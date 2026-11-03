ԱՄՆ-ը միջնորդելու է Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմին վերջ դնելու նպատակով բանակցությունների նոր փուլը

Սա կլինի փետրվարից ի վեր առաջին դեմ առ դեմ հանդիպումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին (կենտրոնում) լուսանկարվում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներկայացուցիչներ Ջարեդ Քուշների (աջից) և Սթիվ Ուիթքոֆի հետ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում։
Հաջորդ շաբաթ ամերիկացի միջնորդները կհանդիպեն Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ՝ հերթական փորձը կատարելով վերջ դնելու պատերազմին, որը կարգավորելու խոստումը նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս է տվել։
ԱՄՆ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆը երկուշաբթի օրը հայտնել է, որ բանակցությունները, որոնք առաջին դեմ առ դեմ հանդիպումն են փետրվարից ի վեր, տեղի կունենան Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Աբու Դաբի քաղաքում։
Սոցիալական ցանցերում Ուիթքոֆը նշել է, որ նոյեմբերի 10-11-ին կայանալիք բանակցությունների օրակարգում կլինեն հետպատերազմյան անվտանգային կարգավորումները, հումանիտար ջանքերը և խաղաղության հասնելուն ուղղված հետագա քայլերը։
«Մենք ակնկալում ենք զարգացնել Կիևում, Օսլոյում և Սանկտ Պետերբուրգում արձանագրված առաջընթացը՝ ուղղված համապարփակ և կայուն խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը, որը երկարատև անվտանգություն կապահովի գալիք սերունդների համար», – ասել է Ուիթքոֆը։
Նրա խոսքով՝ այս շաբաթ Բրյուսելում ամերիկացի բանակցողները կհանդիպեն Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների հետ՝ քննարկելու Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները, վերականգնմանն ուղղված տնտեսական աջակցությունը և այլ հարցեր։
Բանակցությունների նոր փուլի մասին հայտարարությունը հաջորդում է այն իրադարձություններին, երբ Ուիթքոֆը Օսլոյում հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, իսկ Սանկտ Պետերբուրգում՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Ուիթքոֆը լայն քննադատության արժանացավ այն բանի համար, որ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպման ժամանակ Պուտինին անվանեց «հումանիտար գործիչ»։
Զելենսկին հայտարարել է, որ Աբու Դաբիի օրակարգը պետք է ներառի լարվածության թուլացմանն ուղղված նախնական քայլեր, ինչպիսիք են գերիների փոխանակումը և էներգետիկ ենթակառուցվածքների շուրջ հրադադարի հաստատումը։
Վերջերս Թրամփը փոխել է մոտեցումը՝ ուղղված Պուտինի հետ հարաբերությունների բարելավմանը․ նա պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Ռուսաստանից նավթ գնելու վերաբերյալ և քննադատել Ուկրաինային՝ ռուսական նավթավերամշակման գործարանների վրա հարձակումներ գործելու համար։ Զելենսկին հայտնել է, որ ԱՄՆ-ը ժամանակավորապես սահմանափակել է հասանելիությունը կարևորագույն հետախուզական տվյալներին և տեխնոլոգիաներին, այդ թվում՝ «Starshield» արբանյակային համակարգին։
Բաց մի թողեք
Սլովակիայի խորհրդարանական մեծամասնությունը՝ վտանգի տակ
Ռոբերտ Ֆ. Քենեդի կրտսերի սննդի դեմ պայքարը գալիս է Բրյուսել
Ֆրանսիայում բողոքի ցույցերի ժամանակ ձերբակալվածների թիվը գերազանցել է 560-ը. Լուսանկար