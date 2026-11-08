ԱՄՆ պաշտոնյաները մեկնում են Բեռլին՝ բանակցությունների համար

Բանակցությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Գերմանիան փորձում է խուսափել ԱՄՆ-ի մաքսատուրքերից՝ նոր դեղերի գնագոյացման եղանակի պատճառով։
ԱՄՆ առևտրի և առողջապահության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ինչպես սպասվում է, նոյեմբերի կեսերին կհանդիպեն Գերմանիայի կառավարության հետ՝ դեղերի գնագոյացման քաղաքականության վերաբերյալ բանակցությունների համար, հաստատել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակը։
Բանակցությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Գերմանիան շտապում է խուսափել ԱՄՆ-ի մաքսատուրքերից, եթե համաձայնության չգա Վաշինգտոնի հետ՝ այն բանից հետո, երբ Թրամփի վարչակազմը հունիսին Բեռլինի գնագոյացման քաղաքականության վերաբերյալ առևտրային հետաքննություն սկսեց։
Թրամփի վարչակազմը պնդում է, որ Գերմանիան թերվճարում է նոր դեղերի համար, ինչի հետևանքով ԱՄՆ-ն ստիպված կլինի կրել նորարարական դեղամիջոցների մշակման համաշխարհային ծախսերի անհամաչափ մասը։
301 բաժնի հետաքննությունների շրջանակներում պահանջվող խորհրդակցությունների շրջանակներում, ԱՄՆ առևտրի և առողջապահության պաշտոնյաների և Գերմանիայի տնտեսության և առողջապահության նախարարությունների միջև հանդիպումը տեղի կունենա նոյեմբերի կեսերին Բեռլինում, հայտնել է Գերմանիայի տնտեսության նախարարության խոսնակը։
Բեռլինում, Վաշինգտոնում և Բրյուսելում գտնվող հինգ պաշտոնյաներ և դիվանագետներ, որոնք տեղյակ են իրավիճակից, ասել են, որ ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաները հաջորդ շաբաթ կմեկնեն Բեռլին: ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը, ենթադրաբար, չի լինի պատվիրակության կազմում։
«Այն փաստը, որ սա ԱՄՆ բարձրաստիճան պատվիրակություն է, որը մեկնում է Բեռլին, կարող է վկայել, որ կա որոշակի հնարավորություն գործարքի համար», – ասել է ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչների հարցերով հանձնաժողովի նախկին պաշտոնյան, որը, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները, անանուն է մնացել՝ փակ դռների հետևում ընթացող բանակցությունները քննարկելու համար։
ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցչությունը անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
ԱՄՆ դեղագործական լոբբիստները կոչ են անում Գերմանիային ավելացնել նոր դեղամիջոցների վրա ՀՆԱ-ի ծախսերի բաժինը, չեղարկել նորարարական դեղամիջոցների զեղչային գների վերջին փոփոխությունները և ներդնել վերահսկողության մեխանիզմ՝ ապահովելու համար, որ Գերմանիայի կողմից Վաշինգտոնի առջև ստանձնած ցանկացած պարտավորություն կատարվի։
Գերմանիան պաշտպանել է դեղերի վրա իր սեփական ծախսերը որոշելու իր իրավունքը: Առևտրային հետաքննության հայտարարումից հետո կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ երկրի դեղերի գնագոյացման որոշումները «բացարձակապես ներքին գործ են»։
Թեև հանդիպման օրակարգը գաղտնի է, Գերմանիայի կառավարության խոսնակը նշել է, որ նման խորհրդակցություններն օգտագործվում են «ԱՄՆ-ին բացատրելու» դեղագործական ոլորտին ամենամեծ արժեքն ապահովող դեղամիջոցների համար ավելի շատ վճարելու համակարգը, ինչպես նաև վերջերս ընդունված առողջապահական ապահովագրության ֆինանսավորման փոփոխությունները։
Եվրոպակա՞ն մոտեցում
Երկկողմ բանակցություններն ընթանում են այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ն ուղիներ է փնտրում՝ ավելի համակարգված կերպով արձագանքելու մաքսատուրքերի հետ կապված սպառնալիքներին։ Ֆրանսիան և Իտալիան նույնպես հայտնվել են ԱՄՆ-ի ճնշման տակ՝ դեղամիջոցների գնագոյացման հարցով։ ԱՄՆ-ի կողմից կիրառվող ցանկացած առևտրային միջոցառում կազդի ամբողջ ԵՄ-ի վրա։
Գերմանիայի ներկայացուցիչը նշել է, որ ԱՄՆ-ն և Եվրոպան պայմանավորվել են մաքսատուրքերի սահմանաչափի շուրջ։
«Մեզ պարտավորեցնում է ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագիրը մաքսատուրքերի վերաբերյալ, որը սահմանում է 15%-անոց առավելագույն շեմ։ Այս համաձայնագրի պահպանումը բխում է նաև ԱՄՆ-ի շահերից», – ասել է ներկայացուցիչը։
Մինչդեռ, ԵՄ որոշ կառավարություններ ցանկանում են Եվրոպական հանձնաժողովին կից ստեղծել դեղագործության ոլորտին առնչվող՝ ԵՄ մակարդակով գործող աշխատանքային խումբ, որը կօգնի դիմակայել Վաշինգտոնի կողմից դեղամիջոցների գների հարցով գործադրվող ճնշմանը։
Ֆրանսիայի առևտրի հարցերով նախարար Նիկոլա Ֆորիսիեն անցյալ ամիս ասել է. «Եթե մենք միասին չաշխատենք և որպես թիմ չգործենք, ապա երկրների մոտ անխուսափելիորեն գայթակղություն կառաջանա՝ գործելու միանձնյա»։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ այլ երկրներ զգուշացնում են, որ համակարգված արձագանք մշակելիս կարող են խոչընդոտներ ի հայտ գալ, քանի որ առողջապահության ոլորտը 27 անդամ ունեցող միության շրջանակներում համարվում է ազգային իրավասության հարց։
Միևնույն ժամանակ, Գրիրը հրավիրվել է Բրյուսել՝ ամսվա վերջին հանդիպելու ԵՄ առևտրի նախարարների հետ. ակնկալվում է, որ հանդիպման ընթացքում կքննարկվի նաև այս հարցը։
Բաց մի թողեք
Քուշները եվրոպական անվտանգության համաձայնագրի համար օգտագործում է «Սառը պատերազմի» դիվանագիտության մոտեցումները
Սերբիայում ուսանողական ուժի հաղթանակը Կոսովոյի սերբերին անորոշության առջև է կանգնեցնում
Եվրոպան մերժում է ԱՄՆ-ի փորձերը՝ Ռուսաստանի հետ գործարքի շրջանակներում ստեղծելու «անվտանգության նոր ճարտարապետությունը»