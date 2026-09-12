ԵՄ-ն հետաձգում է ծխախոտի հարկման վերաբերյալ կարևոր քվեարկությունը՝ սպասելով Շվեդիայի ընտրությունների արդյունքներին

Շվեդիան արգելափակել է օրենսդրական նախաձեռնությունը՝ դեմ հանդես գալով նիկոտինային պարկիկների հարկմանը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն հետաձգել է մինչև նոյեմբեր ծխախոտի և նիկոտինային արտադրանքի հարկերի բարձրացման վերաբերյալ կարևոր քվեարկությունը՝ Շվեդիային լրացուցիչ ժամանակ տրամադրելով կիրակի օրը կայացած համազգային ընտրություններից հետո նոր կառավարություն ձևավորելու համար։
Ստոկհոլմը հանդես է եկել որպես հիմնական ընդդիմախոս՝ դեմ արտահայտվելով Եվրահանձնաժողովի՝ ծխախոտի, էլեկտրոնային ծխախոտների (վեյփերի) և նիկոտին պարունակող այլ արտադրատեսակների հարկերը բարձրացնելու առաջարկին։
Հարկերի բարձրացումը նպատակ ունի խրախուսել ծխողներին հրաժարվել քաղցկեղածին ծխախոտից, ինչպես նաև կանխել երիտասարդների շրջանում կախվածություն առաջացնող նիկոտինային արտադրանքի օգտագործումը, որոնք բացասաբար են ազդում դեռահասների ուղեղի զարգացման վրա և մեծացնում սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը։
Անցյալ տարվա հուլիսին Եվրահանձնաժողովն առաջարկել էր բարձրացնել ծխախոտի հարկերը և նվազագույն դրույքաչափեր սահմանել ավելի նոր արտադրատեսակների համար, ինչպիսիք են էլեկտրոնային ծխախոտները, չայրվող ծխախոտը և նիկոտինային պարկիկները։
Այս ծրագիրը վիճահարույց խնդիր է դարձել Շվեդիայի համար, որն ունի «սնուսի» (ծխախոտի պարկիկ, որը տեղադրվում է լնդերի արանքում) օգտագործման երկարատև ավանդույթ։ Ուստի Ստոկհոլմը կտրականապես դեմ է արտահայտվել նմանատիպ նիկոտինային պարկիկների հարկերի բարձրացմանը։
Քվեարկության հետաձգումը Շվեդիային լրացուցիչ ժամանակ է տալիս ֆինանսների նոր նախարար նշանակելու, իսկ մայրաքաղաքներին՝ ներկայիս փակուղուց դուրս գալու ուղիներ քննարկելու համար։
ԵՄ Խորհրդի իռլանդական նախագահությունը, որը համակարգում է բանակցությունները, հաստատել է, որ քվեարկությունը հոկտեմբերից տեղափոխվել է նոյեմբերին կայանալիք նախարարական հանդիպում։
Չորս դիվանագետներ, ովքեր ցանկացել են անանուն մնալ՝ զգայուն բանակցությունների մասին անկեղծ խոսելու համար, նշել են, որ հետաձգման նպատակն է Շվեդիայի հաջորդ կառավարությանը լրացուցիչ «Եթե Շվեդիայի նախարարը հայտարարում է, որ մանդատ չունի օրենսդրությունը [հոկտեմբերին] հաստատելու համար, ապա գործն ավարտված է», — ասել է ԵՄ կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ինչպես հարկային ոլորտի բոլոր նախաձեռնությունների դեպքում, այսպես կոչված՝ ծխախոտի հարկման հրահանգը պահանջում է միաձայն որոշում։
Թեև Շվեդիայից բացի այլ երկրներ ևս տարբեր պատճառներով դեմ են օրենսդրությանը, Ստոկհոլմի դիմադրությունը դիտարկվում է որպես ամենալուրջ խոչընդոտը, նշել են քննարկումներին տեղյակ ԵՄ երկու դիվանագետներ։
Ընտրությունների նախաշեմին շվեդ քաղաքական գործիչները՝ քաղաքական տարբեր ճամբարներից, հանդես են եկել ԵՄ-ի՝ նիկոտինային պարկիկների հարկերը բարձրացնելու ծրագրի դեմ։ Այս թեման հատկապես զգայուն է Շվեդիայում, որտեղ նիկոտինային պարկիկները խոր արմատներ ունեն ազգային մշակույթում։
«Այլ երկրներ իրավունք չունեն որոշումներ կայացնել մեր «սնուսի» (snus) վերաբերյալ», — հունիսին գրել էր Շվեդիայի ֆինանսների նախարար Էլիզաբեթ Սվանտեսոնը։
Օգո՞ւտ, թե՞ վնաս
ԵՄ գործադիր մարմինն ի սկզբանե առաջարկել էր պարկիկները հարկել կա՛մ մանրածախ գնի 25 տոկոսի չափով, կա՛մ մեկ կիլոգրամի դիմաց 71,50 եվրոյով։ Սա կնշանակեր գների կտրուկ աճ Շվեդիայի սպառողների համար, որտեղ ազգային հարկը կազմում է ընդամենը 18,36 եվրո՝ մեկ կիլոգրամի դիմաց։
