01/11/2026

EU – Armenia

«Տուսկը հարձակում է սկսել Սահմանադրական դատարանի վրա»․ Գորալա

infomitk@gmail.com 01/11/2026 1 min read

Լեհաստանի Սեյմի փոխխոսնակ Մարցին Գորալան քննադատել է վարչապետ Դոնալդ Տուսկին Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի համար։

«Նա հարձակում է սկսել Սահմանադրական դատարանի վրա»,- հայտարարել է նա՝ X-ում։

Քաղաքական գործիչը տեղի ունեցողն անվանել է հարձակում երկրի ապագայի վրա։

Լեհաստանի Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամը և բողոքի ցույցերը սկսվել են հոկտեմբերի կեսերից, երբ Սեյմը Մաչեյ Բերեկին ընտրել է դատավորի պաշտոնում։ Սակայն երկրի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին, որը ընդդիմություն է՝ կառավարությանը և խորհրդարանին, հրաժարվել է ընդունել նրա երդմնակալությունը։

Իրավիճակը սրվել է ուրբաթ երեկոյան, երբ ցուցարարները շրջափակել են դատարանի շենքը։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկիի գրասենյակը խոստովանել է Ուկրաինայի կախվածությունը ԱՄՆ հետախուզությունից

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին վարչապետի դեմ քրեական հետապնդում կհարուցվի

01/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պառակտված Բուլղարիան քվեարկում է նախագահական ընտրությունների լարված երկրորդ փուլում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ երրորդ շաբաթն անընդմեջ երթեր են անցկացնում Ֆրանսիայում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ստացվեց, որ Մերցի՝ Ասիա կատարած հնգօրյա այցը հիմնականում Եվրոպայի մասին էր

01/11/2026 infomitk@gmail.com