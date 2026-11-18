Առաջարկվող վարկը կծածկի հաջորդ տարվա համար Ուկրաինայի 70 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական կարիքների մոտ երկու երրորդը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստվում է Ուկրաինային առաջարկել 45 միլիարդ եվրոյի վարկ, որը կմարվի Ռուսաստանի կողմից ապագայում վճարվելիք ռազմական փոխհատուցումների (ռեպարացիաների) հաշվին։
Եթե Մոսկվան հրաժարվի վճարել փոխհատուցումները, ապա, ինչպես նշվում է փաստաթղթում, «Միությունը իրեն իրավունք է վերապահում օգտագործել իր տարածքում սառեցված ռուսական ակտիվները՝ վարկը մարելու համար»։ Այսպիսով, Ուկրաինային երբեք չի պահանջվի մարել վարկը, ինչը թույլ կտա պահպանել երկրի աճող պարտքի կայունությունը՝ ավելի քան չորս տարի տևող պատերազմի պայմաններում։ Բրյուսելը միջոցները կհայթայթի՝ թողարկելով ընդհանուր պարտքային պարտավորություններ, որոնք երաշխավորված կլինեն ԵՄ բյուջեով։
ԵՄ առաջնորդները կքննարկեն այս վարկը հաջորդ շաբաթավերջին Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման ժամանակ, որտեղ օրակարգում կլինեն նաև միության հաջորդ յոթնամյա բյուջեն և Կիևի ֆինանսական կարիքները։
Չորեքշաբթի օրը ԵՄ գործադիր մարմինը կներկայացնի «Ուկրաինային աջակցության համակարգված գործիքը» (Instrument for Coordinated Support to Ukraine)՝ նախատեսված 2027 թվականին Ուկրաինայի 70 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական բացի մոտ երկու երրորդը ծածկելու համար, թեև միջոցների հատկացումը կարող է ձգվել մինչև 2028 թվականի վերջը։ Բրյուսելը հույս ունի, որ մնացած մեկ երրորդը կտրամադրեն միջազգային դաշնակիցները՝ հատկապես Կանադան, Ճապոնիան, ԱՄՆ-ն և Միացյալ Թագավորությունը։
Հաջորդ ԵՄ բյուջեն ինքնին կարող է նաև օգնել ծածկել վարկի վարկային ծախսերը, որոնք կենթարկվեն բարեփոխումների, որոնք Ուկրաինան պետք է ավարտի վճարումներն ապահովելու համար, ասվում է փաստաթղթում։
Նոր ֆինանսական «գործիքը» ներառում է 90 միլիարդ եվրոյի վարկի բազմաթիվ առանձնահատկություններ, որոնց մասին առաջնորդները համաձայնության են եկել դեկտեմբերին, այդ թվում՝ պատերազմական փոխհատուցումների (կամ ռուսական ակտիվների) օգտագործման մասին հղումները պարտքը մարելու համար։ ԵՄ առաջնորդները համաձայնել են վարկ տրամադրել այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի պաշտպանությունը ֆինանսավորելու համար ռուսական սառեցված պետական ակտիվները օգտագործելու վերաբերյալ բանակցությունները ձախողվեցին Բելգիայի կատաղի դիմադրության պայմաններում։
Սակայն այս անգամ հանձնաժողովը չի ցանկանում, որ Չեխիայի, Հունգարիայի և Սլովակիայի համար բացառություններ լինեն։
«Մենք շեշտը դնում ենք այն կարևորության վրա, որ այս ծրագրին մասնակցեն ԵՄ բոլոր 27 անդամ պետությունները, այլ ոչ թե 24-ը, ինչպես հիմա է», – լրագրողներին երեքշաբթի օրվա աճի կանխատեսման լուսաբանման ժամանակ ասել է տնտեսության հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը։
Փաստաթղթում նաև առաջարկվում էին նոր միջոցառումներ, որոնք կարող էին խթանել G7 երկրներից նոր վարկերի ստացումը, որոնք, ի վերջո, «կմարվեն Ռուսաստանի ինքնիշխան ակտիվների անշարժացումից բխող արտահերթ եկամուտների ապագա հոսքերից»։
Այլ դրույթները թույլ կտան բարձր վարկունակություն ունեցող օտարերկրյա պետություններին ԵՄ-ին տրամադրել ֆինանսական երաշխիքներ, որոնք կարող են մոբիլիզացնել ևս 5 միլիարդ եվրո վարկեր։
Վիճաբանություններն առջևում են
Ռուսական ակտիվների մասին հղումը սպառնում է դրանց օգտագործման շուրջ վիճահարույց բանավեճի վերադարձին, քանի որ քիչ հավանական է, որ Մոսկվան փոխհատուցի Ուկրաինային։
ԵՄ-ում սառեցված 210 միլիարդ եվրո արժողությամբ ռուսական ակտիվների մեծ մասը գտնվում է Բրյուսելում գտնվող Euroclear ֆինանսական պահոցում։ Երբ դրանց օգտագործման հարցը վերջին անգամ բարձրացվեց, Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը պահանջեց անսահմանափակ ֆինանսական երաշխիքներ՝ պաշտպանվելու այն ռիսկից, որ ակտիվների օգտագործումը կարող է առաջացնել Ռուսաստանի կողմից երկրի ներսում և արտերկրում կատաղի հակահարվածներ։
Չնայած երկրների և Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից ռուսական ակտիվները օգտագործելու բազմիցս կոչերին, Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ընտրեց մեկ այլ վարկ՝ առաջնորդների միջև արագ և արդյունավետ գործարք ապահովելու համար։
Դա չի նշանակում, որ այս նախաձեռնությունը կանցնի առանց որևէ խնդրի։ Չեխիան, Հունգարիան և Սլովակիան արդեն հայտարարել են, որ հետաքրքրված չեն ներգրավվելով։ Դա առաջացրեց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի բացասական արձագանքը՝ ենթադրելով, որ իրենց բացթողումը կարող է վնասել ԵՄ հաջորդ բյուջեի շուրջ իրենց բանակցային դիրքին։
Ուկրաինային աջակցելը «եվրոպական համատեղ պատասխանատվություն է, այլ ոչ թե առանձին անդամ պետությունների պատասխանատվություն», – անցյալ շաբաթ ասաց Մերցը Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարի հետ մամուլի ասուլիսում։ «Ահա թե ինչու այն հարցը, թե ինչպես ենք մենք անհրաժեշտության դեպքում ֆինանսավորելու Ուկրաինային առաջիկա տարիներին, բնականաբար, տեղավորվում է այս բյուջետային բանակցությունների համատեքստում»։
Բաց մի թողեք
«Խոցելի» Ուկրաինան ուժեղացնում է օդային պաշտպանության կոչերը, քանի որ Ռուսաստանը կոշտացնում է դիրքորոշումը խաղաղության բանակցություններում
Ուկրաինական հանգուցալուծում պահանջող իրավիճակ․ արդյո՞ք Լը Պենը կայցելի Զելենսկուն, թե՞ Զելենսկին՝ Լը Պենին
Ես մասնակցեցի ԵՄ ընտրական քննությանը. Ահա թե ինչպես անցավ այն