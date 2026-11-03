«Մենք մոռացել ենք, թե ինչ է նշանակում լինել պոպուլիստ». Հանրապետականները տեսնում են Թրամփի 2024 թվականի փլուզումը

Հարցման նոր արդյունքները ցույց են տալիս, որ Թրամփի 10 ընտրողից մեկը պատրաստվում է քվեարկել դեմոկրատների օգտին երեքշաբթի օրը։
Նկարների կոլաժ, ներառյալ՝ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցները հետևում են, թե ինչպես է նա հանրահավաք անցկացնում Հարավային Բրոնքսի պատմական դեմոկրատական շրջանում, նախագահ Դոնալդ Թրամփը ելույթ է ունենում հանրապետականների համագումարում, և մի կին գլխարկով ցուցանակ է պահում, որը արտահայտում է լատինոամերիկացիների աջակցությունը հանրապետական նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփին նրա նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ Օրանժ շրջանի տոնավաճառի և միջոցառումների կենտրոնում։
Հանրապետականների 2024 թվականի կոալիցիան իրական ժամանակում ճեղքվում է։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկու տարի առաջ վերադարձավ պաշտոն՝ երիտասարդ ընտրողների և գունավոր ամերիկացիների շրջանում մեծ հաջողություններ գրանցելուց հետո։ Այժմ այդ հիմնական խմբերը, կարծես, հեռանում են նրանից՝ Իրանի դեմ ոչ ժողովրդական պատերազմի և նրա ցածր վարկանիշի ֆոնին, ըստ PF Global-ի կողմից անցկացված հարցման նոր արդյունքների։
Թրամփի 2024 թվականի ընտրողների մոտավորապես 9%-ը պլանավորում է այս տարի քվեարկել դեմոկրատի օգտին, ի տարբերություն նախկին փոխնախագահ Կամալա Հարիսի ընտրողների, ովքեր այժմ պլանավորում են աջակցել հանրապետականներին, այդ թիվը կազմում է մի փոքր ավելի քան 2%։
Այս փոփոխության հիմքում ընկած է ոգևորության պակասը երկու այնպիսի խմբերի շրջանում, որոնք առանցքային դեր են խաղացել Թրամփի հաղթանակում՝ լատինաամերիկացիների և երիտասարդների։
Անցյալ տարվա վերջին Թրամփին ընտրած իսպանախոս ընտրողների 56%-ն իրենց համարում էր «MAGA հանրապետական»։ Այս տարվա հոկտեմբերի դրությամբ այդ ցուցանիշը կազմում է ընդամենը 37%․ սա վկայում է դժգոհության մասին՝ կապված այդ պիտակի հետ, որը բնորոշում է նախագահի ամենահավատարիմ կողմնակիցներից ոմանց։
Անցյալ տարվա վերջին Թրամփին ընտրած 20-ից 29 տարեկան երիտասարդների 50%-ը հայտարարում էր, որ միանշանակ մասնակցելու է ընտրություններին։ Այս տարվա հոկտեմբերի դրությամբ այդ թիվը կազմում է ընդամենը 38%։
Սա տագնապալի ազդանշան է կուսակցության համար՝ ընտրությունների գիշերվան ընդառաջ, քանի որ հանրապետականները ջանում են պահպանել իրենց վստահելի համարվող ընտրատարածքները և ակտիվացնել MAGA-ի կողմնակիցների մասնակցությունը՝ խուսափելու համար աներևակայելի կորուստներից։
Նախընտրական արշավի ընթացքում նկատվող եռուզեռը վկայում է մտահոգության խորության մասին։ Երեքշաբթի օրը Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը վերջին նախընտրական այցն է կատարում Հարավային Տեխաս, որտեղ հանրապետականները ջանում են փարատել իսպանախոս ընտրողների մտահոգությունները՝ կապված զանգվածային արտաքսումների և տնտեսական վիճակի հետ։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները մտահոգված են, թե ինչ ազդեցություն կունենան շարունակվող գնաճն ու բարձր գները բանվոր դասակարգի՝ տարբեր ռասայական պատկանելություն ունեցող ընտրողների վրա, այդ թվում՝ երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում։ Վերջիններիս մասնակցության ցածր մակարդակից կուսակցականները խիստ անհանգստացած են։
