ԵՄ Հանձնաժողովը 2027 թվականին նեղացնում է օրենսդրական օրակարգի շրջանակը

Աջ պոպուլիստների ազդեցության աճին զուգընթաց՝ ԵՄ գործադիր մարմինն իր վերջին աշխատանքային ծրագրում կենտրոնանում է գործող օրենսդրության կիրարկման վրա։
2027 թվականին Եվրոպական հանձնաժողովը նոր օրենքների մշակման փոխարեն իր ուշադրությունը կկենտրոնացնի գործող օրենսդրության կիրարկման և ազգային կառավարությունների վրա դրված բեռի թեթևացման վրա։
Հանձնաժողովի ութ էջանոց աշխատանքային ծրագրում, որը պետք է ներկայացվի չորեքշաբթի օրը, նշվում է, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի գլխավորած գործադիր մարմնի հիմնական ուշադրությունը կուղղվի արդեն իսկ առաջարկված օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդունման արագացմանը և կարգավորումների կրճատման գործընթացի շարունակմանը։
Փաստաթղթի համաձայն՝ ԵՄ պաշտոնյաները հաջորդ տարին կնվիրեն «սահմանափակ թվով առանցքային նախաձեռնությունների, որոնք կամրապնդեն ԵՄ-ի՝ արագ փոփոխվող աշխարհում գործելու կարողությունը»։
«Այժմ հիմնական շեշտը պետք է դրվի արդեն իսկ ներկայացված կարևոր առաջարկների արագ իրականացման վրա», — ասվում է փաստաթղթում։
Ինչպես երկուշաբթի օրը հաղորդել էր «Rapporteur»-ի «AM» տեղեկագիրը, Հանձնաժողովը մտադիր է կրճատել նոր օրենսդրական ակտերի ծավալը՝ մասամբ ի պատասխան աջակողմյան առաջնորդների պահանջների, որոնք կոչ են անում ավելի «նիհարեցնել» ԵՄ օրենսդրական մեխանիզմը։
Եթե 2025 թվականի աշխատանքային ծրագիրը ներառում էր 45 նախաձեռնություն, իսկ 2026-ինը՝ 38, ապա այս նոր ծրագրում դրանց թիվը ընդամենը 23 է։
Աշխատանքային ծրագրի շուրջ ներքին քննարկումների ընթացքում որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ պահանջել են մորատորիում սահմանել ցանկացած նոր օրենսդրական նախաձեռնության նկատմամբ։
Սա ֆոն դեր Լայենի աշխատանքային նախավերջին ծրագիրը կլինի՝ ենթադրելով, որ նա պաշտոնը կթողնի 2029 թվականին։ «Եթե ցանկանում եք ժառանգություն թողնել, ապա պետք է համոզվեք, որ այն համաձայնեցված է և իրագործված», — նշել է ԵՄ պաշտոնյան։
ԵՄ առաջնորդները, այդ թվում՝ Իտալիայից Ջորջիա Մելոնին, Գերմանիայից Ֆրիդրիխ Մերցը և Բելգիայից Բարտ դե Վևերը, կոչ են արել Բրյուսելին դանդաղեցնել ԵՄ օրենսդրական գործընթացները՝ պահանջելով «արտակարգ արգելակ» կիրառել այն միջոցառումների նկատմամբ, որոնք իրենք մերժում են։
ԵՄ գործադիր մարմինը նաև հորդորում է երկրներին արգելել «փոխակերպման պրակտիկաները» (conversion practices), առաջ է քաշում «հակաչինական» զսպման ծրագիր, պատրաստվում է հանել «Կանաչ գործարքի» (Green Deal) առանցքային տարրերը և զգուշացնում է, որ 2030 թվականի համար նախատեսված պաշտպանական պատրաստվածության թիրախը վտանգված է։
Բաց մի թողեք
«Մենք մոռացել ենք, թե ինչ է նշանակում լինել պոպուլիստ». Հանրապետականները տեսնում են Թրամփի 2024 թվականի փլուզումը
Հրատապ լուր. Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը պատրաստվում է հրաժարական տալ՝ բյուջեի շուրջ բանակցությունների ձախողումից հետո
Բրյուսելը պաշտպանում է Դոնալդ Տուսկին Լեհաստանի դատական ճգնաժամի հարցում. Վարշավան հայտնվել է ալեկոծության մեջ