Ուկրաինական հակամարտությունը կկարգավորվի մոտ ապագայում, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Կարծում եմ՝ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հակամարտությունը կավարտվի ոչ այնքան հեռավոր ապագայում», – ասել է նա լրագրողներին իր Մար-ա-Լագո կալվածքում։
Անցյալ շաբաթ Օսլոյում տեղի ունեցավ հանդիպում՝ Վլադիմիր Զելենսկիի, Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբի, Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորենի և ԱՄՆ հատուկ դեսպանորդ Սթիվեն Վիտկոֆի մասնակցությամբ։
Հաջորդ օրը ամերիկացի բանակցողը մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ Վլադիմիր Պուտինին ներկայացրեց ուկրաինական հակամարտության լուծման մոտեցումները ուրվագծող փաստաթղթեր: Նախագահը, իր հերթին, Ուիթկոֆին տեղեկացրեց Մոսկվայի պատրաստակամության մասին վերսկսել Վաշինգտոնի և Կիևի մասնակցությամբ եռակողմ խորհրդակցությունները:
Բաց մի թողեք
Պառակտված Բուլղարիան քվեարկում է նախագահական ընտրությունների լարված երկրորդ փուլում
Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ երրորդ շաբաթն անընդմեջ երթեր են անցկացնում Ֆրանսիայում
ԱՄՆ քաղաքականությունը «հսկայական հնարավորություն» է ստեղծում Եվրոպայի համար