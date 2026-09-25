Եվրախորհրդարանի նախագահը Գերմանիային կոչ է անում համաձայնության գալ ԱՄՆ-ի հետ՝ դեղամիջոցների գնագոյացման շուրջ վեճի հարցում

Վաշինգտոնի և Բեռլինի միջև համաձայնություն է անհրաժեշտ՝ դեղամիջոցների ոլորտում «անհնարին» մրցավազքից խուսափելու համար, կարծում է Ռոբերտա Մեցոլան։
ՆՅՈՒ ՅՈՐՔ — Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան հայտարարել է, որ Գերմանիան պետք է ձգտի համաձայնության գալ Թրամփի վարչակազմի հետ՝ լուծելու դեղամիջոցների գնագոյացման վերաբերյալ առևտրային վեճը։
«Եթե ուղղակիորեն չխոսեք և համաձայնության չգաք՝ չկիրառեք «գործարք կնքելու արվեստը», ապա հետևանքները կարող են շատ ավելի ծանր լինել։ Ուստի իմ խորհուրդը բոլորին կլինի հետևյալը. պարզապես փորձեք գտնել այդ լուծումը», — ասել է նա՝ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։
ԱՄՆ Առևտրային ներկայացուցչի գրասենյակը ներկայումս ուսումնասիրում է Գերմանիայի՝ դեղամիջոցների գնագոյացման քաղաքականությունը՝ մեղադրելով երկրին դեղագործական արտադրանքի դիմաց «կայուն թերվճարումներ» կատարելու մեջ։
Վաշինգտոնում այս շաբաթ կայացած լսումների ժամանակ վկաների ճնշող մեծամասնությունը պաշտպանել է այդ պնդումը։ Հետաքննությունը կարող է ի վերջո իրավական հիմք ծառայել Թրամփի համար՝ գերմանական արտահանման նկատմամբ նոր մաքսատուրքեր սահմանելու նպատակով։
Մեցոլան հանդես է եկել Վաշինգտոնի և Բեռլինի միջև փոխզիջման օգտին՝ «դեղամիջոցների ոլորտում անհնարին մրցավազքից» խուսափելու համար։ Եվրոպան կարող է «շարունակել առաջատար լինել դեղագործության ոլորտում», — ասել է նա։ Սակայն միությունը պետք է դառնա «շատ ավելի ճկուն՝ ոչ միայն գնագոյացման, այլև կլինիկական փորձարկումների և շուկա նոր արտադրանք դուրս բերելու առումով»։
Կենտրոնամետ-աջակողմյան «Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության» ներկայացուցիչը, որը Եվրախորհրդարանի անդամ է 2013 թվականից, զբաղեցնում է պաշտոն, որը համարժեք է ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի պաշտոնին։
Պայմանավորվածությունը պայմանավորվածություն է
Թեև Մեցոլան պաշտպանում էր Թրամփի Սպիտակ տան հետ առճակատման փոխարեն բանակցությունների ուղին, նա նաև հստակ նախազգուշացում հղեց ԱՄՆ կառավարությանը՝ նշելով, որ գերմանական ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքերի ցանկացած բարձրացում կարող է խախտել 15%-անոց առավելագույն շեմը։ Այդ շեմը սահմանվել էր այն համաձայնագրով, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփը կնքել էր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ անցյալ տարի՝ Շոտլանդիայի Թերնբերի քաղաքում գտնվող իր գոլֆի համալիրում։
Մեցոլան մատնանշեց կասեցման դրույթը, որը Եվրախորհրդարանը պարտադրել էր ներառել առևտրային համաձայնագրի մեջ՝ նախազգուշացնելով, որ Թրամփի վարչակազմի կողմից ԵՄ առանձին երկրների թիրախավորման դեպքում «կլինեն իրավական հետևանքներ»։ «Այն համաձայնագիրը, որի օգտին մենք քվեարկել ենք, արդեն նախատեսում էր դա», – ասաց նա։
