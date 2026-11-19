Բրյուսելը դիտարկում է Կիրարկման կանոնակարգի փոփոխությունները՝ առևտրի «սպանող անջատիչ» մշակելու ընթացքում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է իր առևտրի կիրարկման կանոնակարգի փոփոխությունները, որոնք թույլ կտան Բրյուսելին ավելի արագ արձագանքել լուրջ տնտեսական սպառնալիքներին՝ մշակելով նոր գործիք, որը հիմնականում ուղղված է Չինաստանին։
ԵՄ Կիրարկման կանոնակարգն արդեն թույլ է տալիս դաշինքին հակազդեցություններ կիրառել, երբ առևտրային վեճերը խրվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վերաքննիչ դատարանում։ Կանոնը վերանայվել է 2021 թվականին, երբ դատարանը դադարեց գործել, երբ Վաշինգտոնը արգելափակեց նոր դատավորների նշանակումները։
Այժմ Բրյուսելը ուսումնասիրում է, թե արդյոք կանոնակարգը կարող է կրկին փոփոխվել՝ առևտրային գործընկերների կողմից ԵՄ շահերին վնասող գործողություններին ավելի լայն և արագ արձագանքելու հնարավորություն տալու համար, հայտնել են բանակցությունների մասին տեղյակ երեք անձինք, որոնց անանունություն է տրամադրվել՝ գաղտնի քննարկումները քննարկելու համար։
Աշխատանքը հաջորդում է Ֆրանսիայի և Գերմանիայի կողմից անցյալ ամիս «երկրորդ հարվածի» նոր գործիքի խնդրանքին, որը թույլ կտա դաշինքին ավելի արագ և արդյունավետորեն արձագանքել տնտեսական սպառնալիքներին։
Նոր գործիքի համար քննարկվում են այլ անուններ, քանի որ դաշինքը ցանկանում է ապահովել, որ այն չփոխառվի միջուկային տերմինաբանությունից և փոխարենը ուշադրություն հրավիրի դրա արձագանքող բնույթի վրա։
ԵՄ-ի և աշխարհի առաջատար արտահանողի միջև առևտրային դեֆիցիտի օրական 1 միլիարդ եվրոյի վերաբերյալ մտահոգությունների ֆոնին, ամբողջ դաշինքում աճել է Չինաստանին ավելի վճռականորեն արձագանքելու քաղաքական ցանկությունը։ Հոկտեմբերյան գագաթնաժողովում ԵՄ առաջնորդները Եվրոպական հանձնաժողովին հանձնարարեցին «անհապաղ» մշակել նոր գործիքներ՝ այդ «անհավասարակշռությունները» շտկելու համար։
Ֆրանկո-գերմանական փաստաթղթին համապատասխան, գործիքը Եվրոպական հանձնաժողովին կտա ավելի շատ լիազորություններ՝ գործի դնելու համար։
Նոր գործիքը կիրառելու ցանկացած որոշում արգելափակելու համար անհրաժեշտ կլինի ԵՄ երկրների որակյալ մեծամասնությունը։ Սա շատ ավելի ցածր խոչընդոտ է, քան գործող Հարկադրանքի դեմ գործիքի դեպքում, որը պահանջում է որակյալ մեծամասնության աջակցություն՝ ԵՄ 15 անդամ երկրների, որոնք ներկայացնում են բնակչության 65%-ը, աջակցությունը։
Նոր գործիքը կլինի առևտրային պաշտպանության ավելի լայն փաթեթի մաս և կարող է փոխվել մինչև Հանձնաժողովի պաշտոնական առաջարկը, որը նախատեսված է դեկտեմբերի 9-ին։
Քանի որ Բրյուսելը ամրապնդում է իր առևտրային պաշտպանությունը, այն շարունակում է հունիսին մեկնարկած կառուցվածքային երկխոսությունը։
Անցյալ ամիս ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչը համաձայնագիր կնքեց Պեկինի հետ, որը կսահմանափակի չինական հիբրիդային մեքենաների տարեկան ներմուծումը: Այժմ նա փորձում է կրկնել նմանատիպ համաձայնագրերը քիմիական նյութերի և մեքենաների համար, որոնք ոլորտներ են, որոնք խիստ տուժել են չինական գերարտադրողականությունից, Պեկինի հետ հունվար և մարտ ամիսներին կայանալիք բանակցությունների հաջորդ փուլերի ընթացքում:
Չափազանց դանդաղ, չափազանց թունավոր
ԵՄ-ի գործող Հակահարվածային գործիքը, որը հայտնի է նաև որպես առևտրային «բազուկա», երբեք չի օգտագործվել, չնայած Բրյուսելին ուղղված բազմիցս կոչերին այն կիրառելու համար։
Ընթացակարգը բարդ է, որը անդամ երկրներին ձայնի իրավունք է տալիս երկու փուլով՝ նախ՝ որոշելով, թե արդյոք տեղի է ունեցել տնտեսական հարկադրանք, ապա՝ որոշելով, թե ինչպես արձագանքել։
Եվրախորհրդարանը հունվարին խնդրեց ԵՄ գործադիր մարմնին օգտագործել գործիքը, այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնաց Գրենլանդիան՝ Դանիայի տարածքը, անեքսիայի ենթարկել։ Սակայն Բրյուսելը, ի վերջո, հետաձգեց բանակցությունները, իսկ Թրամփը հետագայում մեղմացրեց սպառնալիքը։
Դեպքը վերակենդանացրեց հարցեր այն մասին, թե որքան արագ և հավաստի կարող է դաշինքը կիրառել իր տնտեսական զինանոցը ճգնաժամի դեպքում։
«Կա Չինաստանի նկատմամբ արտակարգ արձագանքի գաղափար՝ հիմնվելով այս ֆրանս-գերմանական փաստաթղթի վրա։ Հիմա հարց է, թե ինչպես դա անել՝ տարբեր տարբերակներով։ Մեկը կլինի ACI-ի արդիականացումը և որոշումների կայացման գործընթացը փոխելը։ Մեկ այլը՝ Կիրարկման կանոնակարգի փոփոխությունը», – ասաց Եվրախորհրդարանի առևտրային հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեն։
Լանգեն, որը մասնակցել է երկու գործիքների բանակցային գործընթացին, ասել է, որ Կիրարկման կանոնակարգը նախատեսված է ԱՀԿ որոշումները կիրառելու համար և զգուշացրել է, որ այն արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու համար օգտագործելը, առանց ԱՀԿ վեճի, կարող է «մի փոքր բարդ» լինել։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան ճնշում է գործադրում Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը Լե Պենին դիմակայելու ուղղությամբ
«Խոցելի» Ուկրաինան ուժեղացնում է օդային պաշտպանության կոչերը, քանի որ Ռուսաստանը կոշտացնում է դիրքորոշումը խաղաղության բանակցություններում
Բրյուսելը Ուկրաինայի համար նախապատրաստում է 45 միլիարդ եվրոյի վարկ, որը, ըստ նրա, կմարի Ռուսաստանը