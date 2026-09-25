Աթենքի կենտրոնում պայթյունից հետո շենք է փլուզվել, փրկվել է երկու կին. Լուսանկար

Լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ հավանական պատճառը գազի արտահոսքն է եղել, որն առաջացրել է հունական մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում լսելի հզոր պայթյուն, սակայն պաշտոնական հետաքննությունը շարունակվում է։
Հունաստանի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տվյալներով՝ ուրբաթ օրը Աթենքի կենտրոնում պայթյունից հետո շենք է փլուզվել, իսկ տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են մեկ տուժածի մասին։
Լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ հավանական պատճառը գազի արտահոսքն է եղել, որն առաջացրել է հունական մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում լսելի հզոր պայթյուն, սակայն պատճառների վերաբերյալ հետաքննությունը շարունակվում է։
Հրշեջ ծառայությունը հայտնել է, որ Պլակա թաղամասում գտնվող շենքից փրկել է երկու կնոջ։ Պլական Աթենքի ամենահին թաղամասերից է, որն ամեն տարի միլիոնավոր զբոսաշրջիկների է գրավում։
Երկու կանայք էլ տեղափոխվել են հիվանդանոց։
Դեպքի վայրում խառնաշփոթ է տիրել, իսկ ոստիկանության ուժեղացված խմբերն անմիջապես ժամանել են տարածք և շրջափակել փողոցը՝ բնակիչների և անցորդների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։
Հրշեջ ծառայության տվյալներով՝ վնասվել են նաև Լիսիկրատուս փողոցում՝ պայթյունի վայրի մերձակայքում գտնվող շենքերը։
Հրշեջները աշխատում են բռնկված հրդեհը մարելու ուղղությամբ, ինչպես նաև զննում են ավերված շենքն ու գնահատում հարակից կառույցների վիճակը՝ պարզելու համար, թե արդյոք կա հետագա փլուզումների վտանգ։
Բաց մի թողեք
Արհմիությունները Բրյուսելում բողոքի ակցիա են անցկացնում «EU Inc»-ի դեմ
Թրամփը հարստացել է․ ինչքան է ավելացել նրա ունեցվածքը
ԵՄ-ն հաստատել է Ուկրաինային բարեփոխումների համար մոտ 3 միլիարդ եվրոյի հատկացումը