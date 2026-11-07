Ֆինլանդիան դիտարկում է Ռուսաստանի հետ սահմանին հակատանկային խրամատներ ստեղծելու հնարավորությունը. Լուսանկար

Ֆինլանդիայի բանակի հրամանատար, գեներալ-լեյտենանտ Պասի Վյալիմյակին հայտնել է, որ իր երկիրը դիտարկում է հակատանկային արգելապատնեշների ստեղծման հարցը։ Նպատակը ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի պաշտպանության ամրապնդումն է՝ հաշվի առնելով «Ռուսաստանի ռազմական ներուժի վերականգնումը»։
Bloomberg-ին տված հարցազրույցում Վյալիմյակին նշել է, որ Ֆինլանդիան Ռուսաստանի հետ երկար սահման ունի (1340 կմ), և ռազմական ղեկավարությունը պետք է պարզի, թե ինչպես կդրսևորեն իրենց ամրությունները (օրինակ՝ հակատանկային խրամատները) հյուսիսային կոշտ պայմաններում, և արդյոք կլիմայական գործոնների ազդեցությամբ դրանք չեն վերածվի «արհեստական ջրավազանների»։
Գեներալ-լեյտենանտն ընդգծել է, որ Հելսինկիի ռազմավարությունը հիմնված է զսպման վրա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն որոշել է հետաձգել նավթի, գազի և ածխի ներմուծման համար բնապահպանական պահանջների կիրառումը
Եվրոպայում ռումբերի տեղադրման մասին հաղորդումների ալիք է բարձրացել
Ինչ սկանդալ է սկսվել արքայազն Հարիի կնոջ ծնողների ընտանիքում