական է հարցնել Էմանուել Մակրոնին
Շվեդիան պատրաստվում է լարված ընտրությունների՝ աջերի կողմից տարբերությունը կրճատելու ֆոնին
«Համասը» ծրագրել էր հարձակումներ Բեռլինում և Վիեննայում՝ հոկտեմբերի 7-ի տարելիցի կապակցությամբ