Բեռլինը ցանկանում է Կիևին տրամադրվող օգնության ապագա ավելացումները ամրագրել ԵՄ բյուջետային շրջանակում, որը որևէ առանձին երկրի կողմից չի կարող վետո դնել։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիան ճնշում է գործադրում Ուկրաինայի համար կայուն ֆինանսավորման սխեման ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեում ամրագրելու ուղղությամբ, որը դժվար կլինի վետո դնել պոտենցիալ հակառակորդների, ինչպիսին է Մարին Լե Պենը, համար, եթե նա հաղթի հաջորդ տարվա Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում։
Բեռլինի ծրագիրն է ԵՄ-ին «հեռավորություն» կամ ֆինանսական ազատություն տալ՝ Ուկրաինայի համար լրացուցիչ միջոցներ հայթայթելու համար՝ Եվրահանձնաժողովի կողմից արդեն առաջարկված 100 միլիարդ եվրոյից բացի, ըստ բանակցություններին ծանոթ բարձրաստիճան եվրոպացի պաշտոնյայի։ Փոխառության մեխանիզմը թույլ կտա ապագա ֆինանսավորում՝ առանց պարտավորվելու մեծածավալ և քաղաքականապես անընդունելի նախնական ծախսեր կատարել։
«Ուկրաինայի ֆինանսավորումն ավելի վիճելի է, քան երբևէ», – ասել է բարձրաստիճան եվրոպացի պաշտոնյան, որը, ինչպես հետ բանակցությունների մասին խոսած մյուսները, անանուն է մնացել՝ քննարկելու բյուջետային զգայուն ծրագրերը։ Սա «ավելի իրական կդառնա», եթե ապրիլին Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում հաղթի ծայրահեղ աջ «Ազգային միաբանություն» կուսակցության անդամ Լե Պենը, հավելեց պաշտոնյան։
Մինչդեռ դաշինքի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի ընդունումը, և այն հնարավորությունների ծրագիրը, որը Գերմանիան ցանկանում է կցել դրան, կպահանջի ԵՄ անդամ երկրների միաձայն աջակցություն, ապա Ուկրաինայի համար այս ծրագրի շրջանակներում գումար հավաքելու ապագա որոշումները կպահանջեն միայն որակյալ մեծամասնություն, եթե Գերմանիան հասնի իր նպատակին։ Դա կդժվարացնի որևէ առանձին կառավարության համար ԵՄ աջակցությունը խոչընդոտելը, ըստ քննարկումներին տեղյակ ԵՄ դիվանագետի։
«Այսօրվա աշխարհաքաղաքական աշխարհում սա [միաձայնության անհրաժեշտությունը] իմաստ չունի», – ասաց դիվանագետը։
Գերմանիայի առաջարկը, հավանաբար, կհանդիպի այնպիսի երկրների դիմադրությանը, ինչպիսիք են Հունգարիան, Չեխիան և Սլովակիան, որոնք պահանջել են հրաժարվել Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունից, և ավելի կբարդացնի Եվրոպայի յոթամյա բյուջեի շուրջ արդեն իսկ դժվար բանակցությունները՝ նոյեմբերի 26-27-ը կայանալիք ԵՄ հատուկ գագաթնաժողովից առաջ։
Սակայն Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը փորձում է իր ուզածը ստանալ Ուկրաինային տրամադրվող օգնության հարցում՝ օգտագործելով այն հսկայական լծակները, որոնք իր երկիրը ստանում է ԵՄ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեի ամենամեծ ներդրող լինելուց։
Այս ամսվա սկզբին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային ուղղված նամակում Մերցը վերջնագիր ներկայացրեց, որով Գերմանիայի աջակցությունը հաջորդ բյուջեին կախված էր դաշինքի կողմից 2027 թվականի համար Ուկրաինայի համար ևս 45 միլիարդ եվրո հավաքագրելու համաձայնությունից, ինչպես նաև «2028 թվականից սկսած Ուկրաինայի համար ֆինանսավորման հեռանկարից»։
Այդպիսով, Մերցը նաև անուղղակիորեն սպառնում էր կրճատել Գերմանիայի ներդրումները Ուկրաինայի օգնության նկատմամբ Կենտրոնական Եվրոպայի սկեպտիկներին օգտվող տարածաշրջանային զարգացման հիմնադրամներին, եթե այդ երկրները փորձեն արգելափակել «հեռավորության ծրագիրը» կամ հրաժարվել Կիևի համար նախատեսված օգնությունից։
