Սպիտակ տան հրավերն արդեն իսկ բաժանում է Եվրոպան։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ և նախագահի թեկնածու Մարին Լը Պենը համաձայն է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշման հետ՝ դեկտեմբերին Մայամիում կայանալիք G20-ի գագաթնաժողովին հրավիրելու Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին։
«Այս կոտորածին վերջ դնելուն ուղղված ցանկացած նախաձեռնություն ողջունելի է», – ասաց նա «Փարիզի խաղացանկի» ուղիղ եթերի ժամանակ՝ անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմին, այն բանից հետո, երբ քննադատեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին Ռուսաստանին բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար իր կարծիքով անբավարար ջանքերի համար։
Լը Պենը նույն միջոցառման ժամանակ հստակեցրեց, որ եթե ինքը հաղթի 2027 թվականի նախագահական ընտրություններում, Ֆրանսիան կդադարեցնի Ուկրաինային տրամադրվող ողջ ֆինանսական օգնությունը, չնայած նա ասաց, որ պատրաստ է պահպանել որոշակի տեսակի աջակցություն, ներառյալ ռազմական պատրաստությունը։
«Ռուսաստանն այժմ հարձակվում է Ուկրաինա ռազմական տեխնիկայի տեղափոխման միջոցների վրա», – ասաց նա՝ նկատի ունենալով Գերմանիայի Լայպցիգի օդանավակայանում անօդաչու թռչող սարքերով անհաջող հարձակումը: «Սա էսկալացիայի վտանգ է ներկայացնում: Սա ավելի կարևոր է դարձնում հակամարտությանը վերջ դնելը, քան երբևէ», – ասաց նա։
Սպիտակ տան կողմից Պուտինին ուղղված G20 հրավերը ներկայացնում է ԱՄՆ-ի վերջին ջանքերը՝ Մոսկվային աշխարհի դիվանագիտական շրջանակներին վերաինտեգրելու համար և կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի նախագահի 2019 թվականից ի վեր G20-ի առաջին անձնական այցին։
Սակայն այն արդեն իսկ բաժանարար է, քանի որ Ռուսաստանի զինված ուժերը ներկայումս Կիևին հարվածում են անօդաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով: ԵՄ արտաքին գործերի պատասխանատու Կայա Կալլասը, որը Ուկրաինայի համոզված կողմնակից է, CNN-ին ասել է, որ դա «շատ դժվար է լսել»:
Բաց մի թողեք
Բուլղարիայի նախագահական ընտրարշավում կարևորվում է քվեաթերթիկի համարների նշանակությունը
Հազվադեպ հանդիպող լավ լուր Մերցի համար. Գերմանիայի տնտեսական աճի կանխատեսումները բարելավվել են
Ինչպես պերուացի մի տղամարդ դարձավ Պուտինի «թնդանոթի միսը»