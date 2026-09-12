Մահացել է Իտալիայի ակտիվիստ-քաղաքական գործիչ Էմմա Բոնինոն. նա 78 տարեկան էր. Լուսանկար

Ողջ կյանքը հանրային ծառայությանը նվիրած այս գործչի կարիերան տևել է տասնամյակներ՝ ընդգրկելով ինչպես Իտալիայի անկանխատեսելի քաղաքական դաշտը, այնպես էլ Եվրամիության զարգացող քաղաքական համակարգը։
Ուրբաթ օրը նրա՝ «Più Europa» («Ավելի շատ Եվրոպա») կուսակցությունը հայտնել է, որ 78 տարեկան հասակում մահացել է իտալացի անխոնջ իրավապաշտպան և եվրոպական քաղաքականության ազդեցիկ դեմք Էմմա Բոնինոն։
Որպես Եվրոպական հանձնաժողովի նախկին անդամ և Եվրախորհրդարանի պատգամավոր՝ Բոնինոն բազմաթիվ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել հայրենիքում՝ լինելով պատգամավոր, սենատոր և երկու անգամ՝ նախարար. նրա կարիերան ընթացել է Բրյուսելի և Հռոմի միջև։
Եվրամիության համար նա այն առանցքային գործիչներից էր, ովքեր օգնեցին միավորմանը հաստատվել որպես մարդու միջազգային իրավունքների պաշտպան, ինչպես նաև դարձավ եվրոպական ֆեդերալիզմի եռանդուն ջատագով։ Իտալիայի համար նա արմատական լիբերալ էր, ով հրաժարվում էր տեղավորվել երկրում արմատացած «ձախ-աջ» բաժանման շրջանակներում՝ վայելելով հարգանք տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցողների շրջանում և միաժամանակ հավատարիմ մնալով իր ակտիվիստական արմատներին։
«Ինձ համար իշխանությունը կարող է լինել լավը կամ վատը՝ կախված նրանից, թե ինչպես եք այն օգտագործում»,— ասել է Բոնինոն։— «Իշխանությունը նշանակում է պատասխանատվություն ստանձնել՝ փոխելու իրավիճակը՝ ըստ ձեր հնարավորությունների»։
Ամբողջ կյանքի պայքարողը
Ծնվելով Պիեմոնտի գյուղական շրջանում՝ Բոնինոն որոշեց իր կյանքը նվիրել քաղաքական ակտիվիզմին 1974 թվականին անօրինական աբորտի ենթարկվելուց հետո. այդ փորձառությունը նրան դրդեց միանալ ֆեմինիստական շարժմանը և նախաձեռնել քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ։
Երկու տարի անց՝ 28 տարեկան հասակում, նա ընտրվեց խորհրդարան՝ ներկայացնելով լիբերտարիան-ձախակողմյան «Ռադիկալ կուսակցությունը»։ Երիտասարդ, կին և արմատական՝ նա հրաժարվեց հարմարվել միջավայրին՝ օգտագործելով խորհրդարանի ամբիոնը որպես հարթակ՝ աբորտն ու ամուսնալուծությունը օրինականացնելու, միջուկային էներգետիկան արգելելու և Իտալիան աշխար Լեհաստանի կոմունիստական վարչակարգը կարճ ժամանակով բանտարկեց նրան 1987 թվականին Վարշավայում տեղի ունեցած ժողովրդավարամետ ցույցին մասնակցելու համար, իսկ երկու տարի անց նա ձերբակալվեց Նյու Յորքում՝ թմրամոլներին ստերիլ ներարկիչներ բաժանելու համար՝ ի նշան ԱՄՆ-ի՝ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականության դեմ բողոքի։
Պայքարող հանձնակատարը
Հռոմի քաղաքական կյանքի բարդությունները Բոնինոյին համաշխարհային ճանաչման հասցրին։
Իտալիայում 1994 թվականի ընտրություններից հետո կենտրոնամետ-աջակողմյան քաղաքական գործիչ Սիլվիո Բեռլուսկոնին վարչապետ դառնալու համար Ռադիկալ կուսակցության աջակցության կարիքն ուներ։ Խմբի աջակցության դիմաց նա համաձայնեց Բոնինոյին առաջադրել որպես Իտալիայի եվրոպական հանձնակատար։
Բոնինոն ասել է, որ սկզբում «դժգոհ» էր այդ նշանակումից, քանի որ այն համարում էր «չափազանց բյուրոկրատական պաշտոն»։ Նա նաև իրեն վստահված ոլորտները՝ մարդասիրական օգնությունը, սպառողների իրավունքների պաշտպանության քաղաքականությունը և ձկնորսությունը, համարում էր «փշրանքներ»։ Սակայն շուտով նա սկսեց հավանել աշխատանքը՝ գիտակցելով, որ «այն գաղափարները, որոնց համար պայքարում էի փողոցներում և որպես ակտիվիստ, կարող են ավելի արդյունավետորեն առաջ մղվել անդրազգային մակարդակով»։