Նա կրկնեց այս նախազգուշացումը՝ կապված պողպատի և ալյումինի ածանցյալների նկատմամբ ԱՄՆ-ի կիրառած մաքսատուրքերի հետ։ Թերնբերիի համաձայնագրի համաձայն՝ ԱՄՆ-ն պետք է մինչև տարեվերջ պողպատի և ալյումինի ածանցյալների գծով իր բարձր մաքսատուրքերը համապատասխանեցնի Թերնբերիում համաձայնեցված 15%-անոց առավելագույն շեմին։ ԱՄՆ-ի կողմից պահանջը չկատարելը «ազդանշան կլինի» կասեցման դրույթի գործարկման համար, նշեց Մեցոլան։
Թվային ինքնիշխանություն
Երեքշաբթի օրը՝ վեհաժողովի շրջանակներում ունեցած ելույթի ժամանակ, մալթացի քաղաքական գործիչը կոչ արեց սահմանել «պաշտպանիչ մեխանիզմներ» արհեստական բանականության (ԱԲ) համար։ Սա ներկայումս Վաշինգտոնում բուռն քննարկվող թեմա է, հատկապես այն բանից հետո, երբ ԱԲ ոլորտի առաջատար ամերիկյան ընկերությունների ղեկավարները կոչ արեցին դանդաղեցնել ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաներից մի քանիսի մշակումը։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք արհեստական բանականության (ԱԲ) կարգավորումը Եվրոպայի համար ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հետ մրցավազքում պարտվելու վտանգ է պարունակում՝ Մեցոլան ասաց. «Ես շարունակում եմ համոզված լինել, որ մրցավազքը ոչ թե ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև է, այլ՝ ժողովրդավարական և ավտոկրատական ԱԲ-ի։ Այս մրցավազքում ԵՄ-ն և Ամերիկան պետք է միասնական լինեն»։
Միաժամանակ, Մեցոլան հերքեց միության թվային ինքնիշխանության վերաբերյալ կասկածները։ «Մենք կախված ենք ամերիկյան տեխնոլոգիաներից, սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաները կախված են ԵՄ շուկայից։ Կարծում եմ՝ հենց սա է բացակայում քննարկումներից, երբ տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատարները գալիս են Եվրոպա և ասում. «Մենք ցանկանում ենք ունենալ միասնական շուկա»»։
Եվրոպացի օրենսդիրները քաղաքական սպեկտրի բոլոր ներկայացուցիչներից ներկայումս ճնշում են գործադրում ԵՄ-ի հիմնարար արհեստական բանականության մասին օրենքի վրա՝ ներառելով ԱՄՆ տեխնոլոգիական հսկաների պատասխանատվությունը, որոնց առաջատար մոդելները սպառնում են համաշխարհային անվտանգությանը: Մետսոլան, կարծես, աջակցում էր այս նախաձեռնությանը: «Մենք պետք է լսենք այն արհեստական բանականության մոդելների առաջնորդներին, որոնք իրենք են ասում, որ զգույշ լինեն, և իրենք են կոչ անում պաշտպանիչ պատնեշների»: Նա մատնանշեց ԵՄ-ի թվային ծառայությունների մասին օրենքը որպես ապագա պատասխանատվության մեխանիզմի պոտենցիալ «հարթակ»:
Եռանկյուն առևտուր
Մինչ Չինաստանի նախագահ Սին այս շաբաթ Վաշինգտոնում հանդիպում է Թրամփի հետ, ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը պատրաստվում է մեկնել Չինաստան: Հոկտեմբերի կեսերին դաշինքը ցանկանում է համաձայնության գալ Պեկինի հետ՝ եվրոպական ընկերությունների համար ավելի լավ շուկա մուտք գործելու, առևտրային անհավասարակշռության և գերարտադրողականության վերաբերյալ Չինաստանի կառավարության գործողությունների և կարևորագույն հումքի վերաբերյալ ավելի մեծ վստահության համար:
