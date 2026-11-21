Գաբրիել Զուկմանը Փարիզում համախմբում է քաղաքական գործիչներին իր արշավի շուրջ՝ գերհարուստներին հարկելու համար: Բայց կարո՞ղ է նա հաղթահարել իր ճանապարհին կանգնած միլիարդատերերին և քաղաքական առաջնորդներին:
ՓԱՐԻԶ — Գաբրիել Զուկմանը ցանկանում է ուշադրություն հրավիրել աշխարհի միլիարդատերերի վրա:
40-ամյա ֆրանսիացի տնտեսագետը, որը ավելի քան մեկ տասնամյակ է ծախսել գերհարուստներին հարկելու եղանակներ մշակելու վրա, շաբաթ օրը Փարիզում անցկացնում է «միջազգային օլիգարխիայի» դեմ գագաթնաժողով: Դա տեղի է ունենում Կալիֆոռնիայի ընտրողները մերժելուց երեք շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ նա աջակցել էր միլիարդատերերի հարկմանը, այն արշավում, որտեղ Google-ի համահիմնադիր Սերգեյ Բրինը և այլ հակառակորդներ ավելի քան 300 միլիոն դոլար էին ծախսել նախաձեռնությունը խափանելու համար:
«Ամենուրեք մենք տեսնում ենք միլիարդատերերին հարկելու շատ, շատ ուժեղ ժողովրդական աջակցություն», – այս շաբաթ ասել է Զուկմանը, պնդելով, որ Կալիֆոռնիայում իր պարտությունը միայն աննշան հետընթաց էր: «Դա ճիշտ է նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում»:
Զուկմանը նոր հույս է տեսնում ԱՄՆ միջանկյալ ընտրությունների արդյունքներում, որոնցում հաղթանակ տարան մի շարք դեմոկրատներ, որոնք պայքարում էին գերհարուստներից հարկեր գանձելու համար։
«Հիմա մեր կուսակցությունը պետք է ընտրություն կատարի. մենք կանգնելու ենք աշխատավոր դասի, թե՞ տեխնոլոգիական տերերի կողքին», – ասաց ներկայացուցիչ Ռո Խաննան (դեմոկրատ, Կալիֆոռնիա), որը ժամանում է Փարիզի հավաքին։ «Նույն անհավասարությունը խթանում է զայրույթն ու անվստահությունը ոչ միայն Ամերիկայում, այլև Ֆրանսիայում և ամբողջ աշխարհում», – ասաց նա։
Խաննան և Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Պրամիլա Ջայապալը (դեմոկրատ՝ Վաշինգտոն նահանգից) ելույթ են ունենալու «Թեատր դը լա Կոնկորդ»-ում (Théâtre de la Concorde)՝ Շանզ-Էլիզեի մոտակայքում գտնվող քաղաքային սեփականություն հանդիսացող մի վայրում, որը տվյալ միջոցառման համար տրամադրել է Փարիզի սոցիալիստ քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը։
Սպասվում է նաև Իտալիայից, Բրազիլիայից, Իսպանիայից և Միացյալ Թագավորությունից ձախակողմյան առաջնորդների մասնակցությունը։ Ուրբաթ օրը հրապարակված «Փարիզյան մանիֆեստը» կոչ է անում սահմանել նվազագույն հարկ խոշորագույն կարողությունների համար, ապահովել անկախ լրատվամիջոցների պաշտպանությունը և կանոնակարգել արհեստական բանականության ոլորտը։
Հարցն այն է, թե արդյոք թատրոնի շենքից դուրս որևէ մեկը կընդունի Զուկմանի գաղափարները։ Նրա հիմնական առաջարկը՝ խոշորագույն կարողությունների նկատմամբ տարեկան առնվազն 2% հարկի սահմանումը, անցյալ տարի մերժվել էր Ֆրանսիայի Սենատի կողմից։