Բոնինոն եռանդով լծվեց օգնության ցուցաբերման աշխատանքներին՝ այցելելով հակամարտության գոտիներ, այդ թվում՝ Բալկաններ, Ռուանդա և Զաիր՝ ցույց տալու համար, որ ԵՄ-ն ակտիվորեն արձագանքում է իր սահմաններից դուրս տեղի ունեցող ճգնաժամերին։ Իտալացի լրագրող Մարկո Զատերինը, ով 1995 թվականին եղել է նրա մամուլի խոսնակը, պատմել է, որ նրա գործնական մոտեցումը և «բառացիորեն ցանկացածի» հետ խոսելու պատրաստակամությունը զարմանք ու տարակուսանք էին առաջացնում Բրյուսելում։
«Նա բոլորովին նման չէր իրեն նախորդած հանձնակատարներին», – ասել է նա։ «Մարդկանց մեծ մասը չի սիրում ԵՄ-ն, քանի որ այն հաճախ իր կարգավիճակը դրսևորում է բյուրոկրատական նորմերի միջոցով, որոնք կտրված են այն աշխարհից, որում ապրում են մյուսները, իսկ նա դրա հակապատկերն էր»։
«Քաղաքական գործիչները հակված են իրենց աստվածների պես զգալ», – նշել է Զատերինը, – «բայց նա կարողանում էր Ավելի ուշ պարզվեց, որ եվրոպական նավատորմերը, որոնց շահերը պաշտպանում էր Բոնինոն, չարաշահում էին ձկնորսության ծավալները և կեղծ տվյալներ ներկայացնում որսի վերաբերյալ։
Հանձնակատարի քննադատները նույնպես ոգևորությամբ ընդունեցին 1998 թվականին սկսված հետաքննությունը՝ կապված ԵՄ-ի կողմից տրամադրված 2,4 միլիոն եվրո արժողությամբ հումանիտար օգնության կեղծ պայմանագրերի հետ։ Թեև քննիչները նրա մասնակցության որևէ ապացույց չհայտնաբերեցին, Բոնինոյի՝ որպես հանձնակատարի պաշտոնավարումն այնուամենայնիվ կտրուկ ավարտվեց հաջորդ տարվա մարտին, երբ Ժակ Սանտերի ղեկավարած ողջ հանձնաժողովը հրաժարական տվեց՝ ֆրանսիացի Էդիտ Կրեսոնի հետ կապված խարդախության և վատ կառավարման վերաբերյալ ավելի լայն մեղադրանքների ֆոնին։
Սակայն Բոնինոն արագորեն կարողացավ վերսկսել իր գործունեությունը՝ ընդամենը երեք ամիս անց վերընտրվելով Եվրախորհրդարանում։
Քաղաքական գործիչը
Իր գործունեության վերջին շրջանում Բոնինոն դժգոհություն էր հայտնում ԵՄ-ի վերաբերյալ՝ նշելով, որ այն «իր ներկայիս տեսքով չի գործում»։
Նա նաև կոչ էր անում առաջընթաց գրանցել դեպի «քաղաքական միություն», որը թույլ կտար Եվրոպային «դառնալ հզոր ուժ՝ Չինաստանի և ԱՄՆ-ի նման», թեև կտրականապես մերժում էր «եվրոպական գերպետության» գաղափարը՝ պնդելով սահմանափակ լիազորությունների շրջանակում հզոր ԵՄ-ի անհրաժեշտությունը։
Ի վերջո, 2006 թվականին Բոնինոն վերադարձավ իտալական քաղաքականություն՝ զբաղեցնելով Եվրոպական հարցերով նախարարի պաշտոնը Ռոմանո Պրոդիի կենտրոնա-ձախակողմյան կառավարությունում, իսկ ավելի ուշ դարձավ Սենատի փոխնախագահ։ Քաղաքական տարբեր ճամբարների ներկայացուցիչների հետ համագործակցելու նրա պատրաստակամությունը նրան առանձնացնում էր Հռոմի քաղաքական շրջանակներում և ճանապարհ հարթեց 2013 թվականին՝ վարչապետ Էնրիկո Լետտայի կառավարությունում արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու համար։ Հենց դա էր նաև պատճառը, որ նրա թեկնածությունը պարբերաբար դիտարկվում էր նախագահի պաշտոնի համար։
Բոնինոյի կարիերայի ընթացքում ձեռք բերված հարգանքը նաև ձևավորեց անսովոր անձնական հարաբերություններ, ինչպիսին է նրա բարեկամությունը Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի հետ: Չնայած աբորտի նման հարցերում գաղափարախոսական հակառակություններ ունենալուն, նրանք երկուսն էլ միավորվեցին միգրանտներին ցուցաբերած համատեղ աջակցության շնորհիվ, և Հռոմի պապը գովաբանեց խիստ հակակղերական քաղաքական գործչին որպես «ազատության և դիմադրության օրինակ»։
Զատերինը նշեց, որ Բոնինոն միշտ պատրաստ էր համագործակցել բոլոր գաղափարախոսական ծագում ունեցող կառավարությունների հետ, քանի որ նա կարծում էր, որ իշխանության մեջ լինելը իրեն ավելի լավ հնարավորություն է տալիս առաջ մղելու այն նպատակները, որոնց հավատում էր։
«Նա երբեք օպորտունիստ չի եղել», – ասաց նա: «Նրա առաջնահերթությունները նրա նպատակներն էին»։
Բաց մի թողեք
«Եթե կոտրվենք, դա Գագիկին դուր չի գա, պետք է միասնական լինենք, որ հաղթենք այս ցավին». Գագիկ Միկիչյանն անմահացել է սեպտեմբերի 30-ին Ջրականում. Լուսանկարներ
Մասկը վնասակար ազդեցություն է ունենում հասարակության վրա
Ինչ են ասել Արմեն Մելիքբեկյանը, Եղիշե Մելիքյանն ու Էդուարդ Սպերցյանը՝ Ազգերի լիգայի մեկնարկից առաջ