Նրանք նաև միլիոնավոր դոլարներ են ներդնում հարավային մի շարք նահանգներում (օրինակ՝ Միսիսիպիում, Հարավային Կարոլինայում և նույնիսկ Լուիզիանայում), որտեղ մեծ թիվ են կազմում սևամորթ ընտրողները։ Այս նահանգներում նկատվում է ընտրողների ռեկորդային ակտիվություն, և հանրապետականները փորձում են ամրապնդել իրենց դիրքերն այնտեղ։
«Այն կոալիցիան, որը մենք ստեղծել էինք Թրամփի օրոք, այլևս, դժոխքի պես, գոյություն չունի», — ասել է Ջինա Սվոբոդան՝ Թրամփի վաղեմի դաշնակիցը և Արիզոնայի հանրապետական կուսակցության նախկին նախագահը։
Սպիտակ տունը փորձում է կանխել Թրամփի ընտրական կոալիցիայի հետագա քայքայումը. նախագահը այցելել է մի շարք «կարմիր» (հանրապետամետ) նահանգներ և վերջին օրերին անցկացնում է հեռավար հանրահավաքների շարք։
«Երկու տարի առաջ Թրամփն ու մյուս հանրապետականները հնարավորություն ունեին գրավելու այդ ընտրողներին, քանի որ վերջիններս դժգոհ էին Բայդենից և Հարիսից։ Երկու տարի անց իրավիճակը, հնարավոր է, մի փոքր ավելի լավ է, քան նախկինում էր, սակայն մտահոգությունները դեռևս պահպանվում են», — նշել է Սքոթ Ուոքերը՝ Վիսկոնսինի նախկին հանրապետական նահանգապետը և 2016 թվականի նախագահի թեկնածուն, ով այժմ ղեկավարում է պահպանողական «Young America’s Foundation» կազմակերպությունը։
Սպիտակ տան խոսնակ Լորեն Բիսը հայտարարել է, որ Թրամփը «շրջել է ամբողջ երկրով մեկ»՝ քարոզարշավ անցկացնելով հանրապետականների օգտին և հակադրվելով «արմատական ձախ դեմոկրատների» հետ։
«Նախագահ Թրամփը Հանրապետական կուսակցության անվիճելի առաջնորդն է, լավագույն սուրհանդակը և անգերազանցելի մոտիվատորը», – հավելել է Բիսը։
Հանրապետական ազգային կոմիտեի խոսնակ Նատալի Բալդասարեն հայտարարության մեջ նշել է, որ «Թրամփի վարչակազմը կատարել է ամերիկյան ժողովրդին տված իր խոստումները», և նախագահը «գրոհել է ամբողջ ազգը՝ այդ նվաճումները գովաբանելու համար»։
Հանրապետական լատինոամերիկացի ընտրողները սկսում են ազատվել «MAGA» պիտակից
Հանրապետականների 2024 թվականի կոալիցիայի կայունությունը կուսակցության ապագայի համար կարևորագույն փորձություն է։ Հանրապետականների հաջողությունները երիտասարդ, լատինոամերիկացի և սևամորթ ընտրողների շրջանում կուսակցությունը մղել են իշխանության եռյակի Վաշինգտոնում, և այդ ձեռքբերումների պահպանումը կարևոր կլինի Հանրապետական կուսակցության իշխանությունը պահելու ձգտման համար։ Այդ խմբերի աջակցության նահանջը կարող է հանրապետականներին վերադարձնել նախագծային տախտակ, քանի որ նրանք մշակում են հաղթական բանաձև 2028 թվականի նախագահական ընտրությունների համար։
Հանրապետականների առաջատարները անչափ մտահոգված են լատինաամերիկյան ընտրողների վրա իրենց ազդեցությունը կորցնելու համար, քանի որ փորձում են կանխել Հարավային Տեխասում արյունահեղությունը, Ֆլորիդայի Ներկայացուցիչների պալատի կարևոր տեղերի կորուստները և այլն։
Հարցման համաձայն՝ անցյալ նոյեմբերից մինչև այս հոկտեմբեր ամիսը 19 կետով նվազել է այն լատինաամերիկյան Թրամփի ընտրողների թիվը, ովքեր իրենց նույնականացնում են որպես MAGA, որը Թրամփի հիմնական բազայի մի մասն է։ Չնայած այս ընտրողների երկու երրորդը դեռևս մտադիր է քվեարկել հանրապետականների օգտին միջանկյալ ընտրություններում, նրանց դժգոհությունը Թրամփի օրակարգից ակնհայտ է։
Հարցումը պարզել է, որ վերջին տասնամյակում Թրամփի լատինոամերիկյան ընտրողները, ոչ լատինոամերիկյան Թրամփի ընտրողներից, ավելի հակված են քվեարկել դեմոկրատների օգտին, և կարծում են, որ Թրամփի վարչակազմի զանգվածային արտաքսումները չափազանց ագրեսիվ են։
Ընդամենը մեկ ընտրաշրջան առաջ Թրամփը հաղթանակ տարավ Հարավային Տեխասում՝ ի տարբերություն լատինոամերիկյան ընտրողների սահմանի և տնտեսության վերաբերյալ մտահոգությունների։ Տեխասի հանրապետականները անցյալ տարի վերանայեցին Կոնգրեսի քարտեզը՝ Հարավային Տեխասի տեղերը դարձնելով ավելի բարենպաստ։
Սակայն Սպիտակ տան ավագ պաշտոնյա Սթիվեն Միլլերի կողմից պաշտպանվող Թրամփի վարչակազմի խիստ ներգաղթային վերահսկողությունը լատինոամերիկացիներին հետ է մղել, ըստ չորս հանրապետականների, որոնց անանունությունը թույլատրվել է քննարկել ներքին զրույցները։ Դա վնասել է այն, ինչը մի ժամանակ թվում էր լավագույն հնարավորություններ դեմոկրատ ներկայացուցիչներ Վիսենտե Գոնսալեսին և Հենրի Կուելյարին հեռացնելու համար, միաժամանակ վտանգի ենթարկելով Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Մոնիկա Դե Լա Կրուզին նոր վերաձևավորված շրջանում, որը նախագահը հաղթել էր 18 միավորով 2024 թվականին։ Լատինոամերիկյան Հանրապետական կուսակցության մի խումբ օրենսդիրներ շարունակել են մտահոգություններ հայտնել անմիջապես Ջոնսոնին և Սպիտակ տան ավագ պաշտոնյաներին։
«Ավելի լավ կզգայի՞, եթե բենզինը 3.30 դոլարի փոխարեն 2.50 դոլար լիներ։ Այո՛։ Բայց հաջողություն՝ համոզելու մեկին, որ իրավիճակը լավանում է, մինչ ICE-ն վերցնում է նրա հորեղբորը», – ասաց Տեխասի հանրապետական ստրատեգներից մեկը, որը անանուն մնաց՝ անկեղծորեն խոսելու համար։
Սպիտակ տունը ի պատասխան տրամադրեց Տեխասի Հանրապետական ներկայացուցիչների՝ Փեթ Ֆալոնի, Բրենդոն Գիլի, Ռոնի Ջեքսոնի և Լենս Գուդենի հայտարարությունները, որոնք պաշտպանում էին Միլլերին։
«Հիսպանական ծագում ունեցող ամերիկացիները կշարունակեն տեսնել, որ Հանրապետական կուսակցությունը պայքարում է այն խնդիրների համար, որոնք ամենակարևորն են իրենց ընտանիքների համար, և Սթիվեն Միլլերն, անկասկած, գլխավորում է այդ պայքարը», — ասաց Ջեքսոնը։
Կոնգրեսի հանրապետական ղեկավարները վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում մի շարք այցելություններ են կատարել՝ փորձելով փրկել Հարավային Տեխասում վտանգված տեղերը Ներկայացուցիչների պալատում։ Սակայն, ըստ նրանց մասնավոր զրույցների, դեռ օրեր առաջ իրավիճակն այնպիսին է դարձել, որ այլևս ոչ մի գումար չի կարող կանխել սպասվող աղետը։
«Խնդիրը տնտեսության մեջ է», — ասում է Դանիել Գարզան՝ Կոխ եղբայրների կողմից աջակցվող «LIBRE» նախաձեռնության նախագահը և Տեխասում գործող հանրապետական ռազմավարը։ Գարզան նշում է, որ վերջին տասնամյակի ընթացքում լատինաամերիկացի ընտրողների շրջանում հանրապետականների օգտին տրված ձայների մասնաբաժինը կայուն աճ է գրանցել, ինչը երկարաժամկետ հաջողություն է կուսակցության համար։ Սակայն, ըստ նրա, Թրամփի՝ պաշտոնի վերադառնալուց հետո անկախ լատինաամերիկացի ընտրողների մոտ հիասթափություն է առաջացել, հատկապես տնտեսական հարցերի առումով։ «Կարծում եմ՝ նրանք ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեին», — հավելեց նա։
Երիտասարդ հանրապետականները վստահ չեն, որ կմասնակցեն քվեարկությանը։
Մեկ տարի առաջ Թրամփին սատարող երիտասարդ ընտրողների կեսը վստահ էր, որ մասնակցելու է այս տարվա ընտրություններին։
Սակայն անցած գարնանը այդ ցուցանիշը կտրուկ նվազեց. Թրամփին աջակցող երիտասարդների շրջանում նրանց թիվը, ովքեր վստահ էին, որ կմասնակցեն քվեարկությանը, կրճատվեց 11 տոկոսային կետով։
Դեռևս մարտին՝ Իրանում պատերազմի սկսվելուց անմիջապես հետո, Հանրապետական կուսակցության (GOP) երիտասարդ կողմնակիցները սկսեցին բարձրաձայնել իրենց դժգոհությունն այն կապակցությամբ, որ նախագահը խախտել է իր նախընտրական հիմնական խոստումներից մեկը։ Այլ հանրապետականներ կանխատեսում էին, որ եթե պատերազմը մի քանի շաբաթից ավելի ձգվի, դրա հետևանքները բացասաբար կանդրադառնան կուսակցության վրա ընտրությունների ժամանակ։
Այս դժգոհողների շարքում էին նաև ազդեցիկ դեմքեր, օրինակ՝ փոդքասթեր Ջո Ռոգանը, ով մեծ ազդեցություն ունի երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում։ 2024 թվականի ընտրություններին ընդառաջ նա իր հաղորդման հյուրերն էր դարձրել թե՛ Թրամփին, թե՛ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին։
Որոշ հանրապետականներ մտահոգված են, որ այն լայն ընդգրկում ունեցող միավորումը, որը նրանք ձևավորել էին ընդամենը երկու տարի առաջ, անդառնալիորեն մասնատվել է, և դրա պատճառն այն է, որ նրանք չեն կարողացել ձևակերպել համոզիչ ուղերձ՝ կապված կյանքի ծախսերի մատչելիության խնդրի հետ։
«Մենք մոռացանք, որ պոպուլիստական կուսակցություն ենք», — ասաց Ֆլորիդայից մի հանրապետական գործիչ, ով ցանկացավ անանուն մնալ՝ հանրապետական կոալիցիայի ներկա վիճակի մասին անկեղծ խոսելու համար։ Հարավային Ֆլորիդայի նման տարածաշրջանները, և հատկապես Մայամի-Դեյդ շրջանը, առանցքային դեր էին խաղում Թրամփի՝ բազմազան և լայն ընդգրկում ունեցող կուսակցության մեջ. 2024 թվականին Թրամփին հաջողվեց այս՝ երկար ժամանակ դեմոկրատների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանը շրջել դեպի հանրապետականները (ինչը տեղի էր ունենում առաջին անգամ 1988 թվականից ի վեր)։
«Մենք շատ պոպուլիստական, մարտական տրամադրվածությամբ և միասնական ոգով կուսակցությունից վերածվեցինք գրեթե էլիտար հանրապետական կուսակցության», — հավելեց նա։
Սակայն, թեև դեմոկրատները տեսնում են զգալի հաղթանակների հեռանկարը և հանրապետական կոալիցիայի փլուզումը, ոմանք զգուշացնում են, որ իրենք էլ դեռ չեն գտել այն հաղթական ուղերձը, որի վրա կարող են հիմնվել ապագա ընտրական ցիկլերում։
«Սա նման է հարաբերությունների. բաժանվում ես մեկից, մի փոքր հեռավորություն է ստեղծվում, և հետո սկսում ես իդեալականացնել նրան», — ասում է Մայքլ Սերասոն՝ դեմոկրատական ռազմավարը, ով աշխատել է Բեռնի Սանդերսի և Փիթ Բուտիջեջի նախագահական քարոզարշավներում։ — «Կարծում եմ՝ [դեմոկրատները] դեռ ամռանն իսկ հասկացան, որ պարզապես պետք է մի կողմ քաշվել։ Չէ՞ որ տեսնում ենք՝ ընտրողներն ասես ասում են. «Ես ուզում եմ դուրս գալ Թրամփի հետ ունեցած այս հարաբերություններից»»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ Հանձնաժողովը 2027 թվականին նեղացնում է օրենսդրական օրակարգի շրջանակը
Հրատապ լուր. Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը պատրաստվում է հրաժարական տալ՝ բյուջեի շուրջ բանակցությունների ձախողումից հետո
Բրյուսելը պաշտպանում է Դոնալդ Տուսկին Լեհաստանի դատական ճգնաժամի հարցում. Վարշավան հայտնվել է ալեկոծության մեջ