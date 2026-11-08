ԵՄ-ն մեղադրում է TikTok-ին «ճագարի անցքեր» ստեղծող ալգորիթմ մշակելու մեջ

Նախնական եզրակացությունները առաջին անգամն են, որ հանձնաժողովը կենտրոնացել է սոցիալական մեդիա հարթակի առաջարկությունների համակարգերի վրա՝ որպես իր հզոր «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքի խախտում։
Եվրոպական հանձնաժողովը մեղադրել է TikTok-ին իր առցանց հարթակների կանոնները խախտելու մեջ՝ օգտատերերին այսպես կոչված «ճագարի անցքեր» տանող ալգորիթմներ մշակելու համար։
Ուրբաթ օրը հայտարարված նախնական եզրակացությունները առաջին անգամն են, որ հանձնաժողովը կենտրոնացել է սոցիալական մեդիա հարթակի առաջարկությունների համակարգերի վրա՝ որպես իր հզոր «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքի խախտում, որի համաձայն այն կարող է տուգանքներ նշանակել մինչև ընկերության տարեկան համաշխարհային եկամտի 6%-ը։
«Սա առաջին անգամն է, որ մենք իսկապես ուղղակիորեն անդրադառնում ենք ներգրավվածության վրա հիմնված առաջարկությունների համակարգի մոդելին», – ասել է հանձնաժողովի պաշտոնյաներից մեկը, որին թույլատրվել է անանուն մնալ՝ ազատ խոսելու համար։
Սա հինգերորդ դեպքն է, երբ ԵՄ գործադիր մարմինը մեղադրում է TikTok-ին ԵՄ կանոնները խախտելու մեջ, չնայած այն հանգամանքին, որ այն որևէ տուգանք չի նշանակել չինական սեփականության հարթակի դեմ։
Ուրբաթ օրվա հայտարարության մեջ հանձնաժողովը նշում է, որ ընկերությունը բավարար չափով չի հաշվի առել օգտատերերին «ճագարի խոռոչներ» ուղարկելու ռիսկը՝ «անհատականացված տեսանյութերի անընդհատ հոսքի միջոցով, նույնիսկ երբ դրանք կապված են հոգեկան առողջության խնդիրների և մարմնի կերպարի հետ»։
Հետաքննությունը կենտրոնացած էր հոգեկան առողջության վրա ազդեցության վրա, քանի որ «ապացույցները ամենաուժեղն էին», երբ հարցրին, թե ինչպես են այդ ճագարի խոռոչները նպաստում արմատականացմանը, ասաց մեկ այլ պաշտոնյա։
Որքան շատ օգտատերեր փոխազդեն բովանդակության հետ, նույնիսկ եթե դա պոտենցիալ վնասակար է, այնքան շատ այդ բովանդակություն է նրանց առաջարկվում, ասվում է հանձնաժողովի մամուլի հաղորդագրության մեջ, որտեղ նշվում է, որ TikTok-ի կողմից ձեռնարկված «ճագարի խոռոչի» էֆեկտը զսպելու միջոցառումները արդյունավետ չեն եղել։
TikTok-ը պետք է ավելի շատ հաշվի առնի «բացահայտ» ազդանշանները, ինչպիսիք են «Ես չեմ հետաքրքրվում» գրող կոճակները, քան անուղղակի ազդանշանները, ինչպիսին է ներգրավվածությունը, ասաց հանձնաժողովի առաջին պաշտոնյան։ Ներգրավվածության չափանիշները չափում են, թե որքանով են օգտատերերը փոխազդում բովանդակության հետ, օրինակ՝ որքան ժամանակ են նրանք ծախսում տեսանյութ դիտելու կամ իրենց դուր եկած բովանդակությունը դիտելու վրա։ Խոսելով այս ռիսկերի մեղմացման մասին՝ պաշտոնյան ասաց, որ միջոցները պետք է արդյունավետ լինեն, իսկ TikTok-ի ներկայիս միջոցառումները՝ ոչ։
««Ես հետաքրքրված չեմ» ասելը պետք է իմաստ ունենա, արդյունավետ իմաստ, և ոչ միայն չպետք է լինի երկրորդական միտք, այլև պետք է վերադառնաք հին առաջարկությունների համակարգին», – ասաց պաշտոնյան։
DSA-ն նաև նախատեսում է ոչ անհատականացված լրահոս բոլոր օգտատերերի համար, սակայն պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ TikTok օգտատերերի միայն 0.2%-ն է իրականում ընտրում այդ տարբերակը։
TikTok-ի խոսնակը հակադարձել է մեղադրանքին՝ ասելով, որ ընկերությունը «ունի ուժեղ պատմություն» իր օգտատերերին պաշտպանելու հարցում։ «Հանձնաժողովը մի շարք հայտարարություններ է արել, որոնք հիմնարարորեն անճշտ են և խեղաթյուրում են մեր հարթակի ճարտարապետությունը և օգտատերերի անվտանգության նկատմամբ մեր հանձնառությունը», – ասել է խոսնակը։
Ընկերությունն այժմ կարող է ուսումնասիրել ապացույցները, պաշտպանել իր գործելակերպը և փորձել մշակել խնդիրներ լուծելու ծրագիր, որը ընդունելի կլինի կարգավորողի համար՝ տուգանքներից խուսափելու համար։
TikTok-ը կարողացել է փակել DSA-ի հետաքննությունը գովազդի թափանցիկության վերաբերյալ՝ համաձայնեցնելով շտկումները հանձնաժողովի հետ։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինա․ Թրամփը ողջունում է «մեծ, գեղեցիկ համաձայնագիրը», որը վերաբերում է «ամբողջ Եվրոպային»
Թրամփի առաջարկած «անվտանգության գործարքը» կարող է վտանգավոր լինել Եվրոպայի համար. Զելենսկի
Երկու փուչիկների պատմություն։ Արհեստական բանականության փուչիկը կփչացնի Եվրոպան, երբ պայթի։ Ինչո՞ւ է Բրյուսելը փչում այն