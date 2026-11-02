Ռոբերտ Ֆ. Քենեդի կրտսերի սննդի դեմ պայքարը գալիս է Բրյուսել

Գերմշակված սնունդը նոր թիրախ է ճարպակալման դեմ համաշխարհային պայքարում, մասամբ շնորհիվ MAHA շարժման։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — «Ամերիկան կրկին առողջ դարձրու» խաչակրաց արշավանքը խոշոր սննդի դեմ անցնում է Ատլանտյան օվկիանոսը։
Դոնալդ Թրամփի առողջապահության նախարարը փաթեթավորված, մասսայաբար արտադրված խորտիկները դարձրել է իր առողջապահական օրակարգի թիրախներից մեկը։ Եվ չնայած Ռոբերտ Ֆ. Քենեդի կրտսերի պատվաստանյութերի դեմ ուղղված լայնածավալ ելույթները անհանգստացրել են Բրյուսելին, նա դաշնակից է գտել Եվրոպական հանձնաժողովում՝ MAHA առաքելության այս հենասյան հարցում։
Առողջապահության հանձնակատար Օլիվեր Վարհելյին՝ Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի մարդը Բրյուսելում, աջակցել է Քենեդիի ջանքերին՝ ասելով, որ Եվրոպան և ԱՄՆ-ն ունեն ընդհանուր նպատակ՝ պայքարելու անառողջ սննդակարգի դեմ։
«Ես ողջունում եմ ԱՄՆ-ի, այդ թվում՝ առողջապահության նախարար Ռոբերտ Ֆ. Քենեդի կրտսերի կողմից այս օրակարգի, այդ թվում՝ #eatrealfood արշավի վրա ավելի մեծ ուշադրության կենտրոնացումը», – գրել է Վարհելին LinkedIn-ում՝ այս տարվա սկզբին Բրյուսելում ԱՄՆ-ԵՄ տրանսատլանտյան գործարար գագաթնաժողովում իր ելույթից հետո։
Սակայն նպատակասլացությունը կիսելը հեշտ մասն է։ Որոշել, թե ինչ է գերմշակված սնունդը, և արդյոք այն պետք է կարգավորվի կամ ինչպես՝ ոչ այնքան։
Բանավեճի կենտրոնում է հետազոտությունների աճող թիվը, որոնք կապում են UPF-ները այնպիսի հիվանդությունների հետ, ինչպիսիք են ճարպակալումը և շաքարախտը, ռիսկեր, որոնք բոլորը ասում են, որ ցանկանում են նվազեցնել։ Սակայն մարտահրավերը այդ ապացույցները հանրային առողջապահության քաղաքականության մեջ թարգմանելն է՝ առանց թելադրելու, թե ինչ են մարդիկ ուտում։
Արդյունաբերության համար առաջնահերթությունը անձնական ընտրության պաշտպանությունն է։ Հանրային առողջապահության պաշտպանների համար խնդիրը համակարգային է։ Այն, ինչ թվում է անհատական ընտրություն, հաճախ անհավասարության արդյունք է, պնդում են նրանք՝ ազդված եկամտի, կրթության և սննդի միջավայրի կողմից, որը կարող է ավելի առողջ տարբերակների հասանելիությունը դժվարացնել։
Խնդիրը տարիներ շարունակ տարբեր մայրցամաքներում առողջապահության պաշտպաններին հակադրել է խոշոր սննդի ընկերությունների հետ, բայց համաշխարհային թափը շարժվում է դեպի կարգավորում, քանի որ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պատրաստվում է այս շաբաթ ներկայացնել նոր գործիքներ՝ քաղաքականության մշակողներին օգնելու համար։
«Միլիոն դոլարանոց հարցը», ինչպես ասաց առողջապահության ակտիվիստ Լիզ Արնանցը, այն է, թե ինչպես սահմանել գերմշակված սնունդը։
Այս տերմինը կարող է հիշեցնել աղի չիպսեր, կոնսերվանտներով լցված խմորեղեն և շաքարային ըմպելիքներ, բայց այդ կատեգորիան կարող է ներառել նաև ամբողջական հացահատիկի հաց կամ հարստացված մածուն։
«Մենք ականատես ենք լինում մահացությունների թվի կտրուկ աճի, որոնք կապված են ոչ առողջ սննդակարգի հետ», — ասում է Առնանցը՝ ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարող NCD Alliance հասարակական կազմակերպությունից։ Նա պնդում է, որ գերվերամշակված սննդամթերքները (UPF) ոչ միայն սովորաբար «պարունակում են մեծ քանակությամբ ճարպեր, շաքար և նատրիում», այլև «սննդի վերամշակման գործընթացն ինքնին առանձին վնասակար գործոն է»։
