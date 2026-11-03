Սլովակիայի խորհրդարանական մեծամասնությունը՝ վտանգի տակ

Ընդդիմությունն արդեն իսկ պահանջում է արտահերթ ընտրություններ
Երեքշաբթի օրը Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի կոալիցիան կորցրեց կայուն խորհրդարանական մեծամասնությունը՝ պատգամավորներից մեկի հեռանալու պատճառով։ Արդյունքում, կառավարությանը մեկ ձայն է պակասում օրենքներ ընդունելու համար անհրաժեշտ շեմից։
Ռոման Մալատինեցի՝ ազգայնական «Գյուղական կուսակցությունից» (Rural Party) դուրս գալու անսպասելի որոշումն անակնկալի բերեց իշխող կոալիցիային՝ ստիպելով մեկ շաբաթով հետաձգել խորհրդարանում նախատեսված քվեարկությունը։
Պատգամավորը հայտարարեց, որ միանում է շրջակա միջավայրի պահպանության նախկին նախարար Տոмаш Տարաբային։ Վերջինս ազգայնական քաղաքական գործիչ է և նախկինում անդամակցել է ծայրահեղ աջակողմյան «Սլովակիա» ժողովրդական կուսակցությանը (ĽSNS), որն ունի նեոնացիստական արմատներ։
Տարաբան պաշտոնանկ արվեց սեպտեմբերին, երբ ընդդիմությունը միավորեց ուժերը իշխող «Սլովակիայի ազգային կուսակցության» (SNS) հետ՝ անվստահություն հայտնելով նրան։ Սրան նախորդել էին ամիսներ տևած վեճերը՝ կապված նախարարությունում նրա ղեկավարման ոճի հետ։ Որպես անկախ պատգամավոր խորհրդարան վերադառնալով՝ Տարաբան էլ ավելի թուլացրեց Ֆիցոյի փխրուն մեծամասնությունը։
Այժմ Ֆիցոյի կառավարությունը կարող է ապավինել ընդամենը 75 պատգամավորի. Սլովակիայի 150 տեղանոց խորհրդարանում մեծամասնություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 76 ձայն։
Մալատինեցը հստակ չասաց՝ արդյոք կշարունակի աջակցել կառավարությանը, թե ոչ, սակայն հասկացրեց, որ չի ցանկանում արտահերթ ընտրություններ։
Նա սլովակյան լրատվամիջոցներին հայտնեց, որ երեք պատգամավորները օրենսդրական առաջարկների շուրջ բանակցելու են առանձին-առանձին՝ իշխող կուսակցությունների և Ֆիցոյի հետ։
«Մենք կաջակցենք այն օրենքներին, որոնք ողջամիտ են և օգնում են մարդկանց», – հավելեց նա։
Մինչ Ֆիցոն դեռ չի մեկնաբանել իրավիճակը, ընդդիմությունը պահանջում է արտահերթ ընտրություններ։
«Պատգամավոր Մալատինեցի՝ Տարաբայի ճամբարին միանալով՝ Ռոբերտ Ֆիցոյի կառավարությունը վերջնականապես կորցրեց իր մեծամասնությունը», – հայտարարեց ընդդիմադիր «Առաջադեմ Սլովակիա» կուսակցության առաջնորդ Մի «Կմշակվեն ծրագրեր՝ ապահովելու, որ 76 պատգամավոր գոհ մնա», — ասել է Կալինյակը HN օրաթերթին։
Սպորտի նախարար Ռուդոլֆ Հուլիակը, ով ղեկավարում է «Գյուղական կուսակցությունը» (Rural Party), խոստովանել է, որ Մալատինեցի հեռանալն իրեն ցնցել է, և որ ինքը «գրեթե աթոռից ընկել է»։
Այնուամենայնիվ, նա վստահություն է հայտնել, որ Մալատինեցը կշարունակի աջակցել կառավարությանը։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ը միջնորդելու է Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմին վերջ դնելու նպատակով բանակցությունների նոր փուլը
Ռոբերտ Ֆ. Քենեդի կրտսերի սննդի դեմ պայքարը գալիս է Բրյուսել
Ֆրանսիայում բողոքի ցույցերի ժամանակ ձերբակալվածների թիվը գերազանցել է 560-ը. Լուսանկար