Իտալիան սահմանափակում է իտալերենին չտիրապետող աշակերտների թիվը և արգելում դեմքը ծածկող հագուստը դպրոցներում

Այս միջոցառումները հաջորդել են Մելոնիի և Մատարելլայի միջև տևած օրերի լարվածությանը:
Հինգշաբթի օրը Իտալիայի կառավարությունը հաստատեց հրամանագիր, որը սահմանափակում է մինչև 30%-ով այն աշակերտների մասնաբաժինը, ովքեր բավարար չափով չեն տիրապետում իտալերենին (տարրական դպրոցի առաջին դասարաններում), ինչպես նաև արգելում է դեմքը ծածկող հագուստի կրումը դպրոցներում։
«Գործնական քայլեր, որոնք չեն պառակտում, այլ խթանում են իրական ինտեգրումը և կանխում մեկուսացված դասարանների ձևավորումը», – նիստից հետո սոցիալական ցանցերում գրել է վարչապետ Ջորջիա Մելոնին։ Նա հավելել է, որ կառավարությունը ձգտում է ունենալ այնպիսի դպրոցական համակարգ, որն «ապահովում է ինտեգրում՝ առանց հրաժարվելու կանոններից»։
Այս քայլին նախորդել են Մելոնիի և նախագահ Սերջիո Մատարելլայի միջև մի քանի օր տևած լարված հարաբերությունները։
Սահմանափակումը վերաբերում է արտերկրում ծնված կամ նախադպրոցական հաստատություններում երկու տարուց պակաս իտալերեն ուսուցում անցած ոչ քաղաքացի աշակերտներին (տարրական դպրոցներում), ինչպես նաև նրանց, ովքեր միջնակարգ դպրոցում երեք տարուց պակաս են ուսումնասիրել իտալերենը։
Նախարարության՝ 2022/2023 ուսումնական տարվա տվյալները ցույց են տալիս, որ դասարանների 7,6%-ում գերազանցվել է 30%-ի շեմը, սակայն այդ ցուցանիշը նվազում է մինչև 0,6%-ի, եթե հաշվի են առնվում միայն Իտալիայից դուրս ծնված աշակերտները։
Հրամանագիրը վերաբերում է նաև ծնողներին։ Դպրոցները պարտավոր կլինեն դիմել սոցիալական ծառայություններին, եթե ծնողների մոտ առկա լեզվական խոչընդոտները խոչընդոտում են երեխայի ինտեգրմանը, ինչից հետո սոցիալական ծառայությունները նրանց կպարտադրեն մասնակցել իտալերենի անվճար դասընթացների։
«Միջազգային հետազոտությունները հետևողականորեն ցույց են տալիս, որ երեխաների կրթության գործում ծնողների ներգրավվածությունը վճռորոշ նշանակություն ունի դպրոցում նրանց հաջողության համար», – կառավարության նիստից հետո հայտարարել է կրթության նախարար Ջուզեպպե Վալդիտարան՝ հղում կատարելով ՏՀԶԿ-ի (OECD) հետազ Մելոնին սահմանափակման մասին հայտարարեց կիրակի օրը, իսկ հաջորդ օրը Մատարելլան հիշեցրեց, որ Սահմանադրության համաձայն՝ դպրոցը «բաց է բոլորի համար» և չպետք է վերածվի գետտոյի։ Ավելի ուշ Մելոնին հղում կատարեց այն շրջաբերականներին, որոնք Մատարելլան ստորագրել էր 1990-ականներին՝ որպես կրթության նախարար. դրանցում խորհուրդ էր տրվում մեկ դասարանում ունենալ ոչ ավելի, քան չորս կամ հինգ օտարերկրացի աշակերտ։
«Դեմոկրատական կուսակցության» (S&D) առաջնորդ Էլլի Շլայնը նրան մեղադրեց «պետական մտածելակերպի» բացակայության մեջ, մինչդեռ «Կանաչների և ձախերի դաշինքի» (Alleanza Verdi e Sinistra) ներկայացուցիչ Անջելո Բոնելլին հայտարարեց, որ Մելոնին «սկսում է իր նախընտրական քարոզարշավը՝ երեխաների հաշվին»։
Այժմ հրամանագիրը կներկայացվի Մատարելլային։ Նախքան «Պաշտոնական տեղեկագրում» հրապարակվելն ու ուժի մեջ մտնելը՝ այն պետք է ստորագրվի նախագահի կողմից։ Դրանից հետո խորհրդարանը 60 օր ժամանակ կունենա՝ այն օրենքի վերածելու համար։
Բաց մի թողեք
Արտառոց դեպք՝ մի դպրոցում 17-ամյա աշակերտուհու պայուսակից հայտնաբերվել են ծխախոտներ ու սպիտակ փոշենման զանգված
Հայ զինծառայողներին Հնդկաստանում սովորեցրել են աշխատել «Akash» ՀՕՊ համակարգի հետ
Դպրոցի պատից հեռացրել է փառքի անկյունն ու Մեծ Հայքի քարտեզը. Լուսանկարներ