01/11/2026

EU – Armenia

Նախկին վարչապետի դեմ քրեական հետապնդում կհարուցվի

infomitk@gmail.com 01/11/2026 1 min read

Հունգարական Հետաքննությունների ազգային բյուրոն հաստատել է, որ ստացել է տեղեկություններ՝ այդ երկրի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կողմից կատարված ենթադրյալ հանցագործությունների մասին։

Պատճառը՝ Օրբանի հայտարարությունն է, թե ինքը պատրաստ է տրամադրելու «ճիշտ գործիքներ»՝ դիմադրության համար։ Այս մասին հայտնում է ATV Magyarország-ը։ Հայտարարությունը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել հունգարական հասարակական-քաղաքական շրջանակներում։

Օրբանը նաեւ ասել էր, որ անհրաժեշտ է առաջ գնալ «ազգային դիմադրության» կոնցեպտով եւ իր քաղաքական շրջապատը արդեն պատրաստ է դրան։ Օրբանի տվյալ հայտարարությունից հետո՝ գործող վարչապետ Պետեր Մադյարը իր նախորդին մեղադրել էր ռազմական ապստամբություն բարձրացնելու եւ սահմանադրական կարգը տապալելու կոչեր անելու մեջ։

Իրավապահները սակայն չեն շտապում եւ դեռ չեն հայտարարել, թե Օրբանի հայտարարությունները որակավորել են արդյոք քրեական համապատասխան հոդվածի շրջանակում տեղավորվող, թե ոչ։ Օրերս էլ հայտնի էր դարձել, որ Օրբանները հեռանում են Հունգարիայից եւ վաճառում են Հունգարիայում ունեցած իրենց ողջ ունեցվածքը։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Տուսկը հարձակում է սկսել Սահմանադրական դատարանի վրա»․ Գորալա

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկիի գրասենյակը խոստովանել է Ուկրաինայի կախվածությունը ԱՄՆ հետախուզությունից

01/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պառակտված Բուլղարիան քվեարկում է նախագահական ընտրությունների լարված երկրորդ փուլում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ երրորդ շաբաթն անընդմեջ երթեր են անցկացնում Ֆրանսիայում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ստացվեց, որ Մերցի՝ Ասիա կատարած հնգօրյա այցը հիմնականում Եվրոպայի մասին էր

01/11/2026 infomitk@gmail.com