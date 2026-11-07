07/11/2026

EU – Armenia

Ֆինլանդիան դիտարկում է Ռուսաստանի հետ սահմանին հակատանկային խրամատներ ստեղծելու հնարավորությունը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/11/2026 1 min read

Ֆինլանդիայի բանակի հրամանատար, գեներալ-լեյտենանտ Պասի Վյալիմյակին հայտնել է, որ իր երկիրը դիտարկում է հակատանկային արգելապատնեշների ստեղծման հարցը։ Նպատակը ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի պաշտպանության ամրապնդումն է՝ հաշվի առնելով «Ռուսաստանի ռազմական ներուժի վերականգնումը»։

Bloomberg-ին տված հարցազրույցում Վյալիմյակին նշել է, որ Ֆինլանդիան Ռուսաստանի հետ երկար սահման ունի (1340 կմ), և ռազմական ղեկավարությունը պետք է պարզի, թե ինչպես կդրսևորեն իրենց ամրությունները (օրինակ՝ հակատանկային խրամատները) հյուսիսային կոշտ պայմաններում, և արդյոք կլիմայական գործոնների ազդեցությամբ դրանք չեն վերածվի «արհեստական ջրավազանների»։

Գեներալ-լեյտենանտն ընդգծել է, որ Հելսինկիի ռազմավարությունը հիմնված է զսպման վրա։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն որոշել է հետաձգել նավթի, գազի և ածխի ներմուծման համար բնապահպանական պահանջների կիրառումը

07/11/2026 infomitk@gmail.com

Եվրոպայում ռումբերի տեղադրման մասին հաղորդումների ալիք է բարձրացել

07/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ սկանդալ է սկսվել արքայազն Հարիի կնոջ ծնողների ընտանիքում

07/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆինլանդիան դիտարկում է Ռուսաստանի հետ սահմանին հակատանկային խրամատներ ստեղծելու հնարավորությունը. Լուսանկար

07/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան մերժում է ԱՄՆ-ի փորձերը՝ Ռուսաստանի հետ գործարքի շրջանակներում ստեղծելու «անվտանգության նոր ճարտարապետությունը»

07/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու փուչիկների պատմություն։ Արհեստական ​​բանականության փուչիկը կփչացնի Եվրոպան, երբ պայթի։ Ինչո՞ւ է Բրյուսելը փչում այն

07/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մելանշոնն՝ ընդդեմ Բրյուսելի. նախընտրական ծրագիրը ենթադրում է առճակատում

07/11/2026 infomitk@gmail.com