Նրա վերջին պնդումը վիճահարույց է. սննդի արդյունաբերության ներկայացուցիչները կտրականապես հերքում են այն, իսկ գիտական շրջանակներում այս հարցի շուրջ դեռևս բանավեճեր են ընթանում։ Մինչ առողջապահության ջատագովները դրանք դիտարկում են որպես էժանագին, քիմիական եղանակով ստեղծված և կախվածություն առաջացնող «վնասակար սնունդ», արդյունաբերության ներկայացուցիչները մատնանշում են նորարարությունները, որոնք արտադրանքն ավելի սննդարար, մատչելի և անվտանգ են դարձնում՝ երկարացնելով դրա պահպանման ժամկետը։
Զուգահեռներ ծխախոտի շուրջ ծավալված բանավեճերի հետ
Չնայած Քենեդիի և Վարհեյիի կողմից գերվերամշակված սննդամթերքների (UPF) վերաբերյալ հնչող գնալով ավելի կոշտ հայտարարություններին՝ թե՛ Վաշինգտոնում, թե՛ Բրյուսելում դեռևս բացակայում են հստակ կարգավորումները։
Լատինական Ամերիկան, թերևս, առաջամարտիկի դերում է հանդես գալիս, իսկ Բրազիլիան՝ որպես վառ օրինակ։ Այն դարձավ առաջին երկրներից մեկը, որն ուղղակիորեն հորդորեց բնակչությանը խուսափել գերվերամշակված սննդամթերքներից՝ միաժամանակ սահմանելով կանոններ՝ դպրոցներում դրանց սպառումը սահմանափակելու համար։ Միջազգային մակարդակով Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) մշակում է գլոբալ ուղեցույցներ։ Նախատեսվում է, որ երկուշաբթի օրը Գերմանիայի Նյուրնբերգ քաղաքում կայանալիք միջոցառման ժամանակ կներկայացվի սննդամթերքի գնահատման գործիք, որը կօգնի կառավարություններին որոշումներ կայացնել գերվերամշակված սննդամթերքների կարգավորման վերաբերյալ։
Առողջապահության համաշխարհային մարմինը խիստ քննադատել է UPF արդյունաբերությունը։ 2024 թվականի զեկույցում այն մեղադրել է ալկոհոլի և ծխախոտի արդյունաբերության հետ նույն խաղային ձեռնարկն օգտագործելու մեջ՝ «ամբողջ համակարգերի վրա ազդելու համար», սկսած «քաղաքական լոբբինգից և լրատվամիջոցներում ապատեղեկատվության տարածումից մինչև վնասակար ֆինանսական գործելակերպ և երեխաների ու երիտասարդների համար ուղղված թիրախային մարքեթինգային ռազմավարություններ»։
Վերամշակված սննդի սպառումը ծխախոտի և բրածո վառելիքի արդյունաբերության հետ կապելը «անպատասխանատու և ապշեցուցիչ կերպով մոլորեցնող է», – ասել է FoodDrinkEurope առևտրային ասոցիացիայի հասարակայնության հետ կապերի ավագ մենեջեր Ռաֆայել Սամփսոնը։ ԱՀԿ զեկույցը, հավելել է նա, «անտեսում է», որ UPF-ների վերաբերյալ գիտական հիմնավորությունները մնում են վիճելի։
Գազար կամ հարկեր
Եվրոպացի առողջապահության պաշտպանները համոզված են, որ Բրյուսելը պետք է գործի, սակայն նրանք բաժանված են այն հարցում, թե որ գործիքներն օգտագործել և որքան հեռու գնալ ծխախոտի համեմատության հարցում։
Սյուզի Սամները, որը ղեկավարում է Foodwatch-ի պաշտպանության խմբի Բրյուսելի գրասենյակը, օրինակ է վերցնում ծխախոտի և ալկոհոլի դեմ պայքարի ձեռնարկից՝ աջակցելով արագ սննդի հարկմանը, երեխաների համար մարքեթինգային սահմանափակումներին և փաթեթի առջևի մասում պիտակների տեղադրմանը։
Մարլին Քեսթենսը՝ Եվրոպական սրտի ցանցի սրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման քաղաքականության մենեջերը, աջակցում է ավելի դրական խթաններին՝ հավելելով, որ սննդին չպետք է վերաբերվել որպես ծխախոտի։
«Մենք շատ ավելի կողմ կլինեինք այն ապրանքների սուբսիդավորմանը, որոնք մարդիկ պետք է ավելի շատ սպառեն, քան հարկեր սահմանել այն ապրանքների վրա, որոնք մարդիկ պետք է ավելի քիչ ուտեն», – ասաց Քեսթենսը։
Միևնույն ժամանակ, հանձնաժողովը սպասում է UPF-ների հնարավոր առողջական ռիսկերի վերաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքներին, որը պետք է հրապարակվի 2027 թվականի մարտին։ Մինչ այդ, այն դժկամությամբ է «նախապես դատել արդյունքները», – ասվում է հանձնաժողովում` հայտարարության մեջ։