Շվեդիան պնդում է, որ իր ցածր հարկային դրույքաչափը պետք է կիրառվի ամբողջ միության տարածքում՝ փաստարկելով, որ նիկոտինային պարկիկները նպաստել են ծխելու մակարդակի նվազմանը։
ԵՄ կառավարության պաշտոնյաները կհանդիպեն սեպտեմբերի 14-ին՝ Շվեդիայի ընտրություններին հաջորդող օրը, քննարկելու փոխզիջումային վերջին առաջարկի մանրամասները, որը վերստին ակտիվացրել է երկարատև բանավեճն այսպես կոչված՝ «շվեդական փորձի» շուրջ։
Նիկոտինային պարկիկների կողմնակիցները պնդում են, որ հարկերի բարձրացման ծրագիրը սահմանափակում է ծխողների հասանելիությունը դեպի ավելի քիչ վնասակար արտադրանք, որը կարող է օգնել նրանց հրաժարվել ծխախոտից։
Ծխախոտի և նիկոտինի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները հաճախ են վկայակոչում Շվեդիայի օրինակ Նա հայտարարեց, որ դեմ չէ նիկոտինային պարկիկների հարկմանը, քանի դեռ ծխախոտի հարկերը դրանցից բարձր են։
Ամեն օր ծխող շվեդների մասնաբաժինը կտրուկ նվազել է՝ 1980 թվականի 30 տոկոսից մի փոքր ավելի ցուցանիշից հասնելով 5 տոկոսի 2024 թվականին։
Մինչև ներկայիս կառավարության օրոք «վնասի նվազեցման կամ վնասի նվազագույնի հասցման մոտեցումը չէր ընդունվում», — նշել է ծխախոտի և նիկոտինի ոլորտի հետազոտող Կարլ Ֆագերստրյոմը, ով խորհրդատվական վճարներ է ստացել ծխախոտային ընկերություններից։ Նա հայտնել է, որ դեմ չէ նիկոտինային պարկիկների հարկմանը, պայմանով, որ ծխախոտի հարկերը դրանցից բարձր կլինեն։
Այնուամենայնիվ, Շվեդիայի հանրային առողջապահության գործակալությունը՝ կառավարության կառույցներից մեկը, մատնանշել է ծխախոտի վերահսկման քաղաքականությունը (ներառյալ ծխախոտի գովազդի արգելքները, հարկային կարգավորումները, տարիքային սահմանափակումները և ծխելու արգելքները)՝ որպես Շվեդիայում ծխելու ցածր ցուցանիշների հասնելու պատճառ։
«Ծխախոտի օգտագործման նվազումը երկար ժամանակ է ընթանում, և առայժմ գիտական ապացույցներ չկան, որ «սնուսի» (ծխախոտի տեսակ) և նիկոտինային պարկիկների օգտագործման ոլորտում վերջին փոփոխությունները նպաստել են այդ նվազմանը», — ասվում է գործակալության հայտարարության մեջ։
Ծխելու դեմ պայքարի ակտիվիստ Հելեն Ստյերնան՝ «A Non Smoking Generation» (Առանց ծխողների սերունդ) շահույթ չհետապնդող կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, կառավարության դիրքորոշումը որակել է որպես «ողբերգություն»՝ հաշվի առնելով Շվեդիայի պատմականորեն կոշտ դիրքորոշումը ծխախոտի վերահսկման հարցում։ «Մենք իսկապես հետընթաց ենք ապրում։ Այն ամենը, ինչ մենք տասնամյակներ շարունակ արել ենք, մոռացության է մատնվել», — ասել է նա։
Խնդիրը վիճահարույց է նաև Եվրամիության շրջանակներում. մասնավորապես, Ֆրանսիան արգելել է նիկոտինային պարկիկները՝ հանրային առողջության նկատառումներից ելնելով՝ դրանով իսկ դիվանագիտական վեճ հրահրելով Շվեդիայի հետ։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացրել է երկրներին չհետևել Շվեդիայի օրինակին՝ նիկոտինի տոպրակների նկատմամբ նրա թույլտվության հարցում։ Այն նիկոտինի տոպրակները ներկայացնում է որպես ծխախոտային ընկերությունների կողմից նիկոտինային կախվածությունների նոր սերունդ ստեղծելու փորձ, քանի որ ծխախոտի վաճառքը նվազում է։
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը ձգտում է կնքել բացառապես անգլերենով առևտրային համաձայնագրեր՝ չնայած Ֆրանսիայի առարկություններին
ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև մրցակցությունը կենտրոնացած է արհեստական բանականության (ԱԲ) շուրջ. Եվրոպան կզգա դրա հետևանքները
ԵՄ-ն քննարկում է Ուկրաինայի կողմից ղեկավարվող Freyja հակաբալիստիկ նախագծի ֆինանսավորումը