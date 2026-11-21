Փարիզի նոր շուկայական գործառնությունների պորտֆելը Եվրոպական կենտրոնական բանկում կարող է վճռորոշ դառնալ Ֆրանսիայի պարտքային ճգնաժամի պայմաններում։
ՖՐԱՆԿՖՈՒՐՏ — Ֆրանսիան և Գերմանիան ուրբաթ օրը ներկայացրել են իրենց թեկնածուներին Եվրոպական կենտրոնական բանկի գործադիր խորհրդում երկու թափուր տեղերը լրացնելու համար՝ լրացնելով քաղաքական փաթեթը, որը կորոշի հաստատության ղեկավարությունը առաջիկա տարիների համար։
Բեռլինը ներկայացրել է Փրինսթոնի համալսարանի պրոֆեսոր Մարկուս Բրուններմայերին որպես ԵԿԲ-ի հաջորդ գլխավոր տնտեսագետ, այն բանից հետո, երբ իռլանդացի գործող Ֆիլիպ Լեյնը մայիսի 31-ին ավարտի իր ութամյա ժամկետը։
Փարիզը առաջադրել է Լորենս Բունին՝ Եվրոպայի նախկին նախարարին և նախագահ Էմանուել Մակրոնի քաղաքական դաշնակցին, ով այժմ Santander-ի կորպորատիվ և ներդրումային բանկային գործունեության ղեկավարն է, ԵԿԲ-ի շուկայական պորտֆելը ստանձնելու համար։ Այդ պաշտոնը հասանելի կդառնա հունվարի 4-ին, երբ Իզաբել Շնաբելը կհեռանա ԵԿԲ-ից՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամում աշխատանքի անցնելու համար։
Նոր կառուցվածքը ճանապարհ է հարթում Իսպանիայի նախկին կենտրոնական բանկի կառավարիչ Պաբլո Հերնանդես դե Կոսի համար՝ դառնալու ԵԿԲ նախագահ, երբ Քրիստին Լագարդը հրաժարական տա փետրվարի 7-ին։
Նիդեռլանդները հույս ուներ ապահովել բարձրագույն պաշտոնը։ Սակայն վերլուծաբանները նշում են, որ հոլանդացի և գերմանական դրամավարկային «բազեների» առկայությունը ԵԿԲ-ի երկու ամենաազդեցիկ պաշտոններում անընդունելի կլիներ մեղմ հարավի համար։
Եթե հաստատվի, Բունը կզբաղեցնի կարևորագույն պաշտոն Բանկում, եթե Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական պարտքային շուկաների լարվածությունը շարունակի վատթարանալ՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նոր կանխատեսումներում հստակ ռիսկ, որոնք ցույց են տալիս, որ եվրոգոտու շատ անդամների բյուջետային դեֆիցիտը հաջորդ տարի կմեծանա։
Հոկտեմբերին ԵԿԲ-ի նախկին գլխավոր տնտեսագետ Պիտեր Պրետն ասել է, որ շուկաների դերն առավել կարևոր է, երբ շուկայական լարվածությունը մեծացնում է ԵԿԲ-ի վրա ճնշումը՝ միջամտելու պարտատոմսերի շուկաներին։
«Կարծում եմ՝ սա կլինի շատ ուժեղ խորհուրդ, որը կհամատեղի խորը տնտեսական փորձը, քաղաքականության մշակման լայն փորձը և ուժեղ միջազգային ցանցերը», – ասել է EFG-ի գլխավոր տնտեսագետ Ստեֆան Գերլախը։ «Սրանք բոլորը կարևոր որակներ են, հատկապես այն ժամանակ, երբ ԵԿԲ-ն բախվում է զգալի տնտեսական և քաղաքական անորոշության»։
Քիչ քաղաքական գործիչներ
Տնտեսական փորձագիտությամբ լի խորհուրդը կնշանակի նախորդ կազմից անջատում, երբ նախկին քաղաքական գործիչներ Լագարդը և Լուիս դե Գինդոսը զբաղեցնում էին և՛ նախագահի, և՛ փոխնախագահի պաշտոնները։
Դե Կոսը և փոխնախագահ Բորիս Վույչիչը փորձառու կենտրոնական բանկիրներ են, ինչպես նաև Պիերո Չիպոլոնեն, որը ղեկավարում է վճարումների բաժինը։ Քաղաքական գործիչ դառնալուց առաջ Բունը եղել է Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության գլխավոր տնտեսագետ։
Մինչդեռ վերադասավորումը վեց հոգուց բաղկացած խորհուրդը կդարձնի ավելի ապաքաղաքական, ING-ի մակրոտնտեսության ղեկավար Կարստեն Բժեսկիի խոսքով՝ ԵԿԲ-ի երաժշտական աթոռների խաղը բոլորովին այլ է եղել։
«Դա ֆրանսիական դիվանագիտության և ռազմավարական կադրային քաղաքականության ևս մեկ գլուխգործոցի տպավորություն է թողնում», – ասաց նա։ «Շուկաների գործողությունը ընտրելու քայլով Ֆրանսիան տպավորություն թողեց, որ գլխավոր տնտեսագետի ավելի կարևոր աշխատանքը փոխանցել է Գերմանիային»։
«Այնուամենայնիվ, Իսպանիայի նախագահի և Ֆրանսիայի կողմից շուկաների գործողությունը վարելու պայմաններում, ավելի մեղմ ԵԿԲ-ի ռիսկը ակնհայտորեն մեծացել է», – ասաց Բժեսկին։
Բաց մի թողեք
Տուսկ. Ռուսական թևավոր հրթիռի ներխուժումը Լեհաստան, կարծես, «կանխամտածված» է
Թրամփի եռակողմ հանդիպումը դժգոհություն է առաջացրել հանրապետականների և Ուկրաինայի դաշնակիցների շրջանում
Իսպանիայի ընտրական բանավեճի 5 հիմնական կետերը