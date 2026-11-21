Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է հասկանա, որ Ղրիմի կամուրջը չի կառուցվի, և որ դրա դեմ հարձակումները օրինական են, քանի որ Ղրիմը օկուպացված է։
«Նրանք հարձակվել են մեր մի քանի օբյեկտների վրա, և, իհարկե, մենք ստիպված էինք պատասխանել։ Եվ, իհարկե, մենք պատասխանեցինք՝ հարվածելով Ղրիմի կամրջին», – հայտարարել է Զելենսկին։
Նա նշել է, որ Ուկրաինան ունի բոլոր իրավունքները հարձակվելու այս օբյեկտի վրա, քանի որ Ղրիմը ուկրաինական տարածք է, որը Ռուսաստանի կողմից օկուպացվել է 2014 թվականին։
Զելենսկիի խոսքով՝ թերակղզին օկուպացնելուց հետո Մոսկվան փոխել է իր սահմանադրությունը և ներքին օրենսդրությունը՝ փորձելով ապահովել Ուկրաինայի տարածքը իր համար։ Միևնույն ժամանակ, Զելենսկին ընդգծել է, որ Ռուսաստանի նման գործողությունները միջազգայնորեն չեն ճանաչվում։
«Աշխարհում ոչ ոք չի աջակցել դրան։ Ոչ ոք չի կարող ճանաչել այս հողերը որպես Ռուսաստանի տարածքի մաս։ Սրանք ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներ են», – եզրափակել է նա։
Ուկրաինայի նախագահը նաև հստակեցրել է, որ Ղրիմի կամրջի վրա հարձակումները կարող են շարունակվել, և որ Ռուսաստանը պետք է գիտակցի ուկրաինական թերակղզու վրա վերահսկողությունը պահպանելու անհնարինությունը։
«Պուտինը պետք է հասկանա, որ այս կամուրջը չի դիմանա», – ասաց Զելենսկին։
Բաց մի թողեք
Դանիան արտաքսում է ռուս դիվանագետին՝ ուկրաինացի ռեփերին սպանելու փորձի պատճառով
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր տնտեսագետ Ջոզեֆ Ստիգլիցը Եվրոպայում երիտասարդների բողոքի ցույցերը համարում է «օրինական»
ԵԺԿ-ն կկասեցնի Վուչիչի SNS կուսակցության անդամակցությունը. Սերբիան խորհրդարանի նախագահ է ընտրում գիտնականի