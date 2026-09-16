Իրանի պատերազմը բարդացնում է Գերմանիայի՝ ԱՄՆ հրթիռներ գնելու ծրագիրը

Բեռլինը ցանկանում է խորացնել պաշտպանական համագործակցությունը ԱՄՆ-ի հետ։ Իրանում պատերազմը և արդյունաբերական պակասը սա կասկածի տակ են դնում։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը այս շաբաթ մեկնում է Պենտագոն՝ Վաշինգտոնի հետ պաշտպանական-արդյունաբերական կապերը խորացնելու նպատակով։ Սակայն ԱՄՆ-ի պատերազմը Իրանում հետաձգում է Բեռլինի հույսերը՝ Tomahawk հրթիռների արագ մատակարարման վերաբերյալ։
Գերմանիան ցանկանում է միլիարդներ ծախսել Tomahawk թևավոր հրթիռների և ԱՄՆ-ում արտադրված Typhon արձակիչների վրա, որոնք դրանք արձակում են, ինչը Բունդեսվերին տալիս է ցամաքային հնարավորություն՝ թշնամու գծերի խորքում թիրախներին հարվածելու համար։ Սակայն Գերմանիայի կառավարության ներքին փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ գերմանացի պաշտոնյաները այժմ ակնկալում են ավելի բարձր ծախսեր, տարիների ուշացում և անորոշություն հրթիռների մատակարարման հարցում։
«Իրանական հակամարտության ժամանակ արձակված Tomahawk ցամաքային հարձակման հրթիռների քանակի և ներկայումս սահմանափակ արտադրական հզորության պատճառով ներկայումս հուսալի գնահատական չի կարող տրվել» այն մասին, թե երբ Գերմանիան կստանա իրեն անհրաժեշտ հրթիռների քանակը, նշվում է փաստաթղթերից մեկում։
Փաստաթղթերը վկայում են, որ ցամաքային տեղակայման հեռահար հարվածային ուժեր ստեղծելու Գերմանիայի ձգտումն այժմ բախվում է իրականությանը. ԱՄՆ-ի զինանոցը ծանրաբեռնված է Դոնալդ Թրամփի սանձազերծած՝ Իրանի դեմ պատերազմի հետևանքով։
Քանի որ առաջին մատակարարումները չեն սպասվում մինչև 2030-ականների սկիզբը, Բեռլինն այժմ կարծում է, որ նախնական կարողությունների ձեռքբերման՝ 2029 թվականի համար սահմանված նպատակը «հնարավոր չէ իրագործել»․ այս մասին ասվում է ներքին գնահատման մեջ։
«Typhon» համակարգի ձեռքբերման ծրագիրը նաև գերազանցում է նախատեսված բյուջեն։ ԱՄՆ-ի գնահատմամբ՝ արժեքը մոտավորապես կրկնակի գերազանցում է այն 200 միլիոն եվրոն, որը Գերմանիան նախատեսել էր ծախսել։ Ձեռքբերման ամբողջական արժեքը՝ ներառյալ հրթիռները, ներկայումս գնահատվում է մոտ 3,4 միլիարդ եվրո։
Ակնկալվում է, որ այս խնդիրները կազդեն երեքշաբթի օրը Պիստորիուսի և ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթի միջև կայանալիք բանակցությունների ընթացքի վրա։
Գերմանիայի մտահոգությունը մատակարարման ժամանակացույցի վերաբերյալ մատնանշում է Թրամփի վարչակազմի համար ավելի լայն մարտահրավեր։ Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ եվրոպացի դաշնակիցները ավելի շատ ծախսեն պաշտպանության վրա և գնեն ավելի շատ ամերիկյան զենք, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ԱՄՆ ռազմական գործողությունները նվազեցնում են նույն պաշարները և ճնշում են գործադրում արդեն իսկ լարված արտադրական հզորությունների վրա։
Այս ամիս Թրամփը ընդունեց այդ լարվածությունը։ «Մենք [զինամթերքը] վերցնում ենք մեզ համար՝ ԱՄՆ-ի համար, այլ ոչ թե վաճառում ենք այն ուրիշներին», – գրել է նա Truth Social-ում, բայց հավելել, որ դաշնակիցներին վաճառքը «շուտով կրկին կսկսվի»։
Համատեղ արտադրության խթանում
Այդ ճնշումը նաև ամրապնդում է Բեռլինի ճնշումը Վաշինգտոնի հետ գնումների այլ տեսակի հարաբերությունների համար։ Գերմանիան ցանկանում է, որ իր ընկերությունները մասնակցեն ԱՄՆ-ում մշակված զենքի կառուցմանը և աջակցությանը, այլ ոչ թե պարզապես ամերիկյան արտադրողներից պատրաստի համակարգեր գնեն։
«Tomahawk»-ները կարող են փորձնական նախագիծ դառնալ։ Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում գտնվող պաշտոնյաները հայտնել են, որ բանակցությունները ներառում են հնարավոր համատեղ արտադրությունը և գերմանական ընկերություններին հրթիռների մատակարարման շղթայում ներգրավելու ուղիները։ Այնուամենայնիվ, արտադրության որևէ մոդելի կամ աշխատանքի բաշխման վերաբերյալ դեռևս համաձայնություն ձեռք չի բերվել։
Ակնկալվում է, որ Պիստորիուսը և Հեգսեթը կստորագրեն մտադրությունների մասին հայտարարություն՝ ուղղված երկկողմ պաշտպանական համագործակցության ամրապնդմանը և գերմանական ու ամերիկյան սպառազինություն արտադրողների միջև կապերի խորացմանը։
Երկու կողմերի համար էլ հնարավոր է օգուտ։ Գերմանական արդյունաբերությունը կարող է ավելացնել արտադրական հզորությունները, քանի որ ԱՄՆ գործարանները ճնշման տակ են, մինչդեռ Բեռլինը կստանա ավելի մեծ արդյունաբերական դեր իր ամենամեծ ամերիկյան զենքի գնումներից մեկում։
Թրամփը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հուլիսին սկզբունքային համաձայնության եկան Tomahawk-Typhon գործարքի վերաբերյալ, չնայած ԱՄՆ արտաքին ռազմական վաճառքի գործարքը դեռևս վերջնական հաստատում չի ստացել Պետդեպարտամենտից։
Չնայած ուշացումներին և ավելի բարձր ծախսերին, ներքին գնահատականը խորհուրդ է տալիս առայժմ մնալ Typhon-ի և Tomahawk-ի հետ։ Այն հղում է անում արդյունաբերական համագործակցության հեռանկարին և կոչ է անում Բեռլինին բարձր մակարդակով ճնշում գործադրել Վաշինգտոնի վրա՝ ավելի արագ մատակարարումների համար։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ՝ ասելով, որ նախարարությունը չի ցանկանում առաջ անցնել առաջիկա քննարկումներից։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ մեկնաբանություն չունի։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն սպառնում է ԵՄ-ին պատասխան քայլերով՝ ԵՄ բյուջեում եվրոպական արտադրանքին նախապատվություն տալու պատճառով
«Աղետալի» ամառը ցույց տվեց, որ ԵՄ-ն պետք է ակտիվացնի կլիմայական գործողությունները, ասում է Մետսոլան
Ուրսուլա ֆոն դեր… ո՞վ։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ ԵՄ շատ քաղաքացիներ չգիտեն, թե ով է Եվրահանձնաժողովի նախագահը