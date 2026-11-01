01/11/2026

EU – Armenia

Ֆրանսիան կարող է հայտնվել տնտեսական ճգնաժամի մեջ․ նախարար. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 01/11/2026 1 min read

Ֆրանսիան կարող է հայտնվել տնտեսական լուրջ ճգնաժամի մեջ, եթե կառավորությանը չհաջողվի ընդունել բյուջեն, որը նախատեսում է դեֆիցիտի կրճատում։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի Էկոնոմիկայի եւ Ֆինանսների նախարար Ռոլան Լեսքյուրը։

Նախարարը ասել է, որ ֆրանսիական տնտեսությունը փաստացի հայտնվել է կանգնած վիճակում։ Այս տարվա երրորդ եռամսյակում ՀՆԱ-ն կրճատվել է 0,1 տոկոսով, երկրորդում՝ 0,2 տոկոսով։

Հավելյալ ճնշում տնտեսության վրա գործում է գնաճը, որը հոկտեմբերին կազմել է 3,4 տոկոս։ Կառավարությունը ցանկանում է բյուջետային դեֆիցիտը կրճատել մինչեւ ՀՆԱ 5 տոկոս՝ 27 թվականի համար, սակայն մասնագետները կասկածում են, որ կհաջողվի հասնել այդ ցուցանիշին։ Իրավիճակը բարդանում է մի կողմից գնաճով, մյուս կողմից՝ բողոքի ցույցերով ու շարունակական բարեկեցության անկմամբ։

Ֆրանսիան կարող է հայտնվել տնտեսական ճգնաժամի մեջ․ նախարար

Բաց մի թողեք

1 min read

Եգիպտոսում անհայտ անձը դանակով հարձակվել է զբոսաշրջիկների վրա

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների լարվածությունն արտահայտվել է նաև դիվանագիտական արարողություններում

31/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ պետք է դառնա Գերմանիայի հաջորդ նախագահը՝ ըստ Մերկելի

31/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պառակտված Բուլղարիան քվեարկում է նախագահական ընտրությունների լարված երկրորդ փուլում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ երրորդ շաբաթն անընդմեջ երթեր են անցկացնում Ֆրանսիայում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ստացվեց, որ Մերցի՝ Ասիա կատարած հնգօրյա այցը հիմնականում Եվրոպայի մասին էր

01/11/2026 infomitk@gmail.com