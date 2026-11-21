Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը մտադիր է Միացյալ Թագավորությունը վերադարձնել Եվրոպական միություն. հայտնել է վարչապետի մերձավոր շրջապատից մի բարձրաստիճան աղբյուրը։
Էնդի Բըրնհեմը վճռական է տրամադրված։ Ըստ վարչապետի մերձավոր շրջապատի մի ներկայացուցչի՝ նա «խորապես» համոզված է, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է կրկին անդամակցի ԵՄ-ին։
«Նա ցանկանում է վերադառնալ։ Սա է ճշմարտությունը… Նա դա շատ խորապես է զգում և հավատում է, որ հասարակական կարծիքն իր կողմն է։ Այն մտքերը, թե դրա հետևում ուրիշ մեկն է կանգնած, կամ թե սա պարզապես հնարամիտ քայլ է՝ ինչ-որ մարտավարություն, սխալ են։ Նա պարզապես անկեղծորեն հավատում է դրան», — ասել է աղբյուրը «The Times»-ին։
Միացյալ Թագավորությունը և Եվրոպական միությունն ավելի վաղ ձեռք էին բերել Brexit-ից հետո գործող նոր համաձայնագիր, որը ներառում է պարենային ապրանքների ազատ առևտրի, մինչև 100 000 երիտասարդների համար տեղաշարժի ազատության, ինչպես նաև ջերմոցային գազերի արտանետումների առևտրի՝ կողմերի համակարգերի ինտեգրման դրույթներ։
2016 թվականի հունիսին անցկացված հանրաքվեի արդյունքում բրիտանացի ընտրողների 52%-ը կողմ էր քվեարկել Եվրոպական միությունից դուրս գալուն. երկիրը պաշտոնապես դուրս էր եկել միությունից 2020 թվականի հունվարի 31-ին՝ 47 տարվա անդամակցությունից հետո։
Brexit-ից հետո անցումային շրջանը, որի ընթացքում ԵՄ բոլոր կանոններն ու օրենքները շարունակել էին գործել Մեծ Բրիտանիայում, իսկ քաղաքացիները օգտվել էին ճամփորդության պարզեցված ընթացակարգերից, ավարտվել էր նույն տարվա դեկտեմբերի 31-ին։ 2021 թվականի հունվարի 1-ին ուժի մեջ մտավ կողմերի միջև կնքված Առևտրի և համագործակցության մասին համաձայնագիրը։
Բաց մի թողեք
Եվրոպացի առաջնորդները մերժում են Ուկրաինայի հարցով «Յալթա 2.0»-ի գաղափարը՝ Թրամփի, Պուտինի և Սիի հանդիպումից հետո
Ինչպես հետևել Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ գագաթնաժողովին՝ որպես փորձագետ
ԵՄ-ն շվեդ դիվանագետ Լարս Դանիելսոնին կնշանակի պատժամիջոցների դեսպան. Լուսանկար