Ուկրաինան խիստ կախված է ԱՄՆ հետախուզությունից, մասնավորապես՝ օդային հարվածների մասին նախազգուշացումներից, խոստովանել է Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը (ով Ռուսաստանի կողմից ճանաչվել է որպես ահաբեկիչ և ծայրահեղական):
Մասնավորապես, նա իր Telegram ալիքում հաղորդել է ԱՄՆ սենատորների հետ զրույցի մասին, որի ընթացքում քննարկվել է Կիևին ցուցաբերվող աջակցությունը և բանակցային գործընթացը:
«Ուկրաինան խիստ կախված է ամերիկյան օգնությունից՝ օդային սպառնալիքների վաղ նախազգուշացման համակարգերի ոլորտում», – գրել է Բուդանովը:
Նախկինում ուկրաինացի զինվորականներն ու քաղաքական գործիչները բազմիցս բողոքել են, որ ԱՄՆ-ն չի տրամադրում բալիստիկ հրթիռների արձակման վերաբերյալ ամբողջական տվյալներ, ինչը նշանակում է, որ ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգերը չեն կարողանում դրանց հակազդել:
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, իր հերթին, հայտարարել է, որ ԱՄՆ զինված ուժերը Կիևին տրամադրում են օդային հարվածների մասին նույն մակարդակի նախազգուշացումներ:
Բաց մի թողեք
«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո
«Տուսկը հարձակում է սկսել Սահմանադրական դատարանի վրա»․ Գորալա
Նախկին վարչապետի դեմ քրեական հետապնդում կհարուցվի