«Մենք չենք կարող թույլ տալ մեզ դառնալ մայրցամաք, որը պարզապես սպառողական մայրցամաք է», – պնդեց Մետսոլան ԵՄ-Չինաստան հարաբերությունների վերաբերյալ: ԵՄ-ին անհրաժեշտ է «ազնիվ», «ուժեղ» և «ինքնավստահ» զրույց Պեկինի հետ, ասաց նա:
Մետսոլան ասել է, որ դաշինքը նմանատիպ ուժեղ և ինքնավստահ դիրքորոշում է ընդունել 2026 թվականի սկզբին Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու Թրամփի սպառնալիքների շուրջ ստեղծված ճգնաժամի ժամանակ, ինչպես նաև այն ժամանակ, երբ անցյալ շաբաթ ֆոն դեր Լեյենը հրավիրեց Կանադային դառնալ ասոցացված անդամ։
Չնայած Կանադայի վարչապետի (խոսքը Մարկ Քարնիի մասին է, թեև նա Կանադայի վարչապետը չէ, այլ Կանադայի Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավարը) և նրա երկրի հետ ունեցած սերտ կապերին՝ երկկողմ համաձայնագրերի առանցքային տարրեր դեռևս անորոշ վիճակում են։ Մեցոլան կոչ արեց ԵՄ մնացած 10 երկրներին, որոնք դեռ չեն վավերացրել Եվրոպական միության և Կանադայի միջև կնքված CETA ազատ առևտրի մասին տասնամյա վաղեմության համաձայնագիրը, վերջապես անել դա։
Ակնկալվում է, որ հոկտեմբերին Մոնրեալում տեղի կունենա ԵՄ-ի և Կանադայի ղեկավարների գագաթնաժողովը, որի ընթացքում կողմերը նպատակ ունեն կնքել թվային առևտրի մասին համաձայնագիր։ Մեցոլան անհիմն համարեց արհեստական բանականությանը (ԱԲ) վերաբերող հատուկ դրույթների բացակայության վերաբերյալ մտահոգությունները։ «ԱԲ-ի վերաբերյալ առանձին գլուխներ ունենալու գաղափարը նման կլիներ անցյալում ինտերնետի մասին առանձին գլուխներ ունենալուն», – ասաց նա՝ պնդելով, որ այդ տեխնոլոգիան ներթափանցելու է տնտեսական գործունեության բոլոր ոլորտներ։
Վերջերս Մեցոլայի կենտրոնամետ-աջակողմյան EPP-ն (Եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն) օրենսդրություն ընդունելու համար բազմիցս ապավինել է աջակողմյան խմբավորումների աջակցությանը, ինչը սուր քննադատության է արժանացել սոցիալիստների և «կանաչների» կողմից։ Մեցոլան խուսափեց ուղղակի պատասխան տալ այն հարցին, թե արդյոք նա ցանկանում է, որ EPP-ն բացառի ապագա դաշինքները ծայրահեղ աջ կուսակցությունների հետ, ինչպիսիք են գերմանական AfD-ն և ֆրանսիական «Ազգային միավորումը» (Rassemblement National):
«Ես իսկական կենտրոնամետ եմ», – ասաց նա։ «Միշտ հավատացել եմ, որ մեծամասնությունները պետք է ձևավորվեն կենտրոնից դեպի դուրս ուղղությամբ։ Դա ավելի ուժեղ մանդատ է տալիս Խորհրդի հետ բանակցելիս»։ Ապագայում լինելու են քվեարկություններ, «որոնք կախված կլինեն տարբեր մեծամասնություններից», – հավելեց նա։ «Ես նախագահն եմ, ներկայացնում եմ բոլոր անդամներին։ Պարզապես ցանկանում եմ կանխատեսելիություն և կայունություն»։
Ակնկալվում է, որ 2027 թվականի սկզբին Մեցոլան կառաջադրվի Եվրոպական խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում երրորդ անընդմեջ ժամկետով, սակայն նա չհաստատեց այդ տեղեկությունը։
Բաց մի թողեք
Բուլղարիայի նախագահական ընտրարշավում կարևորվում է քվեաթերթիկի համարների նշանակությունը
ԵՄ մայրաքաղաքները դիտարկում են միգրացիոն համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը
Լը Պենը ողջունում է Թրամփի կողմից Պուտինին ուղղված G20-ի հրավերը