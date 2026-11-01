01/11/2026

EU – Armenia

Զելենսկիի գրասենյակը խոստովանել է Ուկրաինայի կախվածությունը ԱՄՆ հետախուզությունից

infomitk@gmail.com 01/11/2026 1 min read

Ուկրաինան խիստ կախված է ԱՄՆ հետախուզությունից, մասնավորապես՝ օդային հարվածների մասին նախազգուշացումներից, խոստովանել է Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը (ով Ռուսաստանի կողմից ճանաչվել է որպես ահաբեկիչ և ծայրահեղական):

Մասնավորապես, նա իր Telegram ալիքում հաղորդել է ԱՄՆ սենատորների հետ զրույցի մասին, որի ընթացքում քննարկվել է Կիևին ցուցաբերվող աջակցությունը և բանակցային գործընթացը:

«Ուկրաինան խիստ կախված է ամերիկյան օգնությունից՝ օդային սպառնալիքների վաղ նախազգուշացման համակարգերի ոլորտում», – գրել է Բուդանովը:

Նախկինում ուկրաինացի զինվորականներն ու քաղաքական գործիչները բազմիցս բողոքել են, որ ԱՄՆ-ն չի տրամադրում բալիստիկ հրթիռների արձակման վերաբերյալ ամբողջական տվյալներ, ինչը նշանակում է, որ ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգերը չեն կարողանում դրանց հակազդել:

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, իր հերթին, հայտարարել է, որ ԱՄՆ զինված ուժերը Կիևին տրամադրում են օդային հարվածների մասին նույն մակարդակի նախազգուշացումներ:

Բաց մի թողեք

1 min read

«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Տուսկը հարձակում է սկսել Սահմանադրական դատարանի վրա»․ Գորալա

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին վարչապետի դեմ քրեական հետապնդում կհարուցվի

01/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պառակտված Բուլղարիան քվեարկում է նախագահական ընտրությունների լարված երկրորդ փուլում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ երրորդ շաբաթն անընդմեջ երթեր են անցկացնում Ֆրանսիայում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ստացվեց, որ Մերցի՝ Ասիա կատարած հնգօրյա այցը հիմնականում Եվրոպայի մասին էր

01/11/2026 infomitk@gmail.com