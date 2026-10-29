Արդյոք ֆոն դեր Լայենի առաջարկած՝ Կանադայի համար նախատեսված «ասոցացված անդամակցության» գաղափարն արդեն տապալվե՞լ է

Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանում են «OceanEye» միջազգային դաշինքին նվիրված բարձր մակարդակի միջոցառմանը, որի նպատակն է ֆինանսական միջոցներ ներգրավել։
Գերմանիայի առարկությունների պատճառով ԵՄ-Կանադա գագաթնաժողովի փաստաթղթից հանվել է «ասոցացված անդամակցություն» եզրույթը, ինչը լուրջ հարված է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի համար։ Այնուամենայնիվ, կողմերը շարունակում են ձգտել խորացնել իրենց գործընկերությունը։
Ընդամենը շաբաթներ անց այն բանից հետո, երբ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ներկայացրեց երրորդ երկրների (սկսելով Կանադայից) հետ հարաբերությունների զարգացման նոր, համարձակ ծրագիր, «ասոցացված անդամակցության» գաղափարը լուռ մոռացության մատնվեց։ Արդյոք նրա հավակնոտ տեսլականն արդեն իսկ ձախողվե՞լ է։
Չորեքշաբթի օրը, Գերմանիայի գլխավորությամբ մի շարք անդամ երկրների առարկություններից հետո, ԵՄ-Կանադա գագաթնաժողովի համար նախատեսված համատեղ հայտարարության տեքստից հանվեցին «ասոցացված անդամակցությանը» վերաբերող բոլոր հիշատակումները։
Փոխարենը, անդամ երկրների կողմից համաձայնեցված տեքստում խոսվում է ԵՄ-ի և Կանադայի միջև «ավելի ու ավելի սերտ կապերի» զարգացման մասին՝ առանց լիարժեք անդամակցության ձևաչափի։
«Ավելի լավ կլիներ, եթե անդամ երկրները միասնական լինեին սկզբնական ձևակերպման շուրջ, սակայն մենք ունենք համաձայնեցված ամուր հիմք և այժմ մշակում ենք մանրամասները։ Բայց ամենակարևորն այն է, որ մենք ունենք ընդհանուր մոտեցում այն նպատակի վերաբերյալ, որին ձգտում ենք հասնել», — հինգշաբթի օրը հայտարարեց Հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակ Պաուլա Պինյոն։
Թեև սա կարող է թվալ ընդամենը բառային տարբերություն, իրականում այն քաղաքական առումով անհարմար իրավիճակ է ստեղծում ֆոն դեր Լայենի համար, ով սեպտեմբերին մեծ ոգևորությամբ էր ներկայացրել Կանադային՝ որպես ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամ դառնալու հնարավոր թեկնածուի։
Մ Նրա սեփական երկիրը՝ Գերմանիան, գլխավորեց այդ տերմինը հանելու նախաձեռնությունը՝ պնդելով, որ նոր գործընկերության բովանդակությունը պետք է սահմանվի նախքան դրան հնարավոր իրավական հետևանքներ ունեցող պիտակ կպցնելը, այլ ոչ թե հակառակը։
Այստեղ մի հեգնանք կա։ «Ասոցացված անդամակցության» գաղափարն անցյալ տարվա մայիսին առաջարկել էր գերմանացի քաղաքական գործիչ Ֆրիդրիխ Մերցը՝ որպես Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու միջոց, մինչ վերջինս աշխատում էր ԵՄ-ին լիիրավ անդամակցելու ուղղությամբ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մերժեց այդ առաջարկը, որը, ի դեպ, ԵՄ երկրների միջև պատշաճ կերպով այդպես էլ չքննարկվեց։ Բեռլինը, իհարկե, հերքում է, որ սա է Կանադայի «ասոցացված անդամակցությանը» կտրականապես դեմ լինելու իրական պատճառը։
