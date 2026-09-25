Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուներ Լը Պենի, Մելանշոնի և Ատալի հետ անցկացրած հարցազրույցների 4 հիմնական եզրահանգումը. Լուսանկարներ

Էմանուել Մակրոնին փոխարինելու համար պայքարող երեք քաղաքական գործիչները ելույթ ունեցան հինգշաբթի օրը կայացած «Playbook Paris Live»-ի՝ պատմության մեջ առաջին միջոցառմանը։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայում 2027 թվականի նախագահական ընտրությունների հիմնական հավակնորդները ներկայացրին Եվրոպայի, Ուկրաինայի և այլ մայրաքաղաքների հետ հարաբերությունների վերաբերյալ իրենց տեսլականը՝ «Playbook Paris Live»-ի առաջին գագաթնաժողովի ընթացքում, որը տեղի ունեցավ հինգշաբթի օրը։
Միջոցառմանը մասնակցում էին ծայրահեղ աջերի առաջնորդ Մարին Լը Պենը (ով առաջատարն է հարցումներում և գրեթե անկասկած դուրս կգա ընտրությունների երկրորդ փուլ), ծայրահեղ ձախերի թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնը և կենտրոնամետ նախկին վարչապետ Գաբրիել Ատալը։
Ստորև ներկայացված են միջոցառման հիմնական եզրահանգումները։
Ուկրաինայի հարցում դիրքորոշումների անհամապատասխանություն
Ատալը հանդես եկավ որպես Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցության ավելացման վճռական կողմնակից։ 37-ամյա քաղաքական գործիչը նշեց, որ Ուկրաինային աջակցելը «ներդրում է մեզ համար», այլ ոչ թե հումանիտար բնույթի ծախս։ Նա պաշտպանեց ռուսական ակտիվների բռնագրավման գաղափարը՝ Կիևի պաշտպանությունը ֆինանսավորելու նպատակով, և չբացառեց ուկրաինական օդային տարածքը հսկելու համար եվրոպական ինքնաթիռներ ուղարկելու հնարավորությունը։
Մյուս կողմից՝ Լը Պենը հստակեցրեց իր դիրքորոշումը՝ նշելով, որ Ֆրանսիան այլևս չի կարող իրեն թույլ տալ ֆինանսապես աջակցել Ուկրաինային՝ երկրի բյուջետային սահմանափակումների պատճառով։
«Մենք կարող ենք վերապատրաստել նրանց զինվորներին ու ռազմական ղեկավարությանը և ռազմական օգնություն տրամադրել։ Մենք այլևս չենք կարող ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային, և ափսոսում ենք դրա համար», – ասաց նա։
Լը Պենը պնդում էր, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բավարար ջանքեր չի գործադրել Մոսկվային և Կիևին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնելու ուղղությամբ։ Նա հայտնեց, որ պաշտպանում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը՝ դեկտեմբերին Մայամիում կայանալիք G20-ի գագաթնաժողովին հրավիրելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
«Ողջունելի է ցանկացած նախաձեռնություն, որն ուղղված է այս արյունահեղությանը վերջ դնելուն», – ասաց նա։
Թե՛ Լը Պենը, թե՛ Մելանշոնը պնդում էին, որ Ուկրաինային ցանկացած տեսակի ռազմական տեխնիկա մատակարարելը, ամենայն հավանականությամբ, վտանգի կենթարկի Ֆրանսիան։
«Ուզում եմ հիշեցնել, որ Ռուսաստանը միջուկային տերություն է», – հավելեց Լը Պենը։ «Ես չեմ ցանկանում, որ Ֆրանսիան պատերազմի մեջ մտնի որևէ միջուկային տերության հետ»։
