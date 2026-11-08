Ուկրաինա․ Թրամփը ողջունում է «մեծ, գեղեցիկ համաձայնագիրը», որը վերաբերում է «ամբողջ Եվրոպային»

ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ խաղաղ համաձայնագրի մասին, որը դուրս է գալիս Ուկրաինայի սահմաններից և ընդգրկում է ամբողջ Եվրոպան։
Հինգշաբթի օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կանխատեսեց Ռուսաստանի հետ մոտալուտ համաձայնագրի կնքումը, որը կընդգրկի Ուկրաինան և «ամբողջ Եվրոպան»։ Սա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ նրա կինը՝ առաջին տիկին Մելանյա Թրամփը, Սպիտակ տանը հյուրընկալեց պատերազմող երկու երկրների պաշտոնյաներին։
Թրամփը հայտնեց, որ չնախատեսված հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևի հետ՝ վերջինիս՝ ԱՄՆ առաջին տիկնոջ կազմակերպած միջոցառմանը մասնակցելուց հետո։
Թրամփի այս մեկնաբանությունները կուժեղացնեն Ուկրաինայի և եվրոպական երկրների մտավախությունները, թե նա շրջվում է դեպի Կրեմլ՝ ավելի ընդգրկուն գործարք կնքելու նպատակով, ինչը կարող է հանգեցնել մայրցամաքում ԱՄՆ ռազմական ներկայության կրճատմանը և Մոսկվային ավելի մեծ ազդեցություն տալ։
Այս հայտարարությունները հնչում են այն շաբաթվա ընթացքում, երբ Աբու Դաբիում պետք է վերսկսվեն Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև եռակողմ բանակցությունները (առաջին անգամ փետրվարից ի վեր)։
Մինչ Մելանյա Թրամփը կոչ էր անում հաստատել Ուկրաինայում «երկարատև» հրադադար՝ որպես շարունակություն այն կարճատև զինադադարի, որին նա աջակցել էր ռուսական օկուպացիայի տակ գտնվող քաղաքներից մեկում, նրա 80-ամյա ամուսինը ակնարկեց, որ ինչ-որ «շատ մեծ» համաձայնագիր արդեն մոտ է կնքմանը։
«Չեմ կարող ասել, թե ինչ ենք քննարկել։ Բայց ասեմ ձեզ՝ համաձայնագիր է լինելու, մեծ համաձայնագիր», – ասաց Թրամփը լրագրողներին Օվալաձև աշխատասենյակում՝ պատասխանելով Դմիտրիևի հետ ունեցած զրույցի մասին հարցին։
«Այն շատ մեծ է լինելու։ Այն վերաբերելու է ոչ միայն Ուկրաինային, կարելի է ասել՝ նույնիսկ ամբողջ Եվրոպային։ Դա լինելու է մեծ, գեղեցիկ համաձայնագիր, և բոլորը հիացած են լինելու»։
Թրամփը նշեց, որ Բանակցությունները վերակենդանացրել են երկարատև ու տանջալից պատերազմին վերջ դնելու հույսերը, թեև Թրամփի և Պուտինի միջև վերջերս նկատվող մերձեցումը մտահոգություններ է առաջացրել, որ Միացյալ Նահանգները կարող է երես թեքել Կիևից։
Քուշները հայտնել է, որ Բրյուսելում հանդիպել է Ուկրաինայի, ՆԱՏՕ-ի և եվրոպական կառույցների պաշտոնյաների հետ՝ քննարկելու «Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները և եվրոպական անվտանգության ավելի լայն ճարտարապետությունը»։
Ըստ տեղեկությունների՝ Վաշինգտոնը նաև Ռուսաստանի հետ հնարավոր գործարար գործարքներ է քննարկում՝ որպես Ուկրաինայի շուրջ ձեռք բերվելիք ընդհանուր պայմանավորվածության մաս։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն մեղադրում է TikTok-ին «ճագարի անցքեր» ստեղծող ալգորիթմ մշակելու մեջ
Թրամփի առաջարկած «անվտանգության գործարքը» կարող է վտանգավոր լինել Եվրոպայի համար. Զելենսկի
Երկու փուչիկների պատմություն։ Արհեստական բանականության փուչիկը կփչացնի Եվրոպան, երբ պայթի։ Ինչո՞ւ է Բրյուսելը փչում այն