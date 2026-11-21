Էստոնիայի կառավարությունը որոշում է կայացրել փակել Ռուսաստանի հետ սահմանը: Վարչապետ Քրիստեն Միխալի խոսքով՝ դեկտեմբերի 1-ին՝ առավոտյան կփակվեն սահմանային բոլոր անցակետերը՝ երկուսը Նարվայում և երկուսը՝ Էստոնիայի հարավ-արևելքում։
Նա հավելել է՝ վեց ամիս անց կառավարությունը կգնահատի անվտանգային իրավիճակը և կորոշի՝ արդյոք անցակետերը պետք է փակ մնան։ Միխալը խոստացել է, որ իշխանությունները կդիտարկեն սահմանի փակման հետևանքով սոցիալական և տնտեսական հնարավոր հետևանքները մեղմելու միջոցառումներ։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Էստոնիայի որոշումը համեմատել է նոր «երկաթե վարագույրի» հետ։ Նրա խոսքով՝ սա հակառուսական քաղաքականության հերթական դրսևորում է և որևէ հիմք չունի:
Բաց մի թողեք
Իտալիան 805 միլիոն եվրոյի տուգանք է սահմանել Meta-ի նկատմամբ՝ օգտատերերի լուսանկարների գաղտնիության հետ կապված խախտումների համար
Շվեյցարիայի չեզոքությունը ևս մեկ փորձության է ենթարկվում զենքի արտահանման հանրաքվեում
Ֆրանսիացի միլիարդատեր որսորդը պայքարում է համաշխարհային մակարդակով Կալիֆոռնիայում հարկային պարտությունից հետո.