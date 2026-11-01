01/11/2026

EU – Armenia

Ուկրաինական հակամարտությունը կկարգավորվի մոտ ապագայում

infomitk@gmail.com 01/11/2026 1 min read

Ուկրաինական հակամարտությունը կկարգավորվի մոտ ապագայում, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

«Կարծում եմ՝ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հակամարտությունը կավարտվի ոչ այնքան հեռավոր ապագայում», – ասել է նա լրագրողներին իր Մար-ա-Լագո կալվածքում։

Անցյալ շաբաթ Օսլոյում տեղի ունեցավ հանդիպում՝ Վլադիմիր Զելենսկիի, Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբի, Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորենի և ԱՄՆ հատուկ դեսպանորդ Սթիվեն Վիտկոֆի մասնակցությամբ։

Հաջորդ օրը ամերիկացի բանակցողը մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ Վլադիմիր Պուտինին ներկայացրեց ուկրաինական հակամարտության լուծման մոտեցումները ուրվագծող փաստաթղթեր: Նախագահը, իր հերթին, Ուիթկոֆին տեղեկացրեց Մոսկվայի պատրաստակամության մասին վերսկսել Վաշինգտոնի և Կիևի մասնակցությամբ եռակողմ խորհրդակցությունները:

Բաց մի թողեք

1 min read

Պառակտված Բուլղարիան քվեարկում է նախագահական ընտրությունների լարված երկրորդ փուլում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ երրորդ շաբաթն անընդմեջ երթեր են անցկացնում Ֆրանսիայում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ քաղաքականությունը «հսկայական հնարավորություն» է ստեղծում Եվրոպայի համար

01/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պառակտված Բուլղարիան քվեարկում է նախագահական ընտրությունների լարված երկրորդ փուլում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ երրորդ շաբաթն անընդմեջ երթեր են անցկացնում Ֆրանսիայում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ստացվեց, որ Մերցի՝ Ասիա կատարած հնգօրյա այցը հիմնականում Եվրոպայի մասին էր

01/11/2026 infomitk@gmail.com