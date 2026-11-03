Գերագույն դատարանի շուրջ ճգնաժամը ձևավորում է Լեհաստանի մարտական գծերը 2027 թվականի ընտրություններից առաջ

Վարչապետ Տուսկի կառավարությունը Սահմանադրական դատարանի շուրջ պայքարը ներկայացնում է որպես օրենքի գերակայությունը վերականգնելու ջանքեր, նրա թշնամիները դա անվանում են հեղաշրջում։
ՎԱՐՇԱՎԱ — Լեհաստանում իշխողի մասին պայքարը տեղի է ունենում Վարշավայի կենտրոնում գտնվող կրեմագույն պալատի առջև՝ շրջապատված ոստիկաններով և ցուցարարներով, որտեղ տեղակայված է երկրի բարձրագույն սահմանադրական դատարանը։
Լիբերալ, ԵՄ-ի կողմնակից վարչապետ Դոնալդ Տուսկը ցանկանում է չեղարկել Սահմանադրական դատարանում նախորդ ազգայնական «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) կուսակցության կառավարության կողմից կատարված փոփոխությունները, մինչդեռ նախագահ Կարոլ Նավրոցկին պայքարում է՝ նույնիսկ ֆիզիկապես՝ PiS-ի հետ համամիտ դատավորներին իշխանության գլուխ պահելու համար։
Կառավարությունը պնդում է, որ դատարանը պետք է վերանայվի՝ օրենքի գերակայությունը վերականգնելու և անաչառության վերաբերյալ ԵՄ նորմերին համապատասխանեցնելու համար, մինչդեռ Նավրոցկիի կողմնակիցները մեղադրում են Տուսկին հեղաշրջումը աջակցելու մեջ։
Բախումը գագաթնակետին է հասնում երեքշաբթի օրը, երբ Տուսկի իշխող խորհրդարանական կոալիցիայի կողմից աջակցվող ութ դատավորները նախատեսում են նիստ անցկացնել՝ դատարանի բյուջեն հաստատելու և դատարանի նախագահ Բոգդան Շվյենչկովսկու և նրա տեղակալ Բարտլոմեյ Սոխանսկու նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցը քննարկելու համար։
Նրանց անհրաժեշտ է դատարանի 15 դատավորներից առնվազն 10-ի ներկայությունը՝ քվորում ապահովելու համար։ Սա նշանակում է, որ նրանք պետք է իրենց կողմը գրավեն առնվազն երկու այնպիսի դատավորի, ովքեր նշանակվել են «Օրենք և արդարություն» (PiS) կուսակցության նախորդ կառավարման օրոք (2015–2023 թթ.)։
Դատարանի նկատմամբ վերահսկողության համար մղվող պայքարը նպաստում է աջակողմյան ընդդիմադիր կուսակցությունների համախմբմանը՝ ընդառաջ հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։
Դատարանի շենքի մոտ հավաքված՝ Տուսկի կառավարության դեմ բողոքողների շարքում էին PiS-ի համահիմնադիր Յարոսլավ Կաչինսկին և ծայրահեղ աջ հայացքներ ունեցող Գժեգոժ Բրաունը՝ «Polexit»-ի (Լեհաստանի՝ ԵՄ-ից դուրս գալու) կողմնակիցն ու հակասեմականը, ում հետ Կաչինսկին նախկինում բացառել էր համագործակցությունը։ Այս անգամ, սակայն, նրանք միասին սելֆի արեցին։ Հանրահավաքին ներկա էին նաև աջակողմյան այլ գործիչներ, այդ թվում՝ նախկին վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին և լիբերտարիական Սլավոմիր Մենցենը։
«Մեր ծրագրերի միջև բազմաթիվ տարաձայնություններ կան, սակայն վարչապետ Տուսկի կառավարությանը վերջ դնելը մեր հիմնական ընդհանուր նպատակն է», — հայտնել է Մենցենի «Համադաշնություն» (Konfederacja) կուսակցության փոխնախագահ Աննա Բրիլկան։
Տուսկի «Քաղաքացիական կոալիցիան» առաջատար դիրքերում է հարցումների ամփոփ ցուցանիշներում, սակայն կոալիցիայի ավելի փոքր գործընկերները կարող են չանցնել հաջորդ խորհրդարան։ Սա ճանապարհ է բացում PiS-ի և այլ աջակողմյան կուսակցությունների համար՝ պայմանով, որ նրանց առաջնորդները կկարողանան համագործակցել։
Ճգնաժամի մասշտաբը կարող է նաև ոգևորել Տուսկի կողմնակիցներին, որոնք հիասթափված էին կառավարության՝ օրենքի գերակայությունը վերականգնելու ուղղությամբ արագ քայլեր չձեռնարկելու փաստից։
«Այս ընտրությունները վճռորոշ կլինեն լեհական ժողովրդավարության համար։ Եթե իշխանության գա [աջակողմյան] կոալիցիան, նրանք կվերացնեն անկախ այն ինստիտուտները, որոնք կարող են նրանց պատասխանատվության ենթարկել, և Լեհաստանը դուրս կբերեն Եվրամիությունից. մի բան, որի մասին նրանք բացահայտ խոսել են», — ասել է Բորիս Բուդկան՝ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր «Քաղաքացիական կոալիցիա» դաշինքից և Լեհաստանի արդարադատության նախկին նախարարը։
Անցյալ շաբաթ Կաչինսկին խոսել էր «Պոլեքսիտի» (Լեհաստանի՝ ԵՄ-ից դուրս գալու) հնարավորության մասին։
«Ճգնաժամը երկու կողմերին էլ հնարավորություն է տալիս համախմբվելու այս կամ այն ուժի շուրջ», — նշել է Վարշավայի SWPS համալսարանի քաղաքագետ Բեն Սթենլին։
Խնդրահարույց տրիբունալը
Ճգնաժամը սկիզբ է առել ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ։
2015 թվականի հոկտեմբերին «Քաղաքացիական հարթակ»-ի գլխավորած խորհրդարանական մեծամասնությունն ընտրեց Սահմանադրական տրիբունալի հինգ դատավորի. երեքը՝ առկա թափուր տեղերը լրացնելու, իսկ երկուսը՝ դեկտեմբերին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններից հետո ազատվելիք տեղերի համար։ Սա փորձ էր՝ շրջանցելու «Օրենք և արդարություն» (PiS) կուսակցությանը, որն առաջատար էր հարցումներում և, ի վերջո, հաղթեց ընտրություններում։
Թեև հետագայում տրիբունալը որոշեց, որ հավելյալ երկու դատավորներն ընտրվել են ոչ պատշաճ կերպով, PiS-ի նոր մեծամասնությունն ավելի հեռուն գնաց՝ անվավեր ճանաչելով բոլոր հինգ նշանակումները, ընտրելով նոր դատավորների և ապահովելով նրանց երդմնակալությունը PiS-ի հետ սերտ կապեր ունեցող նախագահ Անջեյ Դուդայի կողմից։
Կասկածի տակ դրվեց այն երեք նոր դատավորների լեգիտիմությունը, որոնք փոխարինեցին պատշաճ կերպով ընտրվածներին։
«Անկախ Սահմանադրական տրիբունալը խոչընդոտ է ավտորիտար կառավարման համար։ Այդ իսկ պատճառով Կաչինսկին 2015 թվականին սկսեց քանդել դատական համակարգը՝ թիրախավորելով նախ և առաջ տրիբունալը։ Եթե նա վերադառնա իշխանության, նա ճիշտ նույն բանը կանի», — ասել է Բուդկան։
Հաջորդ ութ տարիների ընթացքում «Օրենք և արդարություն» (PiS) կուսակցությունը վերափոխեց դատարանը՝ իրականացնելով վիճահարույց նշանակումներ, փոփոխություններ ղեկավար կազմում և սահմանելով ընթացակարգային սահմանափակումներ։ 2025 թվականի դեկտեմբերին Եվրամիության բարձրագույն դատարանը վճռեց, որ տվյալ ատյանը չի համապատասխանում անկախ և անաչառ դատարանի չափանիշներին՝ մեկ տասնամյակ առաջ կատարված նշանակումներում առկա խախտումների պատճառով։
Տուսկը վերադարձավ իշխանության 2023 թվականին՝ խոստանալով վերականգնել օրենքի գերակայությունը, սակայն նրա ջանքերը խափանվեցին Դուդայի և Նավրոցկիի կողմից. վերջինս 2025 թվականին, PiS-ի աջակցությամբ, հաղթել էր նախագահական ընտրություններում։
Ընթացիկ ճգնաժամի պատճառը Նավրոցկիի որոշումն է՝ ընտրողաբար որոշել, թե խորհրդարանի կողմից նշանակված ութ դատավորներից ում երդմնակալությունը կընդունի։ Քննադատների պնդմամբ՝ սա Սահմանադրության կոպիտ խախտում է։
Տրիբունալի նախագահ Շվենչկովսկին թույլ չտվեց նոր դատավորներին մուտք գործել դատարանի շենք։
Ուրբաթ օրը Աննա Կորվին-Պիոտրովսկան՝ հղում կատարելով իր՝ որպես ամենաերկար ստաժ ունեցող դատավորի կարգավիճակին, կասեցրեց Շվենչկովսկիի և նրա տեղակալ Սոխանսկիի լիազորությունները։
Ի պատասխան՝ Նավրոցկին չեղարկեց պաշտոնական այցը Սենեգալ. ուրբաթ օրը, երբ նրա ինքնաթիռը գտնվում էր Իսպանիայի տարածքի վրա, նա հետ շրջեց այն և վերադարձավ Վարշավա։ Շաբաթ օրը՝ գիշերվա ժամը 1-ին, նա ժամանեց տրիբունալ։ Տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես է նա ուժով ներս մտնում՝ անցնելով Կորվին-Պիոտրովսկայի կողքով։ Նախագահի կողմնակիցները պնդում են, որ հենց Կորվին-Պիոտրովսկան և այլ դատավորներ են ապօրինի ֆիզիկական շփում ունեցել նախագահի հետ։
Շվենչկովսկին, ով խոստանում է ամեն օր գալ տրիբունալի դարպասների մոտ և պահանջել մուտքի թույլտվություն, պնդում է, որ ինքը շարունակում է մնալ նախագահ, և չի ճանաչում վերահսկողությունը ստանձնելու ձգտող դատավորների լիազորությունները։
«Հակամարտության լուծումը պարզ է և հնարավոր՝ առանց սահմանադրական փոփոխությունների», — երկուշաբթի օրը գրել է Տուսկը։ Նա նշել է, որ Նավրոցկին պետք է ճանաչի խորհրդարանի կողմից օրինականորեն ընտրված դատավորներին՝ ինչպես պահանջում է Սահմանադրությունը, և թույլ տա նրանց ստանձնել իրենց պարտականությունները տրիբունալում։
Տուսկը նաև մեղադրել է Նավրոցկիին առճակատման ուղին ընտրելու մեջ, ինչը կարող է թանկ նստել Լեհաստանի վրա։ Նա հավելել է, որ ժողովրդավարական պետությունը չի տրվի բռնությանը՝ անկախ նրանից, թե որքան հզոր կարող են լինել «PiS»-ին (Օրենք և արդարություն) և ծայրահեղ աջերին աջակցող արտաքին ուժերը։
Աջերը հույս ունեն օգտագործել ճգնաժամը՝ Տուսկին պաշտոնանկ անելու համար։
«Լուծումը շատ պարզ է։ Դուք հրաժարական եք տալիս, նախագահը նշանակում է նոր ընտրություններ, և ժողովուրդը որոշում է… Դուք մեզ չեք վախեցնի, և մենք հետ չենք կանգնի», — պատասխանել է «PiS»-ի փոխնախագահ Պշեմիսլավ Չարնեկը։
Նավրոցկիի աշխատակազմի ղեկավար Զբիգնև Բոգուցկին երկուշաբթի օրը տեղի ունեցող հակամարտությունը որակել է որպես «պայքար Լեհաստանի ժողովրդավարության համար»։
Քաղաքագետ Սթենլին նշել է, որ տրիբունալի նկատմամբ վերահսկողության շուրջ ծավալված պայքարը կարող է միայն ժամանակավորապես միավորել աջակողմյան կուսակցություններին։
«Սկսել է ձևավորվել մի պատում, ըստ որի՝ հիմա այն պահն է, երբ բոլորը պետք է համախմբվեն Նավրոցկիի և “PiS”-ի շուրջ, սակայն մինչև հաջորդ ընտրությունները դեռ շատ ժամանակ կա», — ասել է նա։ — «Ընդ որում, խոսքը կուսակցությունների մասին է, որոնք շատ առումներով գաղափարապես ավելի տարասեռ են, քան ներկայիս իշխող կոալիցիայի կուսակցությունները»։
Բաց մի թողեք
Ինչու Եվրոպան չպետք է ուրախանա ԱՄՆ միջանկյալ ընտրություններում դեմոկրատների հաղթանակով
Բուլղարիայի նախագահը հաղթում է ընտրությունների երկրորդ փուլում. Լուսանկար
Կարո՞ղ է Ֆրանսիական Ռիվիերայի շքեղությունը հարուստ պահպանողականներին գրավել դեպի Մարին Լը Պենը