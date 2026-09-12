Շվեդիան պատրաստվում է լարված ընտրությունների՝ աջերի կողմից տարբերությունը կրճատելու ֆոնին

Ընդդիմության 8%-անոց առավելությունը վերացել է, և արդյունքը կանխատեսելն անհնար է դարձել:
Կիրակի օրը Շվեդիայում սպասվում են անսպասելիորեն լարված ընտրություններ. առաջադիմական ուժերը կորցրել են իրենց զգալի առավելությունը, մինչդեռ կենտրոնամետ աջ պահպանողականները վերջին պահին դիրքերը վերականգնում են։
Շվեդիայի նախընտրական քարոզարշավի մեծ մասի ընթացքում արդյունքը կանխորոշված էր թվում։
Ընդդիմադիր չորս կուսակցություններն ունեին զգալի առավելություն, որը երբեմն երկնիշ ցուցանիշի էր հասնում, մինչդեռ Լիբերալները՝ վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնի իշխող կոալիցիայի ամենափոքր անդամը, կարծես դատապարտված էին Ռիկսդագում (խորհրդարանում) ներկայացվածության համար սահմանված 4%-անոց շեմից ցածր մնալուն։
Եթե Լիբերալները դուրս մնային խորհրդարանից, Քրիստերսոնի աջակողմյան դաշինքի համար անհրաժեշտ թվաբանական հաշվարկը գրեթե անհնարին կդառնար։
Քարոզարշավի վերջին օրերին այդ ենթադրությունը հերքվեց
Չորեքշաբթի օրը հրապարակված հարցման տվյալներով՝ Լիբերալների ցուցանիշը կազմել է 5,8%, ինչը աճ է՝ մեկ շաբաթից մի փոքր ավելի վաղ գրանցված 3,3%-ի համեմատ։
Օգոստոսին իշխող դաշինքի (որը հայտնի է որպես «Տիդյոյի կուսակցություններ») և ընդդիմության միջև տարբերությունը կազմում էր մոտ 8%, ընդ որում՝ առաջադիմական ուժերն ակնհայտ առաջատար էին։ Ուրբաթ օրը հրապարակված հարցման համաձայն՝ այդ տարբերությունը կրճատվել է մինչև 0,4%, ինչը հարցման սխալի թույլատրելի սահմաններում է։
«Ինչո՞ւ եք այդքան զայրացած»
Տարիներ շարունակ Լիբերալները (որոնք Եվրախորհրդարանում «Վերականգնել Եվրոպան» /Renew Europe/ խմբակցության մաս են կազմում) պառակտված էին սոցիալ-լիբերալների, ովքեր ցանկանում էին մեկուսացնել ծայրահեղ աջ «Շվեդ դեմոկրատներ Իր նախորդի՝ եվրոպական սոցիալիստների միավորող կազմակերպության ներկայիս ղեկավար Ստեֆան Լյովենի հեռանալուց ի վեր Անդերսոնին հաջողվել է վերանայել իր կուսակցության դիրքորոշումը միգրացիայի հարցում՝ դարձնելով այն ավելի կոշտ և նմանեցնելով հարավային հարևան երկրից իր գործընկերոջ՝ Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենի որդեգրած քաղաքականությանը։
Սոցիալ-դեմոկրատները մեծ հույսեր էին կապում Անդերսոնի անձնական ժողովրդականության հետ՝ համարելով այն իրենց ընտրական ամենաուժեղ կողմերից մեկը, սակայն այդ փայլը որոշ չափով մարել է։ Շվեդական «Aftonbladet» թերթն արձանագրել է, որ շվեդական աջ թևի ներկայացուցիչների շրջանում նրա համար նոր մականուն է շրջանառության մեջ դրվել՝ «Arga Andersson» («Զայրացած Անդերսոն»)։
Այս թեման կրկին սրվեց նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հինգշաբթի երեկոյան, երբ «Շվեդիայի դեմոկրատներ» կուսակցության առաջնորդ Ջիմի Օկեսոնը TV4 հեռուստաալիքի եթերում կուսակցությունների առաջնորդների բանավեճի ժամանակ բազմիցս հարցրեց նրան. «Ինչո՞ւ եք դուք մշտապես այդքան դժգոհ ու զայրացած տեսք ունենում»։
Անդերսոնը հակադարձեց՝ նշելով, որ վճռական կանանց հաճախ են պիտակավորում որպես «զայրացած» և հորդորում ավելի հաճախ ժպտալ։ Այդ դրվագն անմիջապես դարձավ ընտրությունների ընթացքում ամենաշատ տարածված տեսանյութերից մեկը։
Վերջին հարցումների տվյալներով՝ սոցիալ-դեմոկրատների օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 27%-ը, մինչդեռ տարեսկզբին այդ ցուցանիշը կազմում էր մոտ 35%։
Մի փոքր ուշացած
Թեև տարբերությունը կրճատվում է, իշխանության ղեկին գտնվող «Տիդյո» (Tidö) դաշինքի կուսակցությունները տարիներ շարունակ հարցումներում մեծամասնություն չեն ապահովել։ Եվ թեև իրավիճակը սկսում է փոխվել, այդ փոփոխությունը կարող է մի փոքր ուշացած լինել։
Վաղաժամկետ քվեարկությունը բաց է օգոստոսի վերջից։ Մինչև ուրբաթ օրը քվեարկել էր ավելի քան 3 միլիոն մարդ։ Շվեդիայի 10,5 միլիոն բնակիչներից մոտ 8 միլիոնն ունի ընտրելու իրավունք, ինչը նշանակում է, որ ձայների զգալի մասը՝ մեկ երրորդից ավելին, տրվել է մինչև կիրակի օրը նշանակված ընտրությունների օրը։ 2022 թվականի ընտրություններին մասնակցությունը կազմել է 84%։
Բաց մի թողեք
Արդյոք Լը Պենը կկործանի Ֆրանսիայի տնտեսությունը. Բավական է հարցնել Էմանուել Մակրոնին
«Համասը» ծրագրել էր հարձակումներ Բեռլինում և Վիեննայում՝ հոկտեմբերի 7-ի տարելիցի կապակցությամբ
Վարչապետ Քրիստերսոնը նախազգուշացնում է. եթե ձախերը հաղթեն ընտրություններում, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Շվեդիայի առաքելությունները վտանգի տակ կհայտնվեն