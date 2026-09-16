«Աղետալի» ամառը ցույց տվեց, որ ԵՄ-ն պետք է ակտիվացնի կլիմայական գործողությունները, ասում է Մետսոլան

Եվրոպական խորհրդարանի նախագահը կանխատեսում է, որ գլոբալ տաքացումը մեծ տեղ կգրավի չորեքշաբթի օրվա «Միության վիճակի մասին» ելույթում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Այս ամառը «գիտակցության» առիթ դարձավ, որ Եվրամիությունը պետք է ամրապնդի իր կլիմայի պաշտպանության ջանքերը, այդ թվում՝ իր բյուջեն հարմարեցնելով տաքացող աշխարհի մարտահրավերներին, ասաց Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան։
Նա նաև կանխատեսում է, որ այս հարցը մեծ տեղ կգրավի հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի չորեքշաբթի օրվա «Միության վիճակի մասին» ելույթում։
«Անպայման կլինի… կլիմայի վերաբերյալ մտորումներ», – ասաց Մետսոլան երեքշաբթի օրը մի քանի լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում։ «Որտեղ ենք մենք, ինչպիսի ամառ ենք ապրել։ Միշտ կա մի փոքր նման բան «Միության վիճակի մասին» յուրաքանչյուր ելույթում… Կարծում եմ՝ այս տարի շեշտը ավելի բարձր կլինի»։
Նա հավելեց, որ այժմ առկա է «հրատապության զգացում և գիտակցում, որ չենք կարող թույլ տալ, որ ձմեռն անցնի՝ նախքան հաջորդ ամառվա գալուստը», և այդ ընթացքում չնախապատրաստվել շոգի ալիքների, անտառային հրդեհների ու ջրհեղեղների հաճախակիացմանը։
«Կարևոր է նաև ժամանակահատվածը՝ սա տեղի է ունենում չափազանց աղետալի ամառվանից անմիջապես հետո», – ասաց նա։ – «Եվ սա գիտակցում է… եթե նայենք, թե ինչ է տեղի ունեցել յուրաքանչյուր երկրում, եթե նայենք մեր գետերի ցամաքելուն, եթե նկատի ունենանք, որ մենք պատրաստված չենք, որ մեր տները հարմարեցված չեն, և որ խոցելի խմբերն ավելի շատ են տուժում»։
Այդ քննարկումները պետք է արտացոլվեն նաև Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի՝ ԵՄ-ի երկարաժամկետ բյուջեի ձևավորման գործընթացում, պնդեց Մեցոլան։
«Խնդրի մյուս կողմն այն է, թե արդյոք կարող ենք հարմարեցնել Բազմամյա ֆինանսական շրջանակը (MFF) այդ նպատակին։ Սա կապված է նաև այս խորհրդարանի վաղեմի պահանջի հետ՝ ավելի լավ պատրաստված լինելու վերաբերյալ», – ասաց նա՝ հիշեցնելով անդամ երկրների կողմից կլիմայական աղետների հետևանքները հաղթահարելու համար ֆինանսական աջակցության աճող պահանջների մասին։
Մեցոլան նաև նշեց, որ ակնկալում է, թե չորեքշաբթի օրը կայանալիք ելույթում ֆոն դեր Լայենը կկենտրոնանա մրցունակության, մատչելիության և անվտանգության (այդ թվում՝ միգրացիայի) հարցերի վրա։
Խորհրդարանի նախագահը կոչ չարեց ուժեղացնել ջանքերը՝ ուղղված գլոբալ տաքացմանը նպաստող արտանետումների կրճատմանը։ Սակայն նա մերժեց այն տեսակետը, թե մրցունակությունն ու կլիմայական գործողությունները անպայմանորեն հակասում են միմյանց։
«Կարծում եմ՝ անցյալում սխալ ենք թույլ տվել՝ տնտեսությունն ու շրջակա միջավայրը դիտարկելով որպես երկու լիովին տարբեր երևույթներ», – ասաց նա։ – «Շատ ավելի խելամիտ կլիներ գիտակցել, որ դրանք փոխկապակցված են և ընթանում են զուգահեռաբար»։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն սպառնում է ԵՄ-ին պատասխան քայլերով՝ ԵՄ բյուջեում եվրոպական արտադրանքին նախապատվություն տալու պատճառով
Իրանի պատերազմը բարդացնում է Գերմանիայի՝ ԱՄՆ հրթիռներ գնելու ծրագիրը
Ուրսուլա ֆոն դեր… ո՞վ։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ ԵՄ շատ քաղաքացիներ չգիտեն, թե ով է Եվրահանձնաժողովի նախագահը