«ԵՄ-ի հնարավորությունները տեխնիկական բնույթ են կրում՝ ենթադրելով մոտեցում ըստ առանձին ոլորտների։ «Ասոցացված անդամակցությունը» դրա համար մի ամբողջական փաթեթ էր առաջարկում՝ պիտակավորելով այդ գործընկերությունը», — Euronews-ին հայտնեց ԵՄ դիվանագետներից մեկը՝ խնդրելով չհրապարակել իր անունը։
Թերևս ավելի խոսուն է այն փաստը, որ կանադացի քաղաքական գործիչ Մարկ Քարնին երբեք լիովին չընդունեց ֆոն դեր Լայենի գաղափարը՝ նախապատվությունը տալով «Ապագայի դաշինք» (Alliance for the Future) հայեցակարգին։
«Նախագահն օգտագործեց երկու տերմիններն էլ։ Թե որն է ճշգրիտ անվանումը, դա Եվրոպայի որոշելիք հարցն է», — ասաց Քարնին ֆոն դեր Լայենի ելույթից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում՝ պատասխանելով հարցին, թե արդյոք նա ընդունելի է համարում «ասոցացված անդամակցություն» ձևակերպումը։
Կրկին, բառային ձևակերպումների հետևում թաքնված են աշխարհայացքային տարբերություններ։ Քարնիի համար «Ապագայի դաշինքը» բաց հայեցակարգ է. խոսքը միջին հզորություն ունեցող պետությունների խմբի մասին է, որի գաղափարը նա առաջ էր քաշել հունվարին Դավոսում ունեցած իր նշանակալի ելույթում՝ որպես գլոբալ կայունությունն ու կանոնների վրա հիմնված կարգը պահպանելու նոր շրջանակ։
ԵՄ-ն, մինչդեռ, իրեն չի դիտարկում որպես «միջին հզորություն ունեցող պետություն» (ինչի մասին Բրյուսելի պաշտոնյաները սիրում են հիշեցնել բոլորին)։ «Ասոցացված անդ «Այսօրվա աշխարհում, որն ամենահեշտերից չէ, սա ճիշտ արձագանքն է. ունենալ համարձակություն՝ մտածելու սովորական շրջանակներից դուրս, համարձակություն՝ անելու ինչ-որ նոր բան, և համարձակություն՝ ձևակերպելու տեսլական», — ասաց ԵՄ պաշտոնյան՝ նույնպես խնդրելով չհրապարակել իր անունը։
Հնարավոր է՝ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը չափից ավելի մեծ խոստումներ է տվել՝ խոստանալով գործընկերություն, որն ի վիճակի չէր ապահովել, քանի որ նա չափազանց առաջ էր անցել անդամ պետությունների դիրքորոշումից։ Այնուամենայնիվ, դժվար է ժխտել, որ վերջին ամիսներին ԵՄ-ի և Կանադայի միջև կապերն ավելի ամուր են, քան երբևէ։
Սկսած կարևորագույն հումքային ռեսուրսների համատեղ արդյունահանումից և պաշարների համատեղ կուտակումից՝ մինչև ռազմավարական ոլորտներում շուկաների փոխադարձ հասանելիություն։
Կարևորագույն հումքի համատեղ շահագործումից և ընդհանուր պաշարների կուտակումից մինչև ռազմավարական ոլորտներում, ինչպիսիք են արհեստական բանականությունը և ամպային տեխնոլոգիաները, փոխադարձ շուկայական մուտքը՝ ԵՄ պաշտպանական ծրագրերում համակարգված ինտեգրման և հիմնական քաղաքականության ոլորտների վերաբերյալ վաղ խորհրդակցությունների միջոցով, հարաբերությունները գտնվում են լարվածության մեջ։
Եվրոպական խորհրդարանի միջազգային առևտրի հանձնաժողովի նախագահ, գերմանացի պատգամավոր Բերնդ Լանգեն ասել է, որ տերմինաբանության շուրջ անհամաձայնությունը չպետք է ստվերի ԵՄ-ի և Կանադայի միջև աճող կապերը։
«Գործընկերության անվան շուրջ բանավեճի մեջ ընկղմվելը միայն շեղում է իրականում կարևորից։ Այնպես որ, անվանեք այն այնպես, ինչպես ուզում եք, բայց կարևորը կոնկրետ գործողություններն են, այլ ոչ թե խոսքերը։ Իմպուլսը կա», – գրել է նա X-ում։
Բաց մի թողեք
Մարկ Քարնին այն «հերոսը» չէ, որի մասին կարծում են եվրոպացիները
Լեհաստանը Ուկրաինային կփոխանցի ՄիԳ-29 կործանիչներ և այլ զինատեսակներ
Իսպանիայի ծայրահեղ աջերը՝ որպես «նոր փանկ»