Մելանշոնը հայտարարեց, որ կողմ է ռուսական տարածքի խորքերում ուկրաինական հարվածների արգելմանը։
«Իսկապե՞ս կարծում եք, որ ռուսները պարզապես կդիտեն ու թույլ կտան, որ Մոսկվան հրետակոծվի՝ առանց որևէ քայլ ձեռնարկելու», – ասաց նա։ «Գիտակցո՞ւմ եք, որ մենք կրակում ենք ֆրանսիական և ուկրաինական զենքերով։ Մենք դառնում ենք հակամարտության կողմ»։
Լը Պենը վերահաստատեց ՆԱՏՕ-ի միասնական հրամանատարական կառույցից դուրս գալու իր մտադրությունը, սակայն միայն Ուկրաինայում պատերազմի ավարտից հետո։ Մելանշոնը նշեց, որ դեռևս ցանկանում է Ֆրանսիան ամբողջությամբ դուրս բերել դաշինքից, սակայն երկիրը պետք է հավատարիմ մնա Եվրոպայի արևելյան սահմանների պաշտպանությանը։
Մելանշոնն իրականում չի վստահում Գերմանիային
Ուշագրավ հայտարարություններում Մելանշոնը կրկին ընդգծեց իր ընդդիմադիր դիրքորոշումը Գերմանիայի՝ սեփական զինված ուժերն ուժեղացնելու ծրագրերի վերաբերյալ՝ մատնանշելով Ֆրանսիայի դեմ գերմանական հարձակումների «պատմությունը»։
«[Գերմանացիները ցանկանում են ստեղծել Եվրոպայի] ամենամեծ սովորական սպառազինությամբ բանակը. ի՞նչ նպատակով… Մենք պետք է խոսենք այդ մասին», – ասաց Մելանշոնը։
«Կա պատմություն։ Դա ինձ համար կարևոր է։ Ես երբեք չեմ հավատացել, թե գերմանացիները մի քանի անգամ հատել են սահմանը միայն սահմաններ հատելու համար», – ասաց Մելանշոնը՝ թեև պնդեց, որ ինքը «հակագերմանական» տրամադրվածություն չունի։
Բեռլինը ձգտում է դառնալ Եվրոպայի գերիշխող ռազմական ուժը՝ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժման և Եվրոպայից ԱՄՆ-ի նահանջի ֆոնին. մի քայլ, որը, ըստ Մելանշոնի, պայմանավորված է տնտեսական շահերով, քանի որ Գերմանիան հույս ունի, որ պաշտպանական արդյունաբերության հզորացումը կփոխհատուցի ավտոարդյունաբերության ոլորտում կրած կորուստները։
Լը Պենը կտրուկ դեմ է ԵՄ բյուջեին (և ֆոն դեր Լայենին)
Հավատարիմ մնալով ԵՄ բյուջեին Ֆրանսիայի վճարումները կտրուկ կրճատելու իր խոստմանը՝ Լը Պենը կոշտ քննադատության ենթարկեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին՝ մեղադրելով նրան «ժողովրդավարությունը շրջանցելու» փորձի մեջ՝ ԵՄ բազմամյա բյուջեի շուրջ բանակցություններն արագացված կարգով անցկացնելու միջոցով։
Ֆոն դեր Լայենի «սերը ժողովրդավարության հանդեպ ակնհայտ չէ այս բոլոր որոշումներում», – ասաց Լը Պենը՝ պնդելով, որ Հանձնաժողովի ղեկավարը փորձում է խուսափել «ժողովրդի կամքն ընդունելուց»՝ արագացնելով բանակցությունները մինչև հաջորդ տարի Ֆրանսիայում, Լեհաստանում, Իսպանիայում և Իտալիայում կայանալիք ընտրությունները։
Ատալը եվրոպական հարցերում հետևում է Մակրոնի օրինակին
Ատալը, որը գլխավորում է նախագահ Էմանուել Մակրոնի կենտրոնամետ «Վերածնունդ» (Renaissance) կուսակցությունը (թեև նրանց միջև հարաբերությունները, ինչպես հայտնի է, սառն են), ներկայացրեց եվրոպամետ հստակ օրակարգ՝ պաշտպանելով տնտեսական հետագա ինտեգրումը, ինչպես նաև համագործակցությունը շրջակա միջավայրի պահպանության և տեխնոլոգիական կարգավորման ոլորտներում։
Նա կրկին առաջ քաշեց «Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներ» ստեղծելու գաղափարը՝ պնդելով, որ միավորումը պետք է վերածվի «հզոր մայրցամաքի», որը կկարողանա դիմակայել Չինաստանին և ԱՄՆ-ին։ Սակայն Ատալը նշեց, որ դա հնարավոր է իրականացնել միայն «բազմաարագություն ունեցող Եվրոպայի» (multi-speed Europe) սկզբունքով առաջ շարժվելու դեպքում, երբ ոչ թե ԵՄ բոլոր 27 անդամ պետությունները, այլ երկրների «փոքր խումբն» է աշխատում այնպիսի հավակնոտ նախագծերի վրա, ինչպիսին է կապիտալի շուկաների միությունը։
Մելանշոնն ասում է, որ Ֆրանսիան կպաշտպանի արևելյան թևի սահմանները նույնիսկ ՆԱՏՕ-ից դուրս
Աջ ծայրահեղական նախագահի թեկնածուն հարցազրույցում նաև քննադատել է Գերմանիայի վերազինումը։
ՓԱՐԻԶ — Աջ ծայրահեղական ձախակողմյան նախագահի թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնը ցանկանում է Ֆրանսիային դուրս բերել ՆԱՏՕ-ից, բայց դա չի նշանակում, որ Փարիզը կդադարի պաշտպանել Եվրոպայի արտաքին սահմանները։
Հինգշաբթի օրը հարցին, թե արդյոք նա դուրս կբերի Էստոնիայում և Ռումինիայում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում տեղակայված ֆրանսիական զորքերը, նա պատասխանել է. «Դա անտեղի է. այս երկրները ԵՄ անդամներ են և ընկնում են եվրոպական պայմանագրերի շրջանակի տակ»։
«ՆԱՏՕ-ից դուրս լինելը չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք մեր ընդհանուր սահմանների պաշտպանությունից», – հավելել է նա՝ ելույթ ունենալով Playbook Paris Live գագաթնաժողովում։
Հարցումների համաձայն՝ Մելանշոնը հաջորդ գարնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններում առաջատարների շարքում է Էմանուել Մակրոնին փոխարինելու համար, որը մեծ խաղադրույքներ է կատարում։
Նա և ծայրահեղ աջ մրցակից Մարին Լե Պենը ցանկանում են, որ Փարիզը դուրս գա ռազմական դաշինքից, ինչը տագնապ է առաջացնում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում Ֆրանսիայի ապագա պաշտպանական քաղաքականության վերաբերյալ։ ՆԱՏՕ-ից դուրս գալը «արժանապատվության» հարց է՝ հաշվի առնելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարքագիծը եվրոպացիների նկատմամբ, ասել է Մելանշոնը։
Նա վերստին ընդգծեց Գերմանիայի կողմից իրականացվող զինված ուժերի զանգվածային վերազինման դեմ իր առարկությունները՝ մեղադրելով Բեռլինին հարևանների հետ չհամաձայնեցնելու մեջ և մատնանշելով Ֆրանսիայի դեմ գերմանական հարձակումների «պատմությունը»։
«[Գերմանացիները ցանկանում են ստեղծել Եվրոպայի] ամենամեծ սովորական սպառազինությամբ բանակը. ի՞նչ նպատակով… Մենք պետք է խոսենք այդ մասին, և դուք պետք է բացատրեք՝ ինչու», – ասաց նա։
Ծայրահեղ ձախ քաղաքական գործիչը նաև հանդես է գալիս Ռուսաստանի տարածքի խորքը ուկրաինական հարվածներն արգելելու օգտին։
«Գիտակցո՞ւմ եք, որ [նրանք] կրակում են ֆրանսիական և բրիտանական զենքերով։ Մենք դառնում ենք հակամարտության կողմ», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Շվեյցարիայի չեզոքության քվեարկությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ է դնում
Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն խորացնում են համագործակցությունը միջազգային օգնության հարցում
«Անհավանականորեն լավ». Եվրագոտու տնտեսությունը դիմակայում է Իրանի հետ կապված պատերազմական ցնցմանը