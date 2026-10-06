06/10/2026

EU – Armenia

Շարունակում են վստահել Անգելա Մերկելին

infomitk@gmail.com 06/10/2026 1 min read

Յուրաքանչյուր երկրորդ գերմանացին կարծում է, որ նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը, ով այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 2005-21 թվականներին, ավելի լավ կկարողանար լուծել երկրի առաջ ծառացած խնդիրները, քան ներկայիս կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։

Այս մասին հայտնում է DPA-ն, վկայակոչելով իր պատվերով անցկացված հարցախույզի արդյունքները։ Համաձայն դրա, հարցվածների 48 տոկոսը կարծում է, որ խնդիրների կարգավորման համար Մերկելն ավելի արդյունավետ տարբերակներ կգտներ, քան հիմա դա անում է Մերցը։

29 տոկոսը կարծում է, որ Մերկելը ավելի պիտանի էր մարտահրավերները կարգավորելու համար, քան Մերցը։ Միայն ութ տոկոսն են եղել հակառակ կարծիքին։ Իսկ 15 տոկոսը դժվարացել է պատասխանել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Էստոնիան սկսում է էլիտար ստորաբաժանումներ տեղակայել Ռուսաստանի հետ սահմանին՝ նախապատրաստվելով «ակտիվ պաշտպանության»

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բելգիայի նախկին վարչապետ Վերհոֆշտադտը հետաքննության է ենթարկվում Եվրախորհրդարանի պրակտիկանտների հետ կապված գործով

05/10/2026 infomitk@gmail.com

Ինչ խնդիրներ են ունեցել Էմանուել Մակրոնն ու Ելիսեյան պալատի գլխավոր խոհարարը․ բացահայտում

05/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Սյունիքի զորամասերում ողբերգական դեպքերից հետո պաշտոնանկություններ են սպասվում

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծավի սնդիկով ջրի առեղծվածը խորանում է․ Քննչականը հանք է հայտնաբերել

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

35 մլն դրամ եկամուտ, կանխիկ միջոցներ. ինչ ունեցվածք ունի ՊՎԾ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը. Լուսանկար

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՊԵԿ-ը մտել է բենզինի շուկա․ խոշոր տուգանքներ են սպասվում

06/10/2026 infomitk@gmail.com