Գերմանացի պաշտոնյաները մտահոգված են, որ Սլովակիայի նման փոքր երկրներին Ուկրաինայի ֆինանսավորումից հրաժարվելու թույլտվություն տալը կարող է նախադեպ ստեղծել՝ Ֆրանսիայի նման խոշոր երկրներին, եթե դրանք կառավարվեն Լե Պենի կողմից, հնարավորություն տալով խուսափել ապագա պարտավորություններից։
«Իսկապես եվրոպական ձեռնարկում»
Գերմանական տեսանկյունից, Ուկրաինայի համար ԵՄ-ի համապարփակ ֆինանսավորման ծրագրի անհրաժեշտությունն առավել հրատապ է, հաշվի առնելով, որ Մերցը ցանկանում է, որ ԵՄ բյուջեն ծածկի առկա վարկերի համար վճարման ենթակա ավելի քան 40 միլիարդ եվրոյի տոկոսները, ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնյայի տրամադրած տվյալների։
Միայն այդ տոկոսավճարները կծախսեն Ուկրաինայի համար Հանձնաժողովի կողմից իր յոթամյա բյուջեում առաջարկված 100 միլիարդ եվրոյի զգալի մասը, ինչը, հավանաբար, կստիպի ԵՄ-ին լրացուցիչ օգնություն խնդրել ներկայիս ֆինանսավորման բացերը լրացնելուց անմիջապես հետո։
Սակայն սա այն բանավեճը չէ, որը Մերցը ցանկանում է շարունակել։ Բեռլինը մտահոգված է ոչ միայն Ուկրաինայի օգնության Կենտրոնական Եվրոպայի հակառակորդների և Ֆրանսիայում Լե Պենի հնարավոր հաղթանակի համար, այլև ներքին քաղաքականությամբ։
Աջ ծայրահեղ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը պատմական հաղթանակներ տարավ անցյալ աշնանը արևելյան նահանգների ընտրություններում և լայն ընտրական առավելություն է բացել Մերցի պահպանողականների նկատմամբ, մասամբ նրան հարձակվելով Ուկրաինայի վրա գումար ծախսելու համար, այլ ոչ թե երկրի ներսում։
AfD-ի հաջողությունը և Մերցի ցածր ժողովրդականությունը կանցլերին թողնում են ավելի քիչ քաղաքական կապիտալ՝ Ուկրաինային երկկողմ օգնությունը արդարացնելու համար, հատկապես այն պատճառով, որ Գերմանիան արդեն իսկ Ուկրաինայի ամենամեծ ԵՄ աջակիցն է: Հետևաբար, Բեռլինի ավելի լայն ջանքերը՝ Ուկրաինային օգնությունը ներառելու ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի մեջ և ընդլայնելու այն, ինչ Մերցը անվանում է «բեռի բաշխում» ամբողջ բլոկում:
«Մենք պետք է Ուկրաինայի քաղաքականությունը լիովին ներառենք ԵՄ բյուջեում», – անցյալ շաբաթ Բեռլինում Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարի հետ միասին ասաց Մերցը։
Մերցի համար, ով տառապում է երկրում ցածր վարկանիշից, այս ծրագիրը կարող է օգնել ամրապնդել իր քաղաքական դիրքը՝ միաժամանակ ապահովելով Ուկրաինայի երկարաժամկետ ֆինանսավորումը։
«Նրանք չեն ցանկանում լինել միակը, ովքեր կշարունակեն ֆինանսավորել Ուկրաինային՝ հաշվի առնելով այլ երկրներում ընտրությունները», – Գերմանիայի դիրքորոշման մասին ասաց եվրոպացի դիվանագետը։ «Ուկրաինայի ֆինանսավորումը Գերմանիայում նույնպես զգայուն թեմա է», – հավելեց դիվանագետը, ուստի Բեռլինը ցանկանում է «ցույց տալ, որ իրենց հաջողվել է Ուկրաինայի հարցը վերածել իսկապես եվրոպական ձեռնարկման»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը դիտարկում է կանոնակարգի փոփոխությունը՝ Չինաստանին ավելի արագ հակահարված տալու համար
«Խոցելի» Ուկրաինան ուժեղացնում է օդային պաշտպանության կոչերը, քանի որ Ռուսաստանը կոշտացնում է դիրքորոշումը խաղաղության բանակցություններում
Բրյուսելը Ուկրաինայի համար նախապատրաստում է 45 միլիարդ եվրոյի վարկ, որը, ըստ նրա, կմարի Ռուսաստանը