«Սա մեր ժողովրդավարությունը փրկելու իրական ծրագիր է», — ասել է ֆրանսիացի նախկին քննիչ դատավոր Եվա Ժոլին, ով 1990-ականներին բանտարկել էր Elf նավթային հսկայի ղեկավարին, իսկ ավելի ուշ՝ որպես «Կանաչների» ներկայացուցիչ, եղել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր։ Զուկմանը «փայլուն կերպով է առաջ տանում այս գաղափարը», — նշել է նա։
Պայքարը շարունակվում է
Ըստ Զուկմանի՝ գերհարուստների հարկման շուրջ գլոբալ բանակցությունները G20-ում (Քսանյակի խմբում) այս տարի փակուղի են մտել՝ ԱՄՆ-ի նախագահության պայմաններում։ Նա կանխատեսում է, որ այս փակուղային իրավիճակը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն է։ Այնուամենայնիվ, նա հույս ունի վերակենդանացնել քննարկումը հաջորդ տարի, երբ G20-ում նախագահությունը ստանձնի Մեծ Բրիտանիան։
Մինչդեռ Բրյուսելում հարկային օրենսդրության ընդունումը, որպես կանոն, պահանջում է ԵՄ անդամ բոլոր 27 կառավարությունների միաձայն համաձայնությունը, ինչը դժվարացնում է ամբողջ միության մակարդակով լուծում գտնելը։
Փոխանակ սպասելու միջազգային համաձայնագրի՝ Զուկմանն ակնկալում է, որ առանձին կառավարություններ նախաձեռնողի դեր կստանձնեն․ ճիշտ այնպես, ինչպես 1950-ականներին Ֆրանսիան վարվեց ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) պարագայում, կամ ինչպես վերջերս ԵՄ մի շարք երկրներ վարվեցին թվային ծառայությունների հարկման հարցում։
Նիդերլանդներում, Բելգիայում և Իսպանիայում մշակվում են օրինագծեր՝ ուղղված հարուստների հարկմանը, իսկ բրիտանական կառավարությունը նույնպես սկսել է դիտարկել այդ գաղափարը, նշել է նա։
Ջոլին ավելի զգուշավոր է Բրյուսելի դերակատարումը թերագնահատելու հարցում՝ ԵՄ-ն անվանելով «հնարավորությունների դաշտ»։ Նա պնդում է, որ բազմազգ ընկերությունների համար սահմանված ցածր հարկերը խաթարում են տեղական ընկերությունների հետ մրցակցությունը՝ հավելելով, որ խնդրի լուծումը Եվրոպական հանձնաժողովի և Եվրախորհրդարանի պատասխանատվությունն է։
Կորպորատիվ հարկման ոլորտում նույնպես տեղաշարժեր են նկատվում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան դիտարկում է ԱՄՆ տեխնոլոգիական հսկաների հարկման հարցը՝ ԵՄ-ի հաջորդ յոթնամյա բյուջեն ֆինանսավորելու նպատակով։ Այս քննարկումներն ակտիվացել են այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ միջանկյալ ընտրություններում Թրամփի անհաջող արդյունքները թուլացրին Վաշինգտոնի կողմից հնարավոր պատասխան քայլերի վերաբերյալ մտավախությունները։
«Եվրոպան չի կարող իրեն թույլ տալ հարկային քաղաքականությունը հարմարեցնել Ամերիկայի տրամադրության փոփոխություններին», — ասել է Մեծ Բրիտանիայում գործող «Fair Tax Foundation»-ի (Արդար հարկման հիմնադրամ) գործադիր տնօրեն Փոլ Մոնագանը, որը զբաղվում է կորպորատիվ հարկման պրակտիկայի բարելավմանն ուղղված քարոզչությամբ։
ՄԱԿ-ի շրջանակներում բանակցող կողմերը նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 10-ը Նայրոբիում կհանդիպեն՝ քննարկելու գլոբալ հարկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների հաջորդ փուլը, որի վերջնական տեքստը նախատեսվում է պատրաստել մինչև 2027 թվականը։
Ձախերից անդին
Կալիֆոռնիայում, ըստ Զուկմանի, միլիարդատերերը ընտրողներին ողողել են «ապատեղեկատվությամբ»՝ պնդելով, թե առաջարկվող հարկը կհանգեցնի առողջապահական համակարգի սնանկացմանը, մինչդեռ հավաքագրված միջոցների 90%-ը պետք է ուղղվեր հենց առողջապահության ոլորտին։
Սակայն գումարը պատմության միայն մի մասն էր։ Արհմիությունների շրջանում տարաձայնություններ առաջացան այս նախաձեռնության վերաբերյալ, իսկ նահանգապետ Գևին Նյուսոմը հանդես եկավ դրա դեմ։ Նրա աշխատակազմի ղեկավար Նաթան Բարանկինը նշեց, որ միայն մեկ նահանգի մակարդակով կիրառվող հարստության հարկը «տնտեսական խթաններ է ստեղծում, որպեսզի կապիտալն ու աշխատատեղերը դուրս գան նահանգից»։
Զուկմանը հերքում է այն պնդումը, թե շաբաթ օրը կայացած հավաքը ձախակողմյան ուժերի ցույց է։ Նա հայտնեց, որ հրավիրել էր ԵՄ մրցակցության հարցերով նախկին հանձնակատար Մարգրետե Վեստագերին և Իտալիայի նախկին վարչապետ Մարիո Դրագիին, սակայն երկուսն էլ մերժել են հրավերը։ Վեստագերի ներկայացուցիչը հրաժարվեց մեկնաբանություններ տալ։
Մինչդեռ Ֆրանսիայում, գալիք գարնանը կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, միայն ծայրահեղ ձախ «Անհնազանդ Ֆրանսիա» (France Unbowed) կուսակցությունն ու «Կանաչները» լիովին պաշտպանեցին Զուկմանի առաջարկած՝ հարստության վրա դրվող 2%-անոց տարեկան հարկը։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ռաֆայել Գլյուկսմանը, ով առաջադրվել է սոցիալիստներից բաղկացած ձախակողմյան կոալիցիայի կողմից, փոխարենն առաջարկել է բարձրացնել 1,8 միլիոն եվրոն գերազանցող ժառանգությունների հարկային դրույքաչափը, ինչպես նաև սահմանել 5%-անոց միանվագ գանձում 100 միլիոն եվրոն գերազանցող կարողությունների համար։
Ֆրանսուա Ժիրոլֆը՝ Sciences Po-ի OFCE-ի (Տնտեսական իրավիճակների վերլուծության կենտրոն) տնտեսագետը, քննադատության է ենթարկել Զուկմանի փաստարկները։ Անցյալ ամիս թարմացված իր աշխատանքում նա պնդում է, որ Զուկմանը չափազանցրել է միլիարդատերերի՝ անբավարար հարկված լինելու աստիճանը, իսկ առաջարկված լուծումը կարող է ավելի շատ վնասել, քան օգուտ բերել։
Ժիրոլֆը ընդունում է, որ գերհարուստները կարող են օգտագործել հոլդինգային ընկերություններ՝ եկամուտները հարկումից թաքցնելու համար, սակայն պնդում է, որ պետք է փակել այդ օրենսդրական բացը, այլ ոչ թե հարստության վրա տարեկան հարկ սահմանել։ Նա նաև կասկածի տակ է դրել այն գնահատականները, թե այդ հարկը Ֆրանսիայում տարեկան 20 միլիարդ եվրո կապահովի՝ նշելով, որ իրական մուտքերը, հ «Կարծո՞ւմ եք՝ նորմալ է, որ միլիարդատերերը կարող են զրոյական անձնական հարկ վճարել, — ասաց նա։ — Հենց ներկայիս իրավիճակն է ծայրահեղ»։
Բաց մի թողեք
Իտալիան 805 միլիոն եվրոյի տուգանք է սահմանել Meta-ի նկատմամբ՝ օգտատերերի լուսանկարների գաղտնիության հետ կապված խախտումների համար
Շվեյցարիայի չեզոքությունը ևս մեկ փորձության է ենթարկվում զենքի արտահանման հանրաքվեում
Դեկտեմբերի 1-ից Էստոնիան կփակի Ռուսաստանի հետ սահմանը