«Տուսկը հարձակում է սկսել Սահմանադրական դատարանի վրա»․ Գորալա

Լեհաստանի Սեյմի փոխխոսնակ Մարցին Գորալան քննադատել է վարչապետ Դոնալդ Տուսկին Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի համար։
«Նա հարձակում է սկսել Սահմանադրական դատարանի վրա»,- հայտարարել է նա՝ X-ում։
Քաղաքական գործիչը տեղի ունեցողն անվանել է հարձակում երկրի ապագայի վրա։
Լեհաստանի Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամը և բողոքի ցույցերը սկսվել են հոկտեմբերի կեսերից, երբ Սեյմը Մաչեյ Բերեկին ընտրել է դատավորի պաշտոնում։ Սակայն երկրի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին, որը ընդդիմություն է՝ կառավարությանը և խորհրդարանին, հրաժարվել է ընդունել նրա երդմնակալությունը։
Իրավիճակը սրվել է ուրբաթ երեկոյան, երբ ցուցարարները շրջափակել են դատարանի շենքը։
Բաց մի թողեք
«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո
Զելենսկիի գրասենյակը խոստովանել է Ուկրաինայի կախվածությունը ԱՄՆ հետախուզությունից
Նախկին վարչապետի դեմ քրեական հետապնդում կհարուցվի