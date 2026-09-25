Բուլղարիայի նախագահական ընտրարշավում կարևորվում է քվեաթերթիկի համարների նշանակությունը

Քաղաքական թվաբանության հանդեպ բուլղարացիների հետաքրքրությունը գործնական հիմքեր ունի:
ՍՈՖԻԱ – Բուլղարիայի նախագահական ընտրարշավը մեկնարկում է ուրբաթ օրը, սակայն թեկնածուներն արդեն գտել են քարոզչության թեմա՝ քվեաթերթիկում իրենց բաժին հասած համարները։
Բուլղարիայում ընտրությունների ժամանակ թեկնածուները նույնականացվում են վիճակահանությամբ որոշված համարներով։ Տեսականորեն դրանք ոչինչ չեն նշանակում, սակայն գործնականում նախընտրական շտաբները գրեթե միշտ դրանց որոշակի իմաստ են վերագրում։
Չորեքշաբթի օրը կայացած վիճակահանության արդյունքում գործող նախագահ Իլիանա Իոտովային բաժին հասավ 25 համարը, ինչը համընկնում է ընտրությունների օրվա՝ հոկտեմբերի 25-ի հետ։
«25 համարը նշանակում է, որ հոկտեմբերի 25-ին մենք քվեարկելու ենք 25 համարի օգտին», – ասել է նրա առաջադրման հանձնաժողովի համանախագահ Էմիլ Ստոյմենովը։
Սա կարող է պատահականություն թվալ, որը փորձում են վերածել քարոզչական կարգախոսի, սակայն Բուլղարիայում քվեաթերթիկի համարները քաղաքական ուղերձների վերածելու վաղեմի ավանդույթ կա։
Երբ 2016 թվականին Իոտովան առաջադրվել էր գործող վարչապետ Ռումեն Ռադևի հետ միասին, նրանց բաժին էր հասել 13 համարը։ Նրանց նախընտրական շտաբը հայտարարեց, որ դա «ճակատագրական» կլինի այն ժամանակվա վարչապետ Բոյկո Բորիսովի կառավարության համար։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 13-ին։ Ռադևը հաղթեց, իսկ Բորիսովը հրաժարական տվեց։
Հինգ տարի անց Ռադևն ու Իոտովան ստացան 6 համարը, որը Բուլղարիայում դպրոցական ամենաբարձր գնահատականն է։ Իոտովան այն անվանեց «գերազանցիկների համար» նախատեսված թիվ։ Նրանք կրկին հաղթեցին։
Բուլղարիայի նախագահական ընտրարշավը ձեռք է բերում աշխարհաքաղաքական երանգ
Ռադևի ղեկավարած «Առաջադեմ Բուլղարիա» քաղաքական ուժի աջակցությունը վայելող Իոտովան իրեն ներկայացնում է որպես ինստիտուցիոն Գյուրովը, ով վայելում է բարեփոխումներին կողմնակից «Մենք շարունակում ենք փոփոխությունը» և «Դեմոկրատական Բուլղարիա» դաշինքների աջակցությունը, իր քարոզարշավը կառուցում է Բուլղարիայի եվրոպական կողմնորոշման, ժողովրդավարական ինստիտուտների և օրենքի գերակայության գաղափարների շուրջ։
Նրա կողմնակիցներն այս ընտրությունները ներկայացնում են որպես ընտրություն այն հարցում, թե արդյոք Բուլղարիան ավելի խորը կինտեգրվի ԵՄ հիմնական քաղաքական հոսքին։
Մինչդեռ ծայրահեղ աջ և ռուսամետ «Վազրաժդանե» (Վերածնունդ) կուսակցության առաջնորդ Կոստադին Կոստադինովին բաժին է հասել 11-րդ համարը։ Նրա կուսակցությունը, որը հանդես է գալիս ազգային ինքնիշխանության օգտին և երկար ժամանակ քննադատում է ԵՄ-ին ավելի խորը ինտեգրումը, նախկինում կոչ է արել ընդհանրապես վերացնել քվեաթերթիկների համարակալումը։
Բուլղարիայի խոշորագույն կենտրոնամետ-աջակողմյան GERB կուսակցությունը թեկնածու չի առաջադրել, ինչը նշանակում է, որ նրա ընտրողների ձայները կարող են վճռորոշ դեր խաղալ ընտրությունների երկրորդ փուլում։
Տանտերը միշտ հաղթում է
Բուլղարիայում քաղաքական համարաբանության (նումերոլոգիայի) հանդեպ առկա մեծ հետաքրքրությունն ունի գործնական հիմքեր։ 1990 թվականին կուսակցություններն ունեին տարբեր գույների քվեաթերթիկներ՝ կարմիրը՝ սոցիալիստների, կապույտը՝ ժողովրդավարական ընդդիմության համար։
Քաղաքական դաշտի ընդլայնմանը զուգընթաց՝ Բուլղարիան ի վերջո անցավ միասնական սպիտակ քվեաթերթիկի կիրառմանը, և համարները դարձան կուսակցություններն ու թեկնածուներին տարբերակելու հարմար միջոց։
Խորհրդարանական ընտրություններում, սակայն, ընտրողները կարող են օգտագործել երկու համար։ Նախ՝ նրանք ընտրում են կուսակցություն։ Այնուհետև, ցանկության դեպքում, կարող են նշել առանձին եռանիշ համար՝ աջակցելով տվյալ կուսակցության ցուցակում ընդգրկված կոնկրետ թեկնածուի։
Երկրորդ համարի նշումը կոչված է ընտրողներին ավելի մեծ հնարավորություն տալ որոշելու, թե կոնկրետ որ քաղաքական գործիչները կընտրվեն, սակայն ընտրությունների մշտադիտարկում իրականացնողները վաղուց զգուշացնում են, որ նախապատվության քվեները կարող են օգտագործվել նաև ձայների գնման կամ «վերահսկվող քվեարկության» սխեմաներում։
Օրինակ՝ միջնորդը կարող է ընտրողների Նախագահական ընտրությունների քվեաթերթիկում նման նախապատվության քվեներ նախատեսված չեն։ Այս անգամ պարզապես 27 համար կա, սակայն Իոտովայի դեպքում 25-րդ համարն ինքնաբերաբար ուղեկցվում է պատրաստի կարգախոսով՝ քվեարկե՛ք 25-րդ համարի օգտին ամսվա 25-ին։
Բաց մի թողեք
Լը Պենը ողջունում է Թրամփի կողմից Պուտինին ուղղված G20-ի հրավերը
Հազվադեպ հանդիպող լավ լուր Մերցի համար. Գերմանիայի տնտեսական աճի կանխատեսումները բարելավվել են
Ինչպես պերուացի մի տղամարդ դարձավ Պուտինի «թնդանոթի միսը»