Հայտարարության մեջ ասվում է, որ «ապացույցների աճող քանակին» չնայած, «որոշակի ազդեցություններ (օրինակ՝ բնապահպանական և սոցիալական) ներկայումս այդքան էլ լավ չեն ուսումնասիրված»։
Մի բան հստակ է՝ բացառվում է․ Հանձնաժողովը, ինչպես ընդգծվում է հայտարարության մեջ, «իհարկե, մտադրություն չունի որոշելու, թե քաղաքացիներն ինչ պետք է ուտեն, իսկ ինչ՝ ոչ»։
Իրականում, սիրտ-անոթային հիվանդությունների դեմ պայքարի ծրագրի՝ արտահոսքի միջոցով հայտնի դարձած նախագծում Հանձնաժողովը դիտարկում էր հարկերի կիրառումը՝ մարդկանց հետ պահելու համար ոչ առողջարար՝ գերվերամշակված սննդամթերքի (UPF) գնումից։ Սակայն վերջնական տարբերակից այդ կետը հանվել է։
Փոխարենը, ինչպես տարեսկզբին Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին հայտնեց Վարհեյին, նախատեսվում է «ֆինանսական խթանների միջոցով դրդել արտադրողներին՝ վերանայելու արտադրանքի բաղադրատոմսերը»՝ միաժամանակ սպառողներին տեղեկացնելով գերվերամշակված սննդամթերքի հետ կապված առողջական ռիսկերի մասին։
Նման մոտեցումներն ավելի մեծ հավանականությամբ կարող են արժանանալ արտադրողների հավանությանը։ Ի վերջո, այս ոլորտը «արդեն տասնամյակներ շարունակ» աշխատում է այդ երկու ուղղություններով, նշում է FoodDrinkEurope-ի՝ սպառողների իրազեկման, սնուցման և առողջապահության հարցերով տնօրեն Սառա Լամոնական։
Հանձնաժողովի զգուշավոր մոտեցումը որոշակի հակասության մեջ է մտնում սննդի արդյունաբերականացման նկատմամբ Եվրոպայում առկա խոր արմատացած դիմադրության հետ։ Ե՛վ ազգային, և՛ ԵՄ մակարդակներում կարգավորող մարմինները բազմիցս սահմանափակումներ են կիրառել քաղաքացիների սեղանին հայտնվող սննդամթերքի նկատմամբ՝ սկսած գենետիկորեն ձևափոխված բանջարեղենի սահմանափակումներից մինչև բուսական ծագման մսի փոխարինիչների վաճառքի արգելքը, եթե դրանք անվանվում են, օրինակ, «բուսական բեկոն»։
«Գերվերամշակված սննդամթերքի և, ավելի լայն առումով, սննդային միջավայրի կարգավորման հարցում եվրոպական տարածաշրջանը հետ է մնում», — նշում է NCD Alliance-ից Առնանցը։
Ամերիկան առաջին հերթին
Նույնիսկ Վաշինգտոնը Բրյուսելից առաջ է գնացել՝ խոսքերը գործի վերածելով։ ԱՄՆ-ն ներկայումս շարժվում է դեպի գերմշակված սննդի առաջին սահմանումը։ Հունվարին Քենեդին հայտարարեց նոր սննդային ուղեցույցների մասին՝ զգուշացնելով ամերիկացիներին խիստ վերամշակված սննդից և կոչ անելով կրճատել շաքարի օգտագործումը։
«Այժմ դա Եվրոպայի սահմաններից դուրս է», – ասաց Foodwatch-ի Սամները։ «Այժմ դա որոշ առումով դուրս է եկել ստանդարտից, և ես կարծում եմ, որ շատ դժվար կլինի փորձել նահանջել և ասել. «Օ՜, իրականում, ոչ, այս ապրանքների հետ ընդհանրապես խնդիր չկա»»։
Արդյունաբերությունը պնդում է, որ ուշադրությունը չպետք է կենտրոնանա P-բառի վրա. «Չկան բավարար ապացույցներ՝ վերամշակման մակարդակը որպես սննդային առաջարկություններ կամ հանրային առողջապահության քաղաքականություն տրամադրելու հիմք օգտագործելու համար», – ասաց Լամոնական։
Քանի որ ԱՄՆ միջանկյալ ընտրությունները և Բրյուսելի UPF ուսումնասիրության վերջնաժամկետը մոտենում են, ակնկալվում է, որ լոբբինգը կուժեղանա Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում։
«Պայքարը, ինչպես միշտ, հսկայական կլինի», – ասաց Քեսթենսը։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայում բողոքի ցույցերի ժամանակ ձերբակալվածների թիվը գերազանցել է 560-ը. Լուսանկար
Ես պատրաստ եմ հանդիպել Պուտինի հետ Թուրքիայում. Զելենսկի
Լեհաստանում ձախողված եվրոպական պետական հեղաշրջման փո՞րձ