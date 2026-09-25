ԵՄ մայրաքաղաքները դիտարկում են միգրացիոն համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը

Միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել երեք ամիս առաջ, սակայն արդեն կան կոչեր այն վերանայելու համար
Ազգային կառավարություններն արդեն հիմք են դնում ԵՄ միգրացիոն օրենսդրության երկրորդ փուլի համար՝ սահմանային անվտանգության և ապաստանի կանոնների բլոկի կողմից վերանայված հիմնական բարեփոխումներից ընդամենը մի քանի ամիս անց։
ԵՄ երկրների լայն խմբի նախարարները շաբաթ օրը կհավաքվեն Մյունխենում՝ քննարկելու Միգրացիայի և ապաստանի վերաբերյալ համաձայնագրում հնարավոր փոփոխությունները։
Euractiv-ի կողմից տեսած հանդիպման փաստաթղթի համաձայն՝ օրակարգի գլխավոր թեման Եվրոպական հանձնաժողովին կոչ անելն է մինչև 2027 թվականի կեսերը վերադառնալ «պարզեցման» օրենսդրական փաթեթով։
Երկրները կքննարկեն ապաստանի ընթացակարգերի պարզեցումը և որոշակի դեպքերում պաշտպանության կարգավիճակի չեղարկման հեշտացումը, այդ թվում՝ լուրջ հանցագործների հետ կապված դեպքերում, որին կհաջորդի նրանց վերադարձը։
Նրանք նաև կքննարկեն համաձայնագրի պարզեցումը՝ ապաստանի ընթացակարգերի ընթացքում մեկնաբանության համար արհեստական բանականության օգտագործման համար իրավական հիմք ստեղծելու համար։
Սկրինինգի գործընթացի արդյունավետությունը և Eurodac-ի՝ ԵՄ միգրացիոն տվյալների բազայի հետագա ընդլայնումը՝ սկրինինգի ընթացքում հավաքված տեղեկատվությունը ներառելու համար, նույնպես քննարկվող տարբերակ է։
Սա ազգային իշխանություններին կտա ԵՄ միգրացիոն համակարգ մուտք գործող մարդկանց ավելի համապարփակ գրանցամատյան։
Մյունխենի հանդիպումը, որը կազմակերպել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինդտը, տեղի է ունենում ԵՄ-ում Պակտի կիրառման սկսվելուց ընդամենը երեք ամիս անց։
Մոտ 18 երկրների, այդ թվում՝ ԵՄ անդամ պետությունների և ԵՄ-ի անդամ չհանդիսացող երկրների, ինչպիսին է Մեծ Բրիտանիան, մասնակցությունը սպասվում է։
ԵՄ ներքին գործերի նախարարները հաջորդ շաբաթ կհանդիպեն Լյուքսեմբուրգում՝ հոկտեմբերին կայանալիք հաջորդ եվրոպական գագաթնաժողովում ԵՄ առաջնորդների միգրացիայի վերաբերյալ ռազմավարական քննարկման հիմքը նախապատրաստելու համար։
ԵՄ-ի գլխավոր միգրացիոն համաձայնագրի հաստատումը ԵՄ արտաքին սահմաններին գտնվող երկրների և հյուսիսում ու արևմուտքում գտնվող կառավարությունների միջև նուրբ փոխզիջման արդյունք է։
Առանձին տարրերի վերաբացումը կարող է վտանգել վերակենդանացնել այն նույն տարաձայնությունները, որոնք այդքան դժվարացնում էին սկզբնական բանակցությունները, և կարող է դառնալ միջոց՝ վերանայելու նախորդ բանակցություններում ձեռք բերված փոխզիջումները։
Այս ժամկետի ընթացքում Եվրախորհրդարանում կենտրոնամետ և աջակողմյան կուսակցությունները ավելի ու ավելի շատ ձայներ են հավաքում ավելի սահմանափակող առաջարկներ առաջ մղելու համար։
Միևնույն ժամանակ, ԵՄ մայրաքաղաքներն արդեն իսկ աջակցել են ավելի խիստ միգրացիոն կանոններին, այդ թվում՝ վերադարձի նոր շրջանակին, որը թույլ է տալիս ստեղծել վերադարձի կենտրոններ ԵՄ-ից դուրս գտնվող երկրներում, և մի քանի կառավարություններ այժմ ուսումնասիրում են այս տարբերակը։
Սեպտեմբերի սկզբին Գերմանիան, Ավստրիան, Դանիան, Հունաստանը և Նիդեռլանդները համաձայնության են եկել նման կենտրոնների ժամանակացույցի և մոդելի շուրջ, որտեղ անկանոն միգրանտները կարող են տեղափոխվել արտաքսման սպասման ընթացքում։
Քննարկումը տեղի է ունենում նաև այն ժամանակ, երբ հանձնաժողովը նախապատրաստում է փոփոխություններ ԵՄ սահմանապահ Frontex-ում։
Գործակալությունը, հավանաբար, կստանա ավելի ուժեղ մանդատ՝ ԵՄ-ից դուրս գտնվող երկրների հետ համագործակցելու, վերադարձի գործողություններում ավելի մեծ դերակատարում և ընդլայնված լիազորություններ՝ սոցիալական ցանցերում շրջանառվող ապատեղեկատվությունը վերահսկելու համար։
Բաց մի թողեք
Հազվադեպ հանդիպող լավ լուր Մերցի համար. Գերմանիայի տնտեսական աճի կանխատեսումները բարելավվել են
Եվրախորհրդարանի նախագահը Գերմանիային կոչ է անում համաձայնության գալ ԱՄՆ-ի հետ՝ դեղամիջոցների գնագոյացման շուրջ վեճի հարցում
Տարածաշրջանի հաջորդ տնտեսական քարտեզը ձևավորվելու է ինչի վրա ․․․