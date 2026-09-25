25/09/2026

EU – Armenia

Աթենքի կենտրոնում պայթյունից հետո շենք է փլուզվել, փրկվել է երկու կին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 25/09/2026

Լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ հավանական պատճառը գազի արտահոսքն է եղել, որն առաջացրել է հունական մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում լսելի հզոր պայթյուն, սակայն պաշտոնական հետաքննությունը շարունակվում է։

Հունաստանի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տվյալներով՝ ուրբաթ օրը Աթենքի կենտրոնում պայթյունից հետո շենք է փլուզվել, իսկ տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են մեկ տուժածի մասին։

Լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ հավանական պատճառը գազի արտահոսքն է եղել, որն առաջացրել է հունական մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում լսելի հզոր պայթյուն, սակայն պատճառների վերաբերյալ հետաքննությունը շարունակվում է։

Հրշեջ ծառայությունը հայտնել է, որ Պլակա թաղամասում գտնվող շենքից փրկել է երկու կնոջ։ Պլական Աթենքի ամենահին թաղամասերից է, որն ամեն տարի միլիոնավոր զբոսաշրջիկների է գրավում։

Երկու կանայք էլ տեղափոխվել են հիվանդանոց։

Դեպքի վայրում խառնաշփոթ է տիրել, իսկ ոստիկանության ուժեղացված խմբերն անմիջապես ժամանել են տարածք և շրջափակել փողոցը՝ բնակիչների և անցորդների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։

Հրշեջ ծառայության տվյալներով՝ վնասվել են նաև Լիսիկրատուս փողոցում՝ պայթյունի վայրի մերձակայքում գտնվող շենքերը։

Հրշեջները աշխատում են բռնկված հրդեհը մարելու ուղղությամբ, ինչպես նաև զննում են ավերված շենքն ու գնահատում հարակից կառույցների վիճակը՝ պարզելու համար, թե արդյոք կա հետագա փլուզումների վտանգ։

Athens

Բաց մի թողեք

1 min read

Արհմիությունները Բրյուսելում բողոքի ակցիա են անցկացնում «EU Inc»-ի դեմ

25/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հարստացել է․ ինչքան է ավելացել նրա ունեցվածքը

25/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն հաստատել է Ուկրաինային բարեփոխումների համար մոտ 3 միլիարդ եվրոյի հատկացումը

24/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արհմիությունները Բրյուսելում բողոքի ակցիա են անցկացնում «EU Inc»-ի դեմ

25/09/2026 infomitk@gmail.com

Աթենքի կենտրոնում պայթյունից հետո շենք է փլուզվել, փրկվել է երկու կին. Լուսանկար

25/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիայի նախագահական ընտրարշավում կարևորվում է քվեաթերթիկի համարների նշանակությունը

25/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալիան սահմանափակում է իտալերենին չտիրապետող աշակերտների թիվը և արգելում դեմքը ծածկող հագուստը դպրոցներում

25/09/2026 infomitk@gmail.com