Դանիայի զինվորականները խոստովանում են 2025 թվականին անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժման վերաբերյալ զեկույցում առկա թերությունները

Հինգշաբթի հրապարակված՝ Սկրիդստրուպ (Skrydstrup) ավիաբազայում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ վերանայված զեկույցում զինվորականները խոստովանել են, որ իրենց նախնական վարկածը կարող էր սխալ լինել։
Դանիայի զինված ուժերը խոստովանել են, որ սխալներ են թույլ տվել 2025 թվականի աշնանը երկրի օդային տարածքով թռչող՝ անհայտ ծագման ենթադրյալ անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) վերաբերյալ իրենց սկզբնական զեկույցում։
Հոկտեմբերի սկզբին Կոպենհագենում կայանալիք ԵՄ գագաթնաժողովին ընդառաջ՝ քաղաքացիական և ռազմական օդանավակայանների ու ավիաբազաների վերևում նկատվել էին անօդաչու թռչող սարքեր, ինչը հանգեցրել էր անվտանգության ուժեղացված միջոցառումների, օդանավակայանների ժամանակավոր փակման և մասնավոր ԱԹՍ-ների թռիչքների արգելքի։
Ազդեցությանը ենթարկված վայրերի թվում էր Սկրիդստրուպի ավիաբազան, որտեղ ուկրաինացի օդաչուները վերապատրաստվում են F-16 կործանիչներով թռիչքներ կատարելու համար։
Իրադարձությունների պաշտոնական վարկածի նկատմամբ որոշակի թերահավատությունից հետո՝ այս տարվա հունիսին, կառավարությունը և զինվորականները հաստատեցին, որ անօդաչու թռչող սարքեր են թռչել երկրի տարածքով, թեև դրանց ծագումը մնում էր անհայտ։
Դանիայի զինվորականները նաև զեկույց հրապարակեցին միջադեպերի կառավարմանն ուղղված իրենց գործողությունների վերաբերյալ։
Սակայն միջադեպերից մեկի վերաբերյալ նրանց մանրամասն նկարագրությունը կասկածի տակ դրվեց այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցները հաղորդեցին ականատեսների վկայությունների մասին, որոնք հակասում էին զինվորականների վարկածին։
Դա դրդեց պաշտպանության նախարար Եպպե Բրուուսին (Jeppe Bruus) պահանջել իրավիճակի վերանայում։
Հինգշաբթի հրապարակված՝ միջադեպի վերաբերյալ վերանայված զեկույցում զինվորականները խոստովանել են, որ իրենց նախնական վարկածը կարող էր սխալ լինել։
Զինվորները կարող էին կրակ բացել օդ՝ քաղաքացիական օդանավի անցնելու պահին, նշել են նրանք՝ հաշվի առնելով ավիացիայի և ԱԹՍ-ների ոլորտի որոշ փորձագետների ենթադրությունները։
Այդ ժամանակվանից ի վեր Դանիան աշխատել է անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի և դրանց հայտնաբերման իր կարողությունների բարելավման ուղղությամբ։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան չի կարողանա միանալ ԵՄ-ին 2027-ի հունվարի 1-ին. ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար
Մոլդովայի ԱԳՆ-ն ԱԹՍ-ների կործանումից հետո կանչել է Ռուսաստանի դեսպանին
«Տիպիկ բրիտանական սկանդալ